Συνάντηση Γιάννη Μανιάτη με αντιπροσωπεία της ΠΟΣΠΗΕΦ: Στο επίκεντρο οι περικοπές και οι αρνητικές τιμές

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Πέμπτη, 03/09/2026 - 10:56
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Άμεσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ελέγξει αν οι συγκεκριμένες πρακτικές συνάδουν με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τις ΑΠΕ

Σε ανάρτησή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε:

«Υποδέχτηκα στο γραφείο μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕ), αποτελούμενη από τον Πρόεδρό της κ. Γ. Παναγή, τον Αντιπρόεδρό της κ. Α. Νίκα και τον Γενικό Γραμματέα της κ. Γ. Κυανίδη.

Αντικείμενο της συνάντησής μας ήταν οι μεγάλες προκλήσεις και ο εμπαιγμός από την κυβέρνηση περισσότερων από 3.500 παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Οι συνεχώς αυξανόμενες περικοπές πράσινης ηλεκτροπαραγωγής και οι ώρες μηδενικών ή αρνητικών τιμών, δημιουργούν πλέον σοβαρό ζήτημα βιωσιμότητας για χιλιάδες μικρομεσαίες φωτοβολταϊκές επιχειρήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2026 οι περικοπές αυτές αναμένεται να ξεπεράσουν τις 3,5 TWh, δηλαδή περίπου την ετήσια κατανάλωση ενέργειας 1.000.000 νοικοκυριών!

Όλα αυτά έχουν οδηγήσει, μόνο τα δύο τελευταία χρόνια, σε περισσότερες από 2.200 μεταβιβάσεις μικρών και μεσαίων φωτοβολταϊκών σταθμών σε μεγάλους ομίλους.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα, ουραγός της Ευρώπης στην αποθήκευση όταν η Βουλγαρία βρίσκεται στο 52% του δείκτη αποθηκευτικής επάρκειας, αγοράζει πίσω κάθε βράδυ από τη γείτονα, το φθηνό ρεύμα από ΑΠΕ που η ίδια παρήγαγε αλλά δεν μπορούσε να αποθηκεύσει, και μάλιστα σε πολλαπλάσια τιμή!

Καταθέτω άμεσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ελέγξει αν οι συγκεκριμένες πρακτικές συνάδουν με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τις ΑΠΕ».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2026 - 11:37
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