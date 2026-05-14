Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
14/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
14/05/2026 - 08:08
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
14/05/2026 - 08:07
Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
14/05/2026 - 08:02
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
14/05/2026 - 06:53
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
14/05/2026 - 06:53
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές "Nimbus" H2
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
Newsroom
Πέμπτη, 14/05/2026 - 11:17
Το δρομολόγιο Ολυμπιάδα-Στρατώνι μετατρέπεται σε μια σχεδόν αθόρυβη διαδρομή, μηδενικών εκπομπών καυσαερίων ως ένα ακόμη βήμα προς μια βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα

Με σύνθημα «Κινούμαστε ηλεκτρικά, κινούμαστε στο μέλλον», η Ελληνικός Χρυσός προχωρά στην υλοποίηση μιας πρωτοποριακής επένδυσης για τα ελληνικά δεδομένα, εισάγοντας για πρώτη φορά την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλεύματος, σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς και εγχώριους εταίρους.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εντάσσει στον στόλο της δύο πλήρως ηλεκτρικά φορτηγά βαρέως τύπου Actros e600 Pro Cabin της Mercedes-Benz, σχεδιασμένα για απαιτητικές συνθήκες συνεχούς λειτουργίας. Tα οχήματα εξυπηρετούν τη μεταφορά μεταλλεύματος από το μεταλλείο Ολυμπιάδας προς τον λιμένα της Ελληνικός Χρυσός στο Στρατώνι. Η διαδρομή μετατρέπεται σε ένα σχεδόν αθόρυβο δρομολόγιο μηδενικών άμεσων εκπομπών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην ελαχιστοποίηση της όχλησης για τις τοπικές κοινότητες που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής.

Επιπλέον, τα οχήματα διαθέτουν προηγμένα συστήματα λειτουργίας και ασφάλειας, όπως ψηφιακό Pre-Start Check με αλκοολόμετρο, ζύγιση φορτίου εν κινήσει σε πραγματικό χρόνο κ.ά., μειώνοντας τις ανάγκες συντήρησης και ενισχύοντας την οδική ασφάλεια. Η Schmitz Cargobull, επιμελήθηκε το ρυμουλκούμενο τμήμα του φορτηγού με τριαξονική επικαθήμενη ανατροπή, ανοίγοντας «νέους δρόμους», καθώς ήταν o πρώτoς εν Ελλάδι συνδυασμός επικαθήμενου ανατρεπόμενου με όχημα χωρίς θερμικό κινητήρα.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο της Ελληνικός Χρυσός, για τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος και την ενσωμάτωση καινοτόμων, βιώσιμων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς της. Παράλληλα, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των μετάλλων και ειδικότερα του χαλκού, στην ανάπτυξη τεχνολογιών που στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση, όπως η ηλεκτροκίνηση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών της Ελληνικός Χρυσός, κ. Μιχάλης Παπασωτηρίου, δήλωσε: «Η ένταξη της ηλεκτροκίνησης στις βαριές μεταφορές μεταλλεύματος αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα, προς μια βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα στη χώρα μας. Στην Ελληνικός Χρυσός, επενδύουμε συστηματικά σε τεχνολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, ενισχύουν την ασφάλεια και δημιουργούν άμεση και απτή αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Η πρωτοβουλία αυτή αποτυπώνει τη δέσμευσή μας να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης, συνδέοντας τη μεταλλευτική δραστηριότητα που είναι η απαρχή με τις σύγχρονες τεχνολογίες που είναι το τελικό προϊόν, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο των ορυκτών πρώτων υλών και δη των μετάλλων, στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος».

