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Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Coca-Cola Τρία Έψιλον για Πράσινη Ενέργεια μέσω Δεκαετούς PPA στην Ελλάδα

Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Coca-Cola Τρία Έψιλον για Πράσινη Ενέργεια μέσω Δεκαετούς PPA στην Ελλάδα
Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 11:01
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Η METLEN και η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχωρούν σε δεκαετή διμερή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Power Purchase Agreement – PPA), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση και των δύο εταιρειών στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Η συμφωνία αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος περίπου 12 MW, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή Μικρό Περιβολάκι, στο Βελεστίνο Μαγνησίας. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον θα απορροφά το 100% της παραγόμενης ενέργειας του έργου, η οποία εκτιμάται σε περίπου 16,5 GWh ετησίως.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του Ομίλου της, Coca-Cola HBC, για μηδενικές καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2040, η Coca-Cola Τρία Έψιλον προμηθεύεται ήδη το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας στα εργοστάσιά της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας, η Coca-Cola Τρία Έψιλον επιτυγχάνει την προμήθεια «υψηλότερης ποιότητας» πράσινης ενέργειας, ενώ παράλληλα στηρίζει την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, με όραμα ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.

Η METLEN διαθέτει ισχυρή και μακροχρόνια παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη, κατασκευή (EPC), λειτουργία και συντήρηση (O&M) ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας. Στην Ελλάδα, η METLEN διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ σε λειτουργία συνολικής περίπου 0.5 GW, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο έχει υλοποιήσει ή βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης για έργα συνολικής ισχύος 11.4 GW σε πέντε ηπείρους. Παράλληλα, ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) της METLEN, μέσω του Integrated Utility, αναλαμβάνει πλήρως τη διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη ένταξή της στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, εκπροσωπώντας χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 2.2 GW στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Τα εταιρικά PPAs αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής της METLEN για την παροχή ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών ενεργειακών λύσεων σε μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές. Μέσα από συμφωνίες όπως αυτή με την Coca-Cola Τρία Έψιλον, η METLEN συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ενεργειακής αγοράς και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης στην Ελλάδα.

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