20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του “EKO Acropolis Rally” για 6η συνεχόμενη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους

Newsroom
Τετάρτη, 20/05/2026 - 10:34
Στην οσμή που κάλυψε χθες περιοχές της Αττικής και ιδιαίτερα των νοτίων προαστίων, στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και στις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον AΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», με τους δημοσιογράφους Παναγιώτη Στάθη και Στέφανο Σίσκο.

Αναφερόμενος στην οσμή που καταγράφηκε χθες στα νότια προάστια, ο ΥΠΕΝ τόνισε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι, «ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια».

Ερωτηθείς για το ΕΧΠ για τις ΑΠΕ, το οποίο τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ με μεγαλύτερη σαφήνεια και πιο αυστηρούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Εξήγησε ότι, εφεξής, θα υπάρχουν οριζόντιες απαγορεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι σε «δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura δεν θα μπορούν να μπαίνουν τα φωτοβολταϊκά. Θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά τις θέλουμε με έναν τρόπο πιο οργανωμένο, πιο σαφή, πιο νοικοκυρεμένο. Πρέπει να υπάρχουν κάποια σαφή όρια, με σεβασμό στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής», διευκρίνισε.

Ο κ. Παπασταύρου, κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες προκλήσεις από την Άγκυρα, είπε: «Να δούμε πρώτα τι θα νομοθετήσει η Τουρκία. Οτιδήποτε, όμως, κάποιος νομοθετεί μονομερώς, το οποίο παραβιάζει ή δεν είναι σύμφωνο με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα».

«Η πολιτική δεν γίνεται με βιασύνη. Γίνεται με σχέδιο. Τους τελευταίους 12 μήνες η χώρα μας έχει προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς την ανάπτυξη των υδρογονανθράκων, έχει θεσμοθετήσει τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα και προχώρησε με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ο οποίος είναι πλέον αναρτημένος στην ευρωπαϊκή ιστοσελίδα. Πρόκειται για τρεις συγκεκριμένες, θεσμικές ενέργειες, όχι πυροτεχνήματα, οι οποίες αν μη τι άλλο δείχνουν αποφασιστικότητα», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα προχωράει, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη αποτρεπτική δύναμη που είχε ποτέ στην ιστορία της. Έχουμε δύναμη στον αέρα και δύναμη στη θάλασσα. Όμως, αυτή η δύναμη ασκείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Προχωρούμε με σχέδιο και αυτοπεποίθηση».

Τέλος, ερωτηθείς για την αναδημοσίευση από τον Πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της συνέντευξης που παραχώρησε σε αμερικάνικο Μέσο Ενημέρωσης, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι αυτό είναι «σημαντικό για την Κυβέρνηση. Δείχνει ότι η Αμερική αναγνωρίζει την Ελλάδα και την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως έναν στρατηγικό σύμμαχο στα θέματα της ενέργειας».

