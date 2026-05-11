Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
11/05/2026 - 14:16
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
11/05/2026 - 13:25
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
11/05/2026 - 12:57
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
11/05/2026 - 12:24
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
11/05/2026 - 11:54
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
11/05/2026 - 11:17
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
11/05/2026 - 10:59
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
11/05/2026 - 10:40
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
11/05/2026 - 10:20
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
11/05/2026 - 09:56
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
11/05/2026 - 09:33
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
11/05/2026 - 09:08
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
11/05/2026 - 08:28
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
11/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
11/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ
11/05/2026 - 08:05
Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI
11/05/2026 - 08:02
Δέκα τρόποι για να κρατήσετε δροσερό το σπίτι χωρίς κλιματιστικό
11/05/2026 - 06:47
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: η κλιματική αλλαγή απειλεί δεκάδες χιλιάδες φυτικά είδη
11/05/2026 - 06:47
«Auto» ή «On»: Ποια είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό
09/05/2026 - 07:35
Το μεγάλο λάθος στην ανακύκλωση που βλάπτει τους ωκεανούς
09/05/2026 - 07:35
Τεράστια σπατάλη: Στο εμπόριο συσκευές «φτιαγμένες να χαλάσουν»
09/05/2026 - 07:35
GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

Newsroom
Δευτέρα, 11/05/2026 - 12:57
Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,4%.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2026, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 8,3% έναντι αύξησης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,1%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ειδών ένδυσης, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Μάρτιο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαρτίου 2026 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαρτίου 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Μαρτίου 2026 Ι.

Σύγκριση Μαρτίου 2026 με Μάρτιο 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 8,3% τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 24,6% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  • Κατά 5,5% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής ειδών ένδυσης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων.

Από τη μείωση:

  • Κατά 1,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.
  • Κατά 5,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

H μείωση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026 κατά 5,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 14,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
  • Κατά 3,7% του Δείκτη Μεταποίησης.

Από τη μείωση:

  • Κατά 1,9% του Δείκτη Παροχής Νερού
  • Κατά 9,3% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

IΙΙ. Σύγκριση Μαρτίου 2026 με Φεβρουάριο 2026

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,1% τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 7,5% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  • Κατά 0,7% του Δείκτη Μεταποίησης.
  • Κατά 0,01% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Από τη μείωση:

  • Κατά 2,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων

