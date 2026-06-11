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Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας
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Πέμπτη, 11/06/2026 - 08:24
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Η εργαλειοποίηση της ενέργειας αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την Ευρώπη από όπου και αν προέρχεται

Στη δεύτερη ημέρα του Διεθνούς Ενεργειακού Φόρουμ (Global Energy Forum) του Atlantic Council στην Ουάσιγκτον συμμετείχε, χθες, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σε πάνελ με θέμα το μέλλον της ευρωπαϊκής ενεργειακής ανθεκτικότητας, μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας και Βιομηχανίας της Κύπρου, κ. Μιχάλη Δαμιανό. Στο Global Energy Forum λαμβάνουν μέρος 87 χώρες και 1.900 συμμετέχοντες.

Ο κ. Παπασταύρου στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η νέα γεωμετρία της ενέργειας έχει κάθετους άξονες, στρατηγικά τρίγωνα, τετραμερή σχήματα και διευρυνόμενους κύκλους συνεργασίας. Και σε αυτή τη γεωμετρία, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο ως στρατηγικός κόμβος ενέργειας, ασφάλειας και σταθερότητας. «Όταν λέω ‘γεωμετρία της ενέργειας’, εννοώ, πρώτον, τη δημιουργία του Κάθετου Διαδρόμου: ύστερα από δεκαετίες κατά τις οποίες το φυσικό αέριο έρεε από την Ανατολή προς τη Δύση, τώρα έχουμε έναν κάθετο διάδρομο που φέρνει αμερικανικό LNG στην Ελλάδα και, μέσω των υποδομών, μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, φτάνει μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Δεύτερον, έχουμε δημιουργήσει ένα στρατηγικό τρίγωνο με την Κύπρο και το Ισραήλ, το οποίο γίνεται τετραμερές με τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Έπειτα, έχουμε έναν κύκλο συνεργασίας με το East Med Gas Forum – προχθές καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι με εκπροσώπους των κυβερνήσεων του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Ύστερα από τρία χρόνια, η ενέργεια ξαναγίνεται γέφυρα για την περιοχή. Και, πέρα από τον κάθετο διάδρομο και το στρατηγικό τρίγωνο, έχουμε επίσης τη διαγώνια γραμμή του IMEC. Έτσι, η Ανατολική Μεσόγειος και η χώρα μας είναι στην πραγματικότητα το επίκεντρο αυτής της νέας γεωμετρίας», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Για τη σημασία, δε, των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα έργα GSI και GREGY, ο Υπουργός ανέδειξε ότι «όλο και περισσότερες χώρες της περιοχής συνειδητοποιούν ότι έχουμε περισσότερα να κερδίσουμε συνεργαζόμενοι παρά ενεργώντας μόνοι μας. Άρα, πιστεύω ότι αυτοί οι διάδρομοι μετατρέπονται σε αρτηρίες εμπορίου και ευημερίας για την περιοχή, και αυτό συνιστά μια πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη».

Ως προς την εργαλειοποίηση της ενέργειας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι: «μάθαμε με τον δύσκολο τρόπο, τόσο με την εισβολή στην Ουκρανία όσο και τώρα με τα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ, τον συστημικό κίνδυνο που συνεπάγεται η εργαλειοποίηση της ενέργειας. Επομένως, είτε προέρχεται από τη Ρωσία είτε από το Ιράν είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα, η εργαλειοποίηση της ενέργειας αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ενωμένη στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Η εργαλειοποίηση της ενέργειας είναι κάτι που επηρεάζει τόσο την παγκόσμια όσο και την περιφερειακή ασφάλεια και δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή».

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Μετά το πάνελ είχε συνάντηση με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Cheniere, κ. Anatol Feygin, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής και εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεύτερης μεγαλύτερη παγκοσμίως.

Επίσης, πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών της Αιγύπτου, κ. Karim Badawi. Στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκαν η σύγχρονη τεχνολογία δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) που αναπτύσσει η χώρα μας, καθώς και η πρόοδος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου (GREGY). Ο κ. Παπασταύρου προσκάλεσε τον Αιγύπτιο ομόλογό του να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ελλάδα τον Ιούλιο, με τον τελευταίο να αποδέχεται την πρόσκληση.

Κατόπιν, ο κ. Παπασταύρου παρευρέθηκε στο επίσημο δείπνο του Atlantic Council, με κεντρικό ομιλητή τον Σεΐχη Nawaf Al Sabah, CEO της Kuwait Petroleum Company, παρουσία του Jarrod Agen, συνεργάτη του Προέδρου Τραμπ και Εκτελεστικού Διευθυντή του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου και του Συμβούλου του τ. Πρόεδρου Biden, Amos Hochstein. Σημειώνεται ότι η ΔΕΣΦΑ έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του τερματικού σταθμού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Al-Zour LNG Terminal στο Κουβέιτ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (regasification) LNG στον κόσμο και μία από τις κρισιμότερες ενεργειακές υποδομές της χώρας, που, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο, λειτουργεί αδιάλειπτα και αποτελεσματικά.

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Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα μεταβεί με τον Aμερικανό ομόλογό του Chris Wright στο Χιούστον για την Υπουργική Συνεδρίαση της πρωτοβουλίας για την Ενέργεια 3+1, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου (East Med Energy Center) με το Πανεπιστήμιο Rice.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/06/2026 - 08:27
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