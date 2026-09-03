Κυρ. Μητσοτάκης: Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος

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Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 08:33
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Στη μείωση της τιμής του ρεύματος στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ αναφέρθηκε με βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης, ανέφερε:

«Θέλω να σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες που μπορεί να μην γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 0,115 (Euro/kWh) με πάγιο μόλις Euro3,5. Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφάει η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή.

Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος».

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