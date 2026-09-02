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Πέντε συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε κοντά στις εστίες της κουζίνας

Πέντε συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε κοντά στις εστίες της κουζίνας
Dane Deaner on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 02/09/2026 - 06:31
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Ο πάγκος της κουζίνας γεμίζει συχνά από μικροσυσκευές που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας, όμως η λανθασμένη τοποθέτησή τους κοντά στις εστίες μαγειρέματος εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Η διατήρηση ελεύθερου χώρου γύρω από τις εστίες της κουζίνας δεν αποτελεί μόνο ζήτημα άνεσης κατά το μαγείρεμα, αλλά και βασικό κανόνα ασφαλείας.

Οι περισσότεροι κατασκευαστές συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 35 έως 40 εκατοστών εκατέρωθεν των εστιών. Εκτός από την ευκολία στη χειρισμό των υλικών, η απόσταση αυτή προστατεύει τις ηλεκτρικές συσκευές πάγκου από την υψηλή θερμοκρασία και τη συσσώρευση λιπών.

Υπάρχουν όμως και πέντε βασικές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να τοποθετούνται σε απόσταση αναπνοής από την κουζίνα:

Φρυγανιέρα

Η παρατεταμένη έκθεση στη θερμότητα της εστίας μπορεί να αλλοιώσει τα πλαστικά της μέρη. Παράλληλα, τα πιτσιλίσματα λαδιού που εισχωρούν στο εσωτερικό της, σε συνδυασμό με τα συσσωρευμένα ψίχουλα, δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο ανάφλεξης κατά τη χρήση.

Καφετιέρα και Ηλεκτρικός Βραστήρας

Η γειτνίαση με καυτό λάδι είναι επικίνδυνη, καθώς ακόμα και λίγες σταγόνες νερού από τον βραστήρα ή την καφετιέρα μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά εγκαύματα.

Φούρνος Μικροκυμάτων

Παρόλο που πολλοί επιλέγουν την τοποθέτηση των μικροκυμάτων πάνω από τις εστίες, η γειτνίαση των δύο συσκευών μπορεί να λιώσει τα εξωτερικά πλαστικά καλύμματα του φούρνου. Επιπλέον, απαιτείται ελεύθερος χώρος δίπλα στη συσκευή για την ασφαλή απόθεση καυτών σκευών.

Φριτέζα Αέρος (Air Fryer)

Τα air fryers χρειάζονται τουλάχιστον 15 εκατοστά ελεύθερου χώρου περιμετρικά για τη σωστή εξαγωγή της θερμότητας και του ατμού. Την ίδια ώρα, η επικάθιση λιπών από την κουζίνα φράζει τους αεραγωγούς, προκαλώντας υπερθέρμανση της συσκευής.

Μπλέντερ

Εκτός από τη φθορά στο πλαστικό περίβλημα και τα κουμπιά, η χρήση του μπλέντερ παράλληλα με το μαγείρεμα είναι επικίνδυνη, καθώς τυχόν διαρροή υγρών πάνω σε καυτή εστία μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

Μετακινώντας τις παραπάνω συσκευές σε ασφαλέστερα σημεία του πάγκου, προστατεύετε τον εξοπλισμό σας από πρόωρες βλάβες και εξασφαλίζετε ένα ασφαλές περιβάλλον στην κουζίνα σας.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2026 - 06:31
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