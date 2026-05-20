ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της "Γαλάζιας Πατρίδας";
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του "EKO Acropolis Rally" για 6η συνεχόμενη χρονιά
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
19/05/2026 - 10:15

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
Newsroom
Τετάρτη, 20/05/2026 - 11:34
Newsroom
Τετάρτη, 20/05/2026 - 11:34
Θεματική της επίσκεψης ήταν η απόκτηση και διατήρηση της «Κοινωνικής Άδειας Λειτουργίας»

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PRO-SLO PhD School 2026, μια ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή πρωτοβουλία 9 πανεπιστημίων και φορέων έρευνας και τεχνολογίας, και της Ελληνικός Χρυσός ως μοναδικού βιομηχανικού εταίρου, με επίκεντρο την απόκτηση γνώσης για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας» (Social License to Operate - SLO). Συντονιστής του προγράμματος, που χρηματοδοτείται από το EIT RawMaterials, είναι τo πανεπιστήμιο Montanuniversität Leoben της Αυστρίας και υπεύθυνος διοργανωτής το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.).

Η Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας (Social License to Operate - SLO), αποτελεί μια έννοια η οποία αποτυπώνει τη σχέση εμπιστοσύνης, αποδοχής και συνεχούς διαλόγου μεταξύ ενός έργου και της κοινωνίας που το φιλοξενεί. Δεν περιορίζεται στη θεσμική ή νομική αδειοδότηση, αλλά βασίζεται στη διαφάνεια, τη συνέπεια, τη λογοδοσία και την ουσιαστική κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών των τοπικών αναγκών. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την ομαλή υλοποίηση, τη μακροπρόθεσμη αποδοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός έργου. Η Ελληνικός Χρυσός, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής καλών πρακτικών απόκτησης και διατήρησης της Κοινωνικής Άδειας Λειτουργίας στην πράξη, μέσα από στρατηγικές που ενισχύουν τον διαρκή διάλογο και τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία, λειτουργώντας στην πράξη ως ένας “υπεύθυνος εταιρικός πολίτης”. Στο PRO-SLO PhD School 2026 συμμετείχαν 32 υποψήφιοι διδάκτορες από 19 χώρες, οι οποίοι, μέσα από έναν συνδυασμό θεωρητικής διδασκαλίας και επιτόπιας εμπειρίας, προσέγγισαν στην πράξη τις κοινωνικές διαστάσεις μιας σύγχρονης μεταλλευτικής επένδυσης. Οι συμμετέχοντες σπουδαστές περιηγήθηκαν στο παραγωγικό μεταλλείο της Ολυμπιάδας και στο έργο των Σκουριών, ενώ συμμετείχαν ενεργά σε workshops και focus groups με περισσότερους από 20 τοπικούς κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων ήταν εκπρόσωποι του Δήμου, των τοπικών κοινοτήτων, θεσμών και φορέων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ήρθαν σε άμεση επαφή με την εμπειρία πεδίου και απέκτησαν ουσιαστική κατανόηση όλων των παραμέτρων που συνδέονται με την έννοια της Κοινωνικής Άδειας Λειτουργίας.

Από τις εργασίες και τα συμπεράσματα των συμμετεχόντων αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν για τους κοινωνικούς εταίρους της Ελληνικός Χρυσός, οι συνεκτικές πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η συστηματική καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός πρωτοβουλιών που παράγουν ουσιαστική κοινωνική αξία. Η δυναμική που αναπτύχθηκε μέσα από το PRO-SLO PhD School 2026, δημιουργεί μια ισχυρή παρακαταθήκη γύρω από τη θεματική της Κοινωνικής Άδειας Λειτουργίας, με επόμενο βήμα τα RM SLO PLUS Hub Webinars, τα διήμερα διαδικτυακά σεμινάρια, μέσα από τα οποία θα παρουσιαστεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό υλικό γύρω από την Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας. Το υλικό αυτό θα αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, από το EIT RawMaterials Academy, ενισχύοντας τη διάχυση γνώσης και καλών πρακτικών γύρω από τη σχέση βιομηχανίας και κοινωνίας.

Το πλέγμα πρωτοβουλιών της Ελληνικός Χρυσός για διασύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και μεταλλευτικής βιομηχανίας, ολοκληρώνεται με το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Έρευνα και Βιώσιμη Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ανακοινώθηκε προσφάτως και δημιουργήθηκε με πλήρη χρηματοδότηση από την Ελληνικός Χρυσός, για την ανάπτυξη σύγχρονης τεχνογνωσίας, νέων δεξιοτήτων και καινοτόμων προσεγγίσεων απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος.

