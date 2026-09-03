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Πλυντήριο πιάτων: Πότε συμφέρει η ρύθμιση heated dry και πότε φουσκώνει τον λογαριασμό

Πλυντήριο πιάτων: Πότε συμφέρει η ρύθμιση heated dry και πότε φουσκώνει τον λογαριασμό
Photo by Mohammad Esmaili on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 07:17
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Η επιλογή του θερμαινόμενου στεγνώματος (heated dry) υπόσχεται πιάτα και ποτήρια έτοιμα για το ντουλάπι: Ειδικοί της αγοράς εξηγούν πότε η συγκεκριμένη λειτουργία είναι απαραίτητη και πότε είναι προτιμότερο να την αποφεύγετε.

Η λειτουργία heated dry αποτελεί το τελικό στάδιο του κύκλου πλύσης, όπου η συσκευή επιστρατεύει πρόσθετη θερμότητα για να επιταχύνει την εξατμιση του νερού. Σε αντίθεση με τις οικονομικές λειτουργίες (Eco ή air-dry) που βασίζονται στη φυσική εξατμιση, το heated dry αφαιρεί δραστικά την υγρασία.

Η επιλογή αυτή είναι σίγουρα πολύ πρακτική, καθώς επιτρέπει την άμεση τακτοποίηση των σκευών, ενώ είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τα γυάλινα είδη, αφού ελαχιστοποιεί τις κηλίδες και τα άλατα. Παράλληλα, μειώνει την εσωτερική υγρασία του πλυντηρίου, προλαμβάνοντας τις δυσάρεστες οσμές.

Πότε δεν πρέπει να την χρησιμοποιείτε

Η χρήση της συγκεκριμένης ρύθμισης δεν συνιστάται για κάθε φορτίο.

Το κυριότερο μειονέκτημα είναι η αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί να επιβαρύνει τον λογαριασμό ρεύματος. Εάν ο στόχος σας είναι η εξοικονόμηση, ο φυσικός αέρας είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση.

Επιπλέον, τα πλαστικά σκεύη δεν συγκρατούν τη θερμότητα όσο το γυαλί ή τα μεταλλικά μαχαιροπίρουνα, με αποτέλεσμα να παραμένουν συχνά υγρά ακόμη και μετά από έναν θερμαινόμενο κύκλο, ενώ παράλληλα κινδυνεύουν από παραμόρφωση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Συμβουλές για στεγνά πιάτα με οικονομία

Για να εξασφαλίσετε στεγνά πιάτα χωρίς απαραίτητα να καταφεύγετε στη θερμαινόμενη λειτουργία, οι ειδικοί προτείνουν μερικές απλές λύσεις.

Η χρήση λαμπρυντικού βοηθά το νερό να γλιστρά από τις επιφάνειες χωρίς να σχηματίζει σταγόνες.

Επίσης, καλό θα ήταν να αποφεύγετε την υπερφόρτωση της συσκευής και να αδειάζετε πάντα πρώτα το κάτω ράφι, ώστε να μην πέφτουν σταγόνες από τα σκεύη του πάνω ραφιού.

Τέλος, ο τακτικός καθαρισμός του φίλτρου διατηρεί την απόδοση του πλυντηρίου στα βέλτιστα επίπεδα.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2026 - 07:17
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