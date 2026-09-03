Κέρδος 10€ σε Gο For More πόντους με αγορές καυσίμων ελίν

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Τον Σεπτέμβριο επιστρέφουν οι καθημερινές διαδρομές, μαζί με πολλαπλά οφέλη!

Η ελίν και η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Go For More, προσφέρουν στους οδηγούς περισσότερη αξία σε κάθε ανεφοδιασμό.

Από 1/9 έως και 20/10 ανεφοδιαστείτε 3 φορές με καύσιμα κίνησης σε ένα πρατήριο ελίν, πληρώστε με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και κερδίστε αυτόματα

10€ σε Go For More πόντους &

σε πόντους & συμμετοχή σε κλήρωση για να διεκδικήσετε μία από τις 5 δωροεπιταγές καυσίμων ελίν, αξίας 50€ η καθεμία.

Η ενέργεια ισχύει για 3 αγορές καυσίμων κίνησης αξίας από 30€ και άνω η καθεμία, αποκλειστικά στα συνεργαζόμενα με το Go For More πρατήρια ελίν, στο διάστημα 1/9 έως 20/10.

Η απόδοση των 10€ σε Go For More πόντους θα πραγματοποιηθεί αυτόματα έως τις 10/11/2026.

Παράλληλα, συνεχίζετε να κερδίζετε 3% της αξίας των αγορών σας σε Go For More πόντους για κάθε αγορά καυσίμων στα συνεργαζόμενα πρατήρια ελίν με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας!

Με την ελίν, οι καθημερινές μετακινήσεις συνοδεύονται από περισσότερα οφέλη και νέες ευκαιρίες επιβράβευσης.

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