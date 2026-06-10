Όταν η πράσινη ενέργεια συναντά τον αθλητισμό: Επιτυχής πρεμιέρα για το Vlasti Wind Trail

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Βλάστη Κοζάνης το Vlasti Wind Trail, μια πρωτοβουλία του Ομίλου VALOREM που συνδύασε τον αθλητισμό, τη φύση και την πράσινη ενέργεια. Η διοργάνωση τέλεσε υπό την αιγίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη των χορηγών AirEnergy, Thestamar και Misko, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αιολικής Ενέργειας (Global Wind Day), η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Ιουνίου.

Η πρώτη διοργάνωση του αγώνα συγκέντρωσε 120 δρομείς, οι οποίοι συμμετείχαν σε δύο απαιτητικές διαδρομές 9 και 21 χιλιομέτρων, διασχίζοντας τα ορεινά μονοπάτια της περιοχής και απολαμβάνοντας το μοναδικό φυσικό τοπίο που περιβάλλει το αιολικό πάρκο «Ανατολικό Άσκιο - Μαγούλα».

Την παραμονή του αγώνα πραγματοποιήθηκε pasta party, όπου αθλητές, εθελοντές, συνεργάτες και διοργανωτές συναντήθηκαν σε ένα ιδιαίτερα φιλικό και θερμό κλίμα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός Σαββατοκύριακου αφιερωμένου στον αθλητισμό και τη συλλογικότητα.

Το αιολικό πάρκο «Ανατολικό Άσκιο - Μαγούλα», το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2024 από τον Όμιλο VALOREM, υπό την τεχνική υποστήριξη της VALEMO, παράγει ετησίως 57 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα που αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 13.000 ελληνικών νοικοκυριών. Ως απτό παράδειγμα για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, αποτέλεσε το ιδανικό σημείο αναφοράς για να αναδείξει τη σύνδεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την τοπική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Μέσα από το Vlasti Wind Trail, η VALOREM επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προωθεί δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν τη σχέση των τοπικών κοινωνιών με τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η διοργάνωση ανέδειξε επίσης τις δυνατότητες της περιοχής για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η συμμετοχή του κοινού, η παρουσία των εθελοντών και η θερμή ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας επιβεβαίωσαν τη δυναμική της πρωτοβουλίας και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης.

Η VALOREM ευχαριστεί θερμά όλους τους δρομείς, εθελοντές, χορηγούς, συνεργάτες και κατοίκους της Βλάστης για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους και ανανεώνει το ραντεβού για τις επόμενες διοργανώσεις.