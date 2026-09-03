Ευρωπαϊκές αγορές ρεύματος: Επιμένουν οι υψηλές τιμές- Οι φόβοι για τον χειμώνα

Το φυσικό αέριο επέστρεψε σε υψηλά από τις αρχές του 2023, οι αποθήκες παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα για την εποχή και οι υψηλές τιμές του αερίου περνούν ήδη στις αγορές ηλεκτρισμού, όπου ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε χωρίς την αποκλιμάκωση που συνήθως φέρνει η υποχώρηση της θερινής ζήτησης. Με το TTF να ξεπερνά χθες ακόμη και τα 75 ευρώ/MWh και τις ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου να βρίσκονται περίπου στο 65%, το βλέμμα στρέφεται στην αυριανή τηλεδιάσκεψη της ειδικής ομάδας εργασίας για το φυσικό αέριο. Η Κομισιόν εμφανίζεται καθησυχαστική ως προς την επάρκεια, εκτιμώντας ότι επίπεδο αποθεμάτων 80% μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του χειμώνα. Η αγορά, ωστόσο, κινείται σε διαφορετικό κλίμα, καθώς οι ανησυχίες για τις προμήθειες LNG και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν επαναφέρει έντονη μεταβλητότητα στις τιμές. Oπως όλα δείχνουν στο επίκεντρο της αυριανής τηλεδιάσκεψης θα βρεθεί το αίτημα πολλών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για μείωση του υποχρεωτικού επιπέδου πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου στο 90% της δυναμικότητας τους, έως το τέλος Οκτωβρίου.

Πάντως τα αποθέματα αερίου στις ευρωπαϊκές υπόγειες αποθήκες, σύμφωνα με τα στοιχεία της 30ης Αυγούστου ήταν αρκετά μειωμένα, με την πληρότητα να μην ξεπερνά το 65,1%. Τα αποθέματα υγροποιημένου αερίου (LNG) στις σχετικές εγκαταστάσεις βρίσκονταν στο 48,9% και στην Ελλάδα στο 73,2%.

Ωστόσο αρκετές χώρες της ΕΕ, τάσσονται υπέρ της άποψης να μην ισχύσει φέτος ο κανονισμός για πλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών αερίου στο 90%. Πρόκειται για ένα θέμα που έχει τεθεί στη συζήτηση από την Άνοιξη, καθώς εκτιμάται ότι η σπουδή των ευρωπαϊκών εταιριών να γεμίσουν τις αποθήκες, οξύνει τον ανταγωνισμό και ανεβάζει τις τιμές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες στο ολλανδικό hub η τιμή στο συμβόλαιο TTF παράδοσης Οκτωβρίου λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης ήταν στα 73,5 ευρώ/MWh καταγράφοντας νέα άνοδο. Πρόκειται για τιμή υπερδιπλάσια από την αντίστοιχη των 32-33 ευρώ/MWh, του Φεβρουαρίου, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν, ενώ πλέον κινείται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, δημιουργώντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις στη διάρκεια του φετινού χειμώνα.

Την ίδια ώρα οι υψηλές θερμοκρασίες που συνεχίζουν να επικρατούν τις τελευταίες ημέρες ανεβάζουν συνεχώς την χονδρεμπορική τιμή στην ελληνική αγορά Επόμενης Ημέρας ενώ σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται και οι αντίστοιχες τιμές στην Ευρώπη.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά είναι ένας μήνας που οι τιμές στη χονδρική αγορά υποχωρούν, καθώς μειώνεται η ζήτηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι για σήμερα 3/9 η μέση τιμή στην ελληνική χονδρική αγορά διαμορφώθηκε στα 192,88 ευρώ/MWh καταγράφοντας άνοδο 2,95% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα με τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο 48,65% και το φυσικό αέριο στο 32,53%.

Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται και οι τιμές στις ευρωπαϊκές αγορές παρά το ότι μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Έτσι στη Βουλγαρία η τιμή διαμορφώθηκε στα ίδια ακριβώς επίπεδα με την Ελλάδα στα 192,88 ευρώ/MWh στη Ρουμανία στα 196,82 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 196,57 έναντι 206,08 ευρώ/MWh την προηγούμενη ημέρα, στη Γερμανία στα 133,62 ευρώ/MWhστη Γαλλία στα 138,34 ευρώ/MWh, στην Ισπανία και την Πορτογαλία λίγο πάνω από τα στα 156 ευρώ/MWh, ενώ η ακριβότερη αγορά της Ευρώπης παραμένει η ιταλική η οποία μάλιστα καταγράφει και μικρή άνοδο στα 212,21 ευρώ/MWh.