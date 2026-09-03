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ΔΕΘ: Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα σε ένα ενιαίο σημείο εμπειρίας από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 15:51
Συνέδριο με πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη και Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για τη Μέση Ανατολή στις Βρυξέλλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 15:33
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Όλοι δυναμικά στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 15:27
Κέρδος 10€ σε Gο For More πόντους με αγορές καυσίμων ελίν
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03/09/2026 - 15:24
Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη: Οι αστικές αναπλάσεις του ΥΠΕΝ βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/09/2026 - 14:51
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Αύγουστος 2026
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03/09/2026 - 14:10
Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει… πανεπιστήμιο με νέα φοιτητική προσφορά!
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/09/2026 - 13:41
Συμμετοχή Πράσινου Ταμείου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 5-13 Σεπτεμβρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 13:14
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 12:45
Η ΡΑΑΕΥ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 12:04
Γεραπετρίτης για GSI: Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα, στη θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/09/2026 - 11:27
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Coca-Cola Τρία Έψιλον για Πράσινη Ενέργεια μέσω Δεκαετούς PPA στην Ελλάδα
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03/09/2026 - 11:01
Συνάντηση Γιάννη Μανιάτη με αντιπροσωπεία της ΠΟΣΠΗΕΦ: Στο επίκεντρο οι περικοπές και οι αρνητικές τιμές
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03/09/2026 - 10:56
Oι ενεργειακές διασυνδέσεις στο επίκεντρο της συνάντηση Σ. Παπασταύρου με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/09/2026 - 09:54
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών για την Κυκλική Οικονομία από το Κέντρο Αειφορίας
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03/09/2026 - 09:33
Ο Όμιλος ΔΕΠΑ στην 90ή ΔΕΘ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο ενεργειακό τοπίο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 09:07
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03/09/2026 - 08:42
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03/09/2026 - 08:33
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Κέρδος 10€ σε Gο For More πόντους με αγορές καυσίμων ελίν

Κέρδος 10€ σε Gο For More πόντους με αγορές καυσίμων ελίν
Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 15:24
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Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τον Σεπτέμβριο επιστρέφουν οι καθημερινές διαδρομές, μαζί με πολλαπλά οφέλη!

Η ελίν και η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Go For More, προσφέρουν στους οδηγούς περισσότερη αξία σε κάθε ανεφοδιασμό.

Από 1/9 έως και 20/10 ανεφοδιαστείτε 3 φορές με καύσιμα κίνησης σε ένα πρατήριο ελίν, πληρώστε με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και κερδίστε αυτόματα

  • 10€ σε Go For More πόντους &
  • συμμετοχή σε κλήρωση για να διεκδικήσετε μία από τις 5 δωροεπιταγές καυσίμων ελίν, αξίας 50€ η καθεμία.

Η ενέργεια ισχύει για 3 αγορές καυσίμων κίνησης αξίας από 30€ και άνω η καθεμία, αποκλειστικά στα συνεργαζόμενα με το Go For More πρατήρια ελίν, στο διάστημα 1/9 έως 20/10.

Η απόδοση των 10€ σε Go For More πόντους θα πραγματοποιηθεί αυτόματα έως τις 10/11/2026.

Παράλληλα, συνεχίζετε να κερδίζετε 3% της αξίας των αγορών σας σε Go For More πόντους για κάθε αγορά καυσίμων στα συνεργαζόμενα πρατήρια ελίν με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας!

Με την ελίν, οι καθημερινές μετακινήσεις συνοδεύονται από περισσότερα οφέλη και νέες ευκαιρίες επιβράβευσης.

Περισσότερα στο Καθημερινές διαδρομές με κέρδος | ελίνελίν

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