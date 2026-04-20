Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται

Διημερίδα με θέμα: «Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται», διοργανώνουν στις 20 και 21 Απριλίου στο Ζάππειο Μέγαρο η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ, & ΕΚΤ και η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Οι εργασίες της Διημερίδας επικεντρώνονται στην αποτύπωση της προόδου υλοποίησης των Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα», «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», «Μεταφορές», «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», «Πολιτική Προστασία» και «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση». Στόχος είναι να αναδειχθεί ο αντίκτυπος των παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, προωθούν την απασχόληση, ψηφιοποιούν υπηρεσίες, αναβαθμίζουν υποδομές, και τέλος, στηρίζουν τη μετάβαση απέναντι στην κλιματική κρίση.

Οι θεματικοί Κύκλοι που θα αναπτυχθούν την 2η ημέρα της διημερίδας με την συμμετοχή, εκπροσώπων της ΕΕ, φορέων, δικαιούχων και ωφελούμενων των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, θα αναδείξουν τη σημασία της συνέργειας των Προγραμμάτων για επενδύσεις που δημιουργούν ένα λειτουργικό «οικοσύστημα» που διευκολύνει όλες τις πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών και συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Πολιτικής του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.