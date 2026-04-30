Ρεύμα: Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Μαΐου
30/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Τι αλλάζει στις κρατικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος
30/04/2026 - 06:34
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι «μίζεροι» είναι η πλειοψηφία
30/04/2026 - 06:32
Είναι ασφαλές να φορτίζουμε το κινητό την νύχτα;
30/04/2026 - 06:39
Ειδικοί αποδομούν τους πέντε πιο διαδεδομένους μύθους για τα φωτοβολταϊκά
30/04/2026 - 06:39
Πώς θα επιλέξεις τον κατάλληλο ηλιακό θερμοσίφωνα
30/04/2026 - 06:39
Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών
29/04/2026 - 15:44
ΕΕ: Έγκριση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για Γεωργία, Αλιεία, Μεταφορές και Ενεργοβόρες Βιομηχανίες
29/04/2026 - 15:31
Π. Πέρκα: Η ΔΕΗ οφείλει να είναι πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών
29/04/2026 - 15:20
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή πολιτική της Ν.Δ. οδηγεί στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 1 εκ. νοικοκυριών
29/04/2026 - 15:06
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων
29/04/2026 - 14:41
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου κι αύξηση παραγωγής στα διυλιστήρια της ΕΕ
29/04/2026 - 13:54
Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο
29/04/2026 - 13:07
ΤΕΕ: Πραγματικότητα η Διακήρυξη για τα Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά
29/04/2026 - 12:29
H Ελληνικά Λατομεία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 51% της ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ ενισχύοντας τις λατομικές δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR
29/04/2026 - 11:34
ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
29/04/2026 - 11:00
Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
29/04/2026 - 10:00
ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για την πρώτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026
29/04/2026 - 09:30
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
29/04/2026 - 09:05
Αν. Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη
29/04/2026 - 08:42
Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση
29/04/2026 - 08:30
Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
29/04/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
29/04/2026 - 08:07
Φυσικό αέριο: Άνοδος 24% στη ζήτηση τον Μάρτιο, ρεκόρ τριετίας στις εξαγωγές
29/04/2026 - 08:04
Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027
29/04/2026 - 08:02
Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος
29/04/2026 - 06:33
Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης
29/04/2026 - 06:34
Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
28/04/2026 - 15:40
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
28/04/2026 - 15:37
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 15:23

ΕΕ: Τι αλλάζει στις κρατικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος

Άννα Διανά
Πέμπτη, 30/04/2026 - 06:34

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για πιο ευέλικτη στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας, χαλαρώνοντας τις προϋποθέσεις που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση.

Στο νέο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF), η χορήγηση ενισχύσεων δεν συνδέεται πλέον υποχρεωτικά με πρόσθετες δεσμεύσεις για επενδύσεις απανθρακοποίησης, όπως νέα έργα ΑΠΕ, εξέλιξη που αναμένεται να αξιοποιηθεί από τη βιομηχανία σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στο ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, το METSAF αυξάνει σημαντικά το ύψος της επιδότησης για το κόστος ενέργειας, καλύπτοντας έως και το 70% των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών, έναντι 50% που ίσχυε στο προηγούμενο πλαίσιο (CISAF). Η ενίσχυση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε έως και το 50% της επιλέξιμης κατανάλωσης, ενισχύοντας ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Οι ρυθμίσεις αυτές αξιολογούνται ως ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ελληνική ενεργοβόρο βιομηχανία, η οποία αναζητά τρόπους να περιορίσει το ενεργειακό της κόστος χωρίς να επιβαρυνθεί με πρόσθετες υποχρεώσεις επενδύσεων σε ΑΠΕ. Η κατάργηση της σχετικής προϋπόθεσης θεωρείται κρίσιμη, ειδικά σε μια συγκυρία όπου η συζήτηση για μέτρα στήριξης της βιομηχανίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το νέο πλαίσιο, που εγκρίθηκε μετά και τις σχετικές διεργασίες στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν περιορίζεται μόνο στη βιομηχανία, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους κρίσιμους κλάδους, όπως η γεωργία, η αλιεία και οι μεταφορές. Η ισχύς του εκτείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης και των οικονομικών συνθηκών.

Το METSAF αποτελεί ουσιαστικά προσαρμογή του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων της Συμφωνίας Καθαρής Βιομηχανίας (CISAF), εισάγοντας μεγαλύτερη ευελιξία και υψηλότερα όρια ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι επιλέξιμες βάσει των προσωρινών προγραμμάτων ελάφρυνσης τιμών του CISAF (άρθρο 4.5), δίνεται η δυνατότητα αύξησης της έντασης ενίσχυσης από 50% σε έως και 70% για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας της επιλέξιμης κατανάλωσης. Η ενίσχυση μπορεί να καλύπτει έως και το 50% της συνολικής κατανάλωσης του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη επιτάχυνση των επενδύσεων απανθρακοποίησης. Παράλληλα, επιτρέπεται η σώρευση με ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του ΣΕΔΕ, έως το ήμισυ του ποσού που προβλέπεται από τα προγράμματα του CISAF.

Για τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των οδικών, σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών και ενδοενωσιακών θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να καλύπτουν έως και το 70% των πρόσθετων δαπανών που συνδέονται με την αύξηση των τιμών καυσίμων και λιπασμάτων. Ο υπολογισμός βασίζεται στη διαφορά μεταξύ τρεχουσών τιμών και ιστορικών τιμών αναφοράς, σε συνδυασμό με την πρόσφατη κατανάλωση κάθε δικαιούχου.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να καθορίζουν τα ποσά των ενισχύσεων με πιο απλοποιημένα κριτήρια, όπως το μέγεθος και το είδος δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση της πραγματικής κατανάλωσης. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο φθάνει τα 50.000 ευρώ.

Τα μέτρα που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του METSAF θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεσμεύεται να τα εγκρίνει με ταχείες διαδικασίες. Επιπλέον, η Επιτροπή αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο εξέτασης πρόσθετων παρεμβάσεων, όπως προσωρινές επιδοτήσεις στο κόστος καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, με στόχο τη συνολική αποκλιμάκωση των τιμών. Υπενθυμίζεται ότι σε διαφορετική κατεύθυνση κινείται το πρόσφατο σχήμα στήριξης της γερμανικής ενεργοβόρου βιομηχανίας, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του CISAF. Το πρόγραμμα, ύψους 3,8 δισ. ευρώ, προβλέπει μείωση κατά 50% της μέσης ετήσιας χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας για το 50% της κατανάλωσης κάθε επιχείρησης για την περίοδο 2026–2028, με κατώτατο όριο τα 50 ευρώ/MWh. Σε αντίθεση με το METSAF, το γερμανικό μοντέλο συνδέει άμεσα την ενίσχυση με επενδυτικές υποχρεώσεις, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να κατευθύνουν τουλάχιστον το 50% της στήριξης σε δράσεις που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα, όπως έργα ΑΠΕ, συμβάσεις PPA, επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, αποθήκευση ενέργειας και ηλεκτροποίηση παραγωγικών διαδικασιών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Κλίματος και Μετασχηματισμού της χώρας.

myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons 28 Απριλίου 2026
Ρεύμα: Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Μαΐου 30 Απριλίου 2026
Ρεύμα: Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Μαΐου

Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία

Πόλεμος στο Ιράν: Πού στρέφεται η βιομηχανία λόγω έλλειψης πλαστικού
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Πού στρέφεται η βιομηχανία λόγω έλλειψης πλαστικού

Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ

200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία

«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια