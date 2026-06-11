Λ. Κυρίζογλου (ΚΕΔΕ): Με τους Δήμους πρωταγωνιστές η ενεργειακή μετάβαση των τοπικών κοινωνιών

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Newsroom
Πέμπτη, 11/06/2026 - 14:06
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Η ΚΕΔΕ στηρίζει κάθε καινοτόμο ενεργειακό εγχείρημα που υπηρετεί τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου απηύθυνε χαιρετισμό στην ημερίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με θέμα «Η Ενεργειακή Μετάβαση στα Ελληνικά Νησιά – Πράσινο Νησί Άη Στράτης» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στη Λήμνο.

Ο Άη Στράτης αποτελεί ένα έμπρακτο και ιδιαίτερα σημαντικό παράδειγμα για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ελληνικά νησιά στην πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή αυτάρκεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. «Ένα μικρό νησί, ένα μεγάλο παράδειγμα. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο εναλλακτικός τίτλος της σημερινής ημερίδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρίζογλου, υπογραμμίζοντας ότι ο Άγιος Ευστράτιος, ένα νησί του Βορείου Αιγαίου με περίπου 250 κατοίκους, αποδεικνύει στην πράξη ότι η καινοτομία, η ενεργειακή αυτονομία και η βιώσιμη ανάπτυξη μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία σε τοπικό επίπεδο.

«Αποτελεί ένα έμπρακτο παράδειγμα της ενσωμάτωσης του ενωσιακού δικαίου για τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την προστασία του Περιβάλλοντος στο εθνικό δίκαιο, και της επιτυχούς εφαρμογής των διατάξεων του εθνικού δικαίου σε τοπικό επίπεδο, με σημαντικά θετικά πολλαπλασιαστικά οφέλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι στα ζητήματα της Ενέργειας, που αποτελούν και τον κεντρικό πυρήνα της ημερίδας, η ΚΕΔΕ παρακολουθεί συστηματικά κάθε εξέλιξη και παρεμβαίνει τεκμηριωμένα σε όλα τα στάδια του θεσμικού διαλόγου. Ήταν έτοιμη να εκφέρει τις θέσεις της από την πρώτη ημέρα της διαβούλευσης του τελευταίου Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ο οποίος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 5 Μαΐου 2026 (Ν. 5299/2026), και προετοιμάζεται ήδη για την υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων στο υπό διαβούλευση νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να βρίσκεται στο περιθώριο των ενεργειακών εξελίξεων. Οι Δήμοι οφείλουν και δικαιούνται να έχουν ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή της εθνικής ενεργειακής πολιτικής, καθώς είναι εκείνοι που βιώνουν άμεσα τις συνέπειες και τα οφέλη κάθε επιλογής», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΕΔΕ διεκδικεί σταθερά:

  • την ενεργό και θεσμικά κατοχυρωμένη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής ενεργειακής πολιτικής,
  • τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων και υποδομών, καθώς και για καινοτόμα ενεργειακά έργα με άμεσο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες,
  • την ουσιαστική τροποποίηση του προγράμματος «ΑΠΟΛΛΩΝ» και τη διεύρυνση του ρόλου των Ενεργειακών Κοινοτήτων των Δήμων, ώστε να λειτουργούν ως πραγματικά εργαλεία τοπικής ανάπτυξης,
  • τη διασφάλιση της έγκαιρης και ισότιμης διασύνδεσης των Ενεργειακών Κοινοτήτων των Δήμων στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
  • τη βελτίωση της συμμετοχής των Δήμων στην πολιτική ηλεκτροκίνησης, με ειδικά χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία,
  • την αύξηση των θεσμοθετημένων Ειδικών Τελών ΑΠΕ προς τους Δήμους, τα νοικοκυριά και τις τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και την επέκτασή τους στα έργα αποθήκευσης ενέργειας,
  • την αλλαγή του τρόπου απόδοσης του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια και η ταχύτητα κατανομής,
  • τη συμπερίληψη των μεγάλων καταναλώσεων των Δήμων (όπως οδοφωτισμός, αντλιοστάσια κ.λπ.) στα αντισταθμιστικά οφέλη των έργων ΑΠΕ.

Ο κ. Κυρίζογλου επισήμανε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς ισχυρούς και οικονομικά βιώσιμους Δήμους. «Η πράσινη μετάβαση πρέπει να έχει σαφές τοπικό αποτύπωμα και μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες. Δεν αρκεί η παραγωγή “πράσινης” ενέργειας· απαιτείται δίκαιη κατανομή των ωφελειών και ενίσχυση της τοπικής ανθεκτικότητας», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει το παράδειγμα του Άη Στράτη για τα ακριτικά νησιά της χώρας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια καλή πρακτική που μπορεί να συμβάλει στην άρση της απομόνωσης, στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και στη συνύπαρξη των σύγχρονων αναπτυξιακών αναγκών με τις παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες, όπως η αλιεία, η κτηνοτροφία και ο τουρισμός.

Κλείνοντας, ο κ. Κυρίζογλου υπογράμμισε ότι οι Δήμοι αποτελούν τον βασικό πυλώνα για την επίτευξη της βιωσιμότητας σε τοπικό επίπεδο. «Αφουγκραζόμαστε καλύτερα από όλους τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών μας. Είμαστε παρόντες σε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις και διεκδικούμε με συνέπεια τον ρόλο που αναλογεί στην Αυτοδιοίκηση. Αποδείξαμε διαχρονικά ότι είμαστε αποτελεσματικοί και ότι γνωρίζουμε να συνεργαζόμαστε προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος», τόνισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

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