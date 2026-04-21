ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών

Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
Άννα Διανά
Τρίτη, 21/04/2026 - 07:59

Σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή πρώτων υλών, λόγω του πολέμου και της καταστροφής κρίσιμων υποδομών, πιέζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και ανεβάζουν το κόστος στη βιομηχανία, όπως ανέφερε ο CEO της Γρ. Σαράντης, Γιάννης Μπούρας, στο περιθώριο της χθεσινής γενικής συνέλευσης, δίνοντας το στίγμα των πιέσεων που ήδη καταγράφονται.

«Είμαστε σε ύπνωση. Παρότι η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εντοπίζεται στις πρώτες ύλες που προέρχονται από παράγωγα πετρελαίου», ανέφερε, περιγράφοντας το διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Όπως εξήγησε, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή, με περισσότερες από δέκα μεγάλες βιομηχανικές μονάδες να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μονάδες αυτές αντιπροσώπευαν έως και το 20%-30% της παγκόσμιας παραγωγής σε συγκεκριμένες πρώτες ύλες, δημιουργώντας ένα ντόμινο επιπτώσεων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ήδη καταγράφονται ελλείψεις σε κρίσιμα υλικά, που αν και μικρά ως επιμέρους εξαρτήματα, είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγωγής.

Ήδη η εταιρεία έχει δεχθεί τις πρώτες ανατιμήσεις, με το μεσοσταθμικό κόστος να υπολογίζεται από στο 8%-9% από 5% πριν λίγες εβδομάδες ενώ στις πλαστικές συσκευασίες οι αυξήσεις φτάνουν έως και το 30% και στο αλουμίνιο περίπου το 50%. Στα εξειδικευμένα συστατικά, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά, οι αυξήσεις κινούνται στο 5%-7%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται ακόμη και διπλασιασμοί τιμών.

Το κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι ότι αυτή τη φορά οι αυξήσεις δεν θα περάσουν σταδιακά, όπως την περίοδο 2022–2023 με την ενεργειακή κρίση λόγω Ουκρανίας, αλλά αναμένεται να μετακυλιστούν απότομα στην αγορά, στο δεύτερο εξάμηνο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης οι τελικές ανατιμήσεις προς τον καταναλωτή εκτιμάται ότι θα κινηθούν στην περιοχή του 3%-7%, με σημαντικές αποκλίσεις ανά κατηγορία προϊόντων και οι οποίες θα γίνουν ορατές στους επόμενους μήνες.

Παρόλα αυτά η διοίκηση της Σαράντης διατηρεί τους στόχους τόσο του 2026 για τζίρο στα 620 εκατ. ευρώ και EBITDA στα 97 εκατ. ευρώ με δεδομένη την ισχυρή εκκίνηση του πρώτου τριμήνου, όπου οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 147,1% (+3,7%) και τα EBITDA στα 23,3 εκατ. ευρώ (+19,9%). Οι επιδόσεις αυτές υποστηρίχθηκαν από το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα, με αυξημένη συμβολή των προϊόντων αντηλιακής προστασίας. Άλλωστε το Carroten αποτελεί και την αιχμή για την διείσδυση της εταιρείας στη μεγάλη αγορά των ΗΠΑ, όπου το brand μέσα σε δύο χρόνια παρουσίας έχει αποκτήσει δυναμική.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 ο τζίρος από τις ΗΠΑ, όπου το brand έχει παρουσία τόσο μέσω της Amazon όσο και στο φυσικό δίκτυο της Target, έφτασε στα 10 εκατ. ευρώ ενώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους οι πωλήσεις «τρέχουν» με 25%. Το επόμενο βήμα για τη Σαράντης είναι η διεύρυνση της παρουσίας του brand με επιπλέον κωδικούς αλλά και η είσοδος της Clinea στην αγορά των ΗΠΑ, αρχικά μέσω της Amazon, κάτι που τοποθετείται χρονικά στο τρίτο τρίμηνο του έτους.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το Carroten έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ένα πραγματικά διεθνές brand. Αυτό δεν στηρίζεται μόνο στην αμερικανική αγορά, αλλά και στο γεγονός ότι το προϊόν δείχνει να ανταποκρίνεται θετικά όπου κι αν λανσάρεται.

Σύμφωνα δε με τον κ. Μπούρα, ο τζίρος από το Carroten έχει πενταπλασιαστεί μέσα σε πέντε χρόνια. Το 2020 ήταν στα 7 εκατ. ευρώ και το 2025 είχε φτάσει στα 35 εκατ. ευρώ.

Γι’ αυτό και η εταιρεία εξετάζει πλέον πιο ενεργά την περαιτέρω διεθνή επέκταση, τόσο προς τη Λατινική Αμερική όσο και προς αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η αγγλική αγορά, για παράδειγμα, αναγνωρίζεται ως μεγάλη αγορά στην αντηλιακή προστασία, καθώς εκεί ο καταναλωτής έχει ισχυρή κουλτούρα αγοράς αντηλιακών πριν από το ταξίδι και όχι στον ίδιο τον προορισμό. Αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος, γιατί διαφοροποιεί το αντηλιακό από άλλες κατηγορίες skincare και το καθιστά πιο διεθνώς «μεταφέρσιμο» προϊόν.

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αγορές, οι μεγαλύτερες και πιο σημαντικές για την εταιρεία σήμερα είναι εκτός από τις ΗΠΑ, οι Φιλιππίνες, η Αυστραλία και, πιο πρόσφατα, η Μέση Ανατολή. Οι Φιλιππίνες αποτελούν μια ώριμη αγορά, με παρουσία περίπου 15 ετών και πολύ καλά αποτελέσματα, ενώ η Αυστραλία παραμένει επίσης μια σταθερά δυνατή αγορά.

Παραμένουν στο πλάνο οι εξαγορές και το «παράθυρο ευκαιρίας» στη Μέση Ανατολή

Σε ό,τι αφορά την αγορά της Μέσης Ανατολής και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η νέα κρίση, η διοίκηση της εταιρείας σημείωσε ότι δεν υπάρχουν «αναταράξεις». Παράλληλα, η διοίκηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών, επισημαίνοντας ότι η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να δημιουργεί πιο ελκυστικές συνθήκες αποτίμησης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι απαιτήσεις των πωλητών κινούνταν σε υψηλά επίπεδα. Όπως σημειώθηκε, η εταιρεία διατηρεί ενεργά τα «ραντάρ» της για ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να εξετάζει είσοδο σε νέες δραστηριότητες. Η στόχευση παραμένει σε κινήσεις συμπληρωματικού χαρακτήρα, που θα ενισχύουν τις συνέργειες και θα διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο, ιδίως σε αγορές όπου η παρουσία της δεν είναι ακόμη πλήρης.

Πτώση στην τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή 17 Απριλίου 2026
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν

Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ

Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία

Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα

Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα

Πτώση στην τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πτώση στην τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ