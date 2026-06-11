Γ. Μανιάτης: Απάντηση στην ενεργειακή κρίση: Δίκαιη, Δημοκρατική κι Ευρωπαϊκή

Εκδήλωση για την τρέχουσα ενεργειακή κρίση που πλήττει την Ευρώπη και τον ρόλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπισή της, συνδιοργάνωσε ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Γιάννης Μανιάτης, με συναδέλφους του Ευρωβουλευτές από τις πολιτικές ομάδες του Λαϊκού Kόμματος (EPP), των Πρασίνων (The Greens) και της Αριστεράς (The Left), σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Κοινοτήτων (Rescoop.eu).

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην ανάγκη μιας ισχυρής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στη ενεργειακή κρίση, με επίκεντρο τους πολίτες και όχι τα υπερκέρδη. Υπογράμμισε ακόμα, ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολυδιάστατη κρίση που αφορά τις τιμές, τον εφοδιασμό, την εξάρτηση μα πάνω απ’ όλα, είναι μια βαθιά κοινωνική κρίση που επηρεάζει εκατομμύρια νοικοκυριά.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις συνέπειες τους στις διεθνείς αγορές ενέργειας, υπογράμμισε ότι η συνεχιζόμενη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα κοστίζει περίπου 340 δισ. ευρώ ετησίως σε πολίτες κι επιχειρήσεις, ενώ οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν ήδη προσθέσει ένα επιπλέον βάρος της τάξης των 30 δισ. ευρώ.

Ο Γ. Μανιάτης, σχολιάζοντας την πρωτοβουλία «AccelerateEU» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέφρασε τη στήριξη του S&D στις βασικές της κατευθύνσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτούνται πιο φιλόδοξες πολιτικές για την προστασία των ευάλωτων. «Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μια Ευρώπη όπου οι ενεργειακοί κολοσσοί καταγράφουν υπερκέρδη, ενώ οι οικογένειες οδηγούνται στην ενεργειακή φτώχεια. Τα υπερκέρδη των εταιρειών αυτών πρέπει να φορολογούνται και οι πόροι να επιστρέφουν απευθείας στα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ρόλο των ενεργειακών κοινοτήτων και της αυτοπαραγωγής ως εργαλείων ενεργειακής δημοκρατίας. Όπως σημείωσε, οι πολίτες, οι τοπικές κοινωνίες και οι συνεταιρισμοί πρέπει να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην παραγωγή, αποθήκευση και διαμοιρασμό καθαρής ενέργειας, ώστε τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης να κατανέμονται δίκαια. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του ότι από τα 1.465 MW έργων ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα, το 93% αφορά εμπορικά έργα ενώ μόλις το 7% αφορούν έργα αυτοπαραγωγής.

Ακόμα, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε τη σημασία της ανάπτυξης διασυνδέσεων, δικτύων και υποδομών αποθήκευσης, επισημαίνοντας ότι η καθαρή ενέργεια δεν έχει αξία εάν δεν μπορεί να φτάσει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις προτεραιότητές του ως Εισηγητής της Ομάδας του S&D για τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF).

Τέλος, ο Γ. Μανιάτης τόνισε ότι η ενεργειακή μετάβαση θα πετύχει μόνο εφόσον είναι κοινωνικά δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς. «Η Ευρώπη βγαίνοντας από αυτή την κρίση πρέπει να είναι δικαιότερη, καθαρότερη, ασφαλέστερη και πιο κυρίαρχη. Μια Ευρώπη όπου η ενέργεια θα συνεχίσει να αποτελεί δικαίωμα, όπου το κέρδος δεν θα προηγείται των ανθρώπων και όπου καμία οικογένεια δεν θα αναγκάζεται ξανά να επιλέξει ανάμεσα στη θέρμανση ή το φαγητό» υπογράμμισε.