20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του “EKO Acropolis Rally” για 6η συνεχόμενη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)

Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
Newsroom
Τετάρτη, 20/05/2026 - 10:31
Η Elval, ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, συμμετείχε στο βιομηχανικό εργαστήριο του προγράμματος European Combat Vessel (ECV), το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου 2026 στο San Fernando (Cádiz) της Ισπανίας. Το εργαστήριο διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας -EOA (European Defence Agency - EDA) με την υποστήριξη της Ένωσης Ναυπηγείων και Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού Ευρώπης (SEA Europe).

Το εργαστήριο ακολούθησε τη δημόσια παρουσίαση των απαιτήσεων High-Level Requirements (HLR) του European Combat Vessel τον Ιανουάριο του 2026 και συγκέντρωσε εκπροσώπους κρατών-μελών της ΕΕ, κορυφαίων ευρωπαϊκών ναυπηγείων, φορέων της ναυτιλιακής κοινότητας, καθώς και εταιριών Tier 1 και Tier 2 της αμυντικής βιομηχανίας. Στόχος της διοργάνωσης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για την μελλοντική ανάπτυξη του προγράμματος ECV και η ενίσχυση της συνεργασίας στον ευρωπαϊκό τομέα άμυνας.

Το European Combat Vessel (ECV) δεν είναι απλώς ένα πλοίο, αλλά μια οικογένεια αμυντικών πλοίων κατασκευασμένων γύρω από προηγμένες τεχνολογίες και ναυπηγικές δυνατότητες με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας στη ναυτιλία. Αποτελεί μία από τις πλέον φιλόδοξες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες συνεργασίας, με στόχο την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς αρθρωτών πλατφορμών πολεμικών πλοίων. Το πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και ευθυγραμμίζεται με τους αμυντικούς στόχους της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, στη συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών και στην τυποποίηση των διαδικασιών στην Ευρώπη.

Η Elval συμμετείχε στο εργαστήριο στο πλαίσιο του Work Package 5 (WP5), που αφορά στον σχεδιασμό του κύτους, της υπερκατασκευής, καθώς και στα υλικά κατασκευής, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες των προϊόντων έλασης αλουμινίου ως μία ώριμη, πιστοποιημένη και βιώσιμη λύση για προηγμένες ναυπηγικές εφαρμογές.

Εκπροσωπώντας την Elval στο workshop, ο Χρήστος Κλιάνης, Sales Senior Manager, ανέδειξε τον ρόλο του αλουμινίου σε θέματα κρίσιμων απαιτήσεων του προγράμματος, όπως η αρθρωτή κατασκευή, η μείωση βάρους, η βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής, η αντοχή στη διάβρωση και η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ακολούθησε τεχνική συζήτηση με τον Δημήτρη Κορτσέλη, Product Development Senior Manager στην Elval, με επίκεντρο τη διαλειτουργικότητα, τις βιομηχανικές δυνατότητες και τον σταθερά εντεινόμενο ρόλο των λύσεων αλουμινίου στη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων επόμενης γενιάς.

Καθώς η ανάγκη για ανθεκτικά και βιώσιμα υλικά αυξάνει σε όλο το φάσμα της μεταποιητικής βιομηχανίας, το αλουμίνιο αναδεικνύεται ως κρίσιμο υλικό για το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Η Elval, μέσα από τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία European Combat Vessel, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην καινοτομία και τις συνεργασίες για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών τεχνολογιών ναυπηγικής και άμυνας, ενισχύοντας παράλληλα τη διαρκώς αυξανόμενη συνεισφορά της ελληνικής βιομηχανίας στην διαμόρφωση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου 15 Μαϊος 2026

Με αλουμίνιο της Elval το νέο καταμαράν «Mercedes Pinto» που λειτουργεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Με αλουμίνιο της Elval το νέο καταμαράν «Mercedes Pinto» που λειτουργεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο

ElvalHalcor: Η Elval ενισχύει την αμυντική βιομηχανία με αλουμίνιο υψηλής τεχνολογίας, για πλοία νέας γενιάς
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ElvalHalcor: Η Elval ενισχύει την αμυντική βιομηχανία με αλουμίνιο υψηλής τεχνολογίας, για πλοία νέας γενιάς

Η Elval δίπλα στους νέους: Μαθητές από όλη την Ελλάδα στο πρόγραμμα Future.Forward
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Elval δίπλα στους νέους: Μαθητές από όλη την Ελλάδα στο πρόγραμμα Future.Forward

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – Elval για αμειβόμενη μαθητεία σε σύγχρονη βιομηχανική μονάδα αλουμινίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – Elval για αμειβόμενη μαθητεία σε σύγχρονη βιομηχανική μονάδα αλουμινίου

Future.Forward: Πραγματοποιήθηκε το δεύτερο επιμορφωτικό εργαστήριο του προγράμματος Grow Together της Elval με τίτλο: "Pitching an Idea"
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Future.Forward: Πραγματοποιήθηκε το δεύτερο επιμορφωτικό εργαστήριο του προγράμματος Grow Together της Elval με τίτλο: “Pitching an Idea”

Η τεχνητή νοημοσύνη στην Elval: Πυλώνας ανάπτυξης για τη βιομηχανία αλουμινίου και τους ανθρώπους της
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη στην Elval: Πυλώνας ανάπτυξης για τη βιομηχανία αλουμινίου και τους ανθρώπους της