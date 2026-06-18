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Η LG Electronics στηρίζει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/06/2026 - 15:40
Ενεργοποιήθηκε το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
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18/06/2026 - 15:30
Φραγκίσκος Παρασύρης: Παταγώδης αποτυχία και απένταξη του Προγράμματος «ΑΠΟΛΛΩΝ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/06/2026 - 14:55
Φατίχ Μπιρόλ: Το βάζο έσπασε. Τώρα, όλοι γνωρίζουν ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν μία φορά και μπορεί να ξανακλείσουν
ΚΟΣΜΟΣ
18/06/2026 - 14:20
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης – κύκλος Ιουνίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/06/2026 - 13:55
Συνεργασία BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας και MES Energy σε έργο C&I με 10 συστημάτα αποθήκευσης ενέργειας της Huawei Digital Power
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/06/2026 - 13:18
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
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18/06/2026 - 12:48
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε «συγκεκριμένα μέτρα»
ΚΟΣΜΟΣ
18/06/2026 - 12:12
Γιώργος Στασινός στη Beyond 2026: Τα 3 βήματα για πιο ανθεκτικές υποδομές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/06/2026 - 11:36
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Απαιτείται διαφάνεια στη διαχείριση του Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση
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18/06/2026 - 10:54
Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
18/06/2026 - 10:35
Την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος προτείνει η Νέα Δημοκρατία
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18/06/2026 - 10:12
Οι θέσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών επί του σχεδίου Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/06/2026 - 09:11
G7-κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα συμφώνησαν οι ηγέτες
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Ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στη νέα γενιά έργων με ισχυρή ώθηση από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
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18/06/2026 - 08:36
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Πόσες ώρες πρέπει να περιμένετε πριν βάλετε το ψυγείο στην πρίζα;
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Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης – κύκλος Ιουνίου 2026

Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης – κύκλος Ιουνίου 2026
Newsroom
Πέμπτη, 18/06/2026 - 13:55
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Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης, αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε.

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουνίου 2026.

1. Αιτήσεις Αποθήκευσης (Ιούνιος 2026) [Excel]

Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουνίου 2026.

2. Αιτήσεις τροποποιήσεων αποθήκευσης (Ιούνιος 2026) [Excel]

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης, αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε.

Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

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