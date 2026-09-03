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Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 12:45
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Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της Αντιπροσωπείας βρίσκεται η Βόρεια Ελλάδα και ο κομβικός της ρόλος στον ευρωπαϊκό χάρτη μεταφορών και συνδεσιμότητας, καθώς και οι νέες αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργούν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις σε σύγχρονες και βιώσιμες υποδομές.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συμμετέχει για όγδοη συνεχή χρονιά με δικό της Περίπτερο (Νο 10) στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και ενημερωτικών δράσεων.

Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της Αντιπροσωπείας βρίσκεται η Βόρεια Ελλάδα και ο κομβικός της ρόλος στον ευρωπαϊκό χάρτη μεταφορών και συνδεσιμότητας, καθώς και οι νέες αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργούν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις σε σύγχρονες και βιώσιμες υποδομές.

Εγκαίνια του Περιπτέρου

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 12:00
Περίπτερο 10

Τα εγκαίνια του Περιπτέρου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα θα τελέσει ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας.

Κεντρική εκδήλωση

«Η Βόρεια Ελλάδα στο Κέντρο της Ευρώπης: επενδύσεις στις υποδομές, καλύτερες συνδέσεις, νέες προοπτικές ανάπτυξης»

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 11:00
Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης»

Η φετινή κεντρική εκδήλωση της Αντιπροσωπείας είναι αφιερωμένη στον μετασχηματισμό της Βόρειας Ελλάδας μέσα από τις μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές και στα δίκτυα μεταφορών που τη συνδέουν στενότερα με την υπόλοιπη Ευρώπη και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την οικονομία και τις επιχειρήσεις και βελτιώνουν τις μετακινήσεις και την καθημερινότητα για όλους τους πολίτες.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, ο οποίος θα συνομιλήσει με τον κ. Γρηγόρη Αρναούτογλου, παρουσιαστή, και με τον κ. Σταύρο Ανδρεάδη, Επίτιμο Πρόεδρο του Ομίλου Sani/Ikos, για τη Βόρεια Ελλάδα του αύριο και τις αλλαγές που φέρνουν οι νέες υποδομές στην καθημερινότητα, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της περιοχής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα είναι οι επενδύσεις που ενισχύουν τη θέση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας ως ευρωπαϊκού κόμβου μεταφορών και εμπορίου, η βελτίωση των σιδηροδρομικών, οδικών και λιμενικών υποδομών - σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο - και οι δυνατότητες που ανοίγονται για μια περισσότερο ανταγωνιστική, εξωστρεφή και διασυνδεδεμένη Βόρεια Ελλάδα.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος κ. Νίκη Λυμπεράκη.

Εκδηλώσεις και δράσεις στο Περίπτερο 10

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ΔΕΘ, το Περίπτερο 10 θα αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης και διαλόγου για τις πολιτικές, τις πρωτοβουλίες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία:

  • να λάβουν μέρος σε ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα
  • να γνωρίσουν «Το Μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη»και το ρόλο των Ευρωπαϊκών Συμμαχιών Πανεπιστημίων στην καινοτομία, τη διεθνοποίηση και την περιφερειακή ανάπτυξη,
  • να ανακαλύψουν, μέσα από τη δράση «Time to Move», ευρωπαϊκές ευκαιρίες για σπουδές, εργασία, εθελοντισμό και κινητικότητα των νέων,
  • να μάθουν πώς η τεχνολογία και η ευρωπαϊκή συνεργασία συμβάλλουν στην ασφαλή και ελεύθερη μετακίνηση στο χώρο Σένγκεν, μέσα από τη διαδραστική δράση «Ταξίδεψε έξυπνα και κινήσου με ασφάλεια στην Ευρώπη!»,
  • να συμμετάσχουν στη συζήτηση «Βιώσιμη Κινητικότητα και Προσβασιμότητα στους Τουριστικούς Προορισμούς της Ελλάδας», με έμφαση στις μεταφορές, την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα
  • να πάρουν μέρος στη δράση «Η Ευρώπη μιλά για τις πόλεις του αύριο», με ένα Live Podcast Studio αφιερωμένο στο βιώσιμο τουρισμό και την αστική κινητικότητα.
  • και να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, με μια διαδραστική συζήτηση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διάλογο για τη Νεολαία

Στις δράσεις συμμετέχουν υπηρεσίες και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανεπιστήμια, το δίκτυο EUROPE DIRECT και οργανώσεις και φορείς που συνεργάζονται με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή στις δράσεις του Περιπτέρου είναι ελεύθερη.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα με τις δράσεις, τις συζητήσεις και τις ενημερωτικές μας εκδηλώσεις.

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