ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κ. Χατζηδάκης: Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/06/2026 - 15:39
Παράταση της διαβούλευσης για τα κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/06/2026 - 15:17
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,1% στο δείκτη βιομηχανικής παραγωγής για τον Απρίλιο του 20226
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/06/2026 - 14:53
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/06/2026 - 14:23
Ο Θερμαϊκός Κόλπος της Θεσσαλονίκης εκπέμπει SOS – Η κυβέρνηση οφείλει να εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/06/2026 - 13:19
Ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε τη συντήρηση και αποκατάσταση της Αγοράς, του Τείχους των Εθνών και των Εισόδων του ΟΑΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/06/2026 - 12:27
Όταν η πράσινη ενέργεια συναντά τον αθλητισμό: Επιτυχής πρεμιέρα για το Vlasti Wind Trail
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/06/2026 - 11:50
Τεχνητή νοημοσύνη, εργασία και δημοκρατία στο επίκεντρο της παρουσίασης του νέου βιβλίου του Θόδωρου Σκυλακάκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/06/2026 - 10:58
Copernicus: Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα μετατρέπονται σε «κανόνα»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/06/2026 - 10:15
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική προτεραιότητα η ενεργειακή ασφάλεια σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/06/2026 - 10:05
Σύμφωνο για τη Μεσόγειο: Η ΕΕ θα κινητοποιήσει έως και 25 δισ. ευρώ για ΑΠΕ και καθαρές τεχνολογίες έως το 2035
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/06/2026 - 09:44
ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας διερευνούν τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις οπτικές ίνες
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/06/2026 - 09:16
Κοινή δήλωση Γαλλίας, Γερμανίας, ΗΒ στον ΟΗΕ: Σοβαρές και επίκαιρες οι ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
10/06/2026 - 08:59
Δημ. Τσιόδρας προς Jørgensen: Χρειάζονται πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις στα δίκτυα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/06/2026 - 08:41
Μνημόνιο Συνεργασίας ΡΑΑΕΥ και ΟΠΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/06/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Κοινωνικός εφιάλτης η «σταθερότητα» του Κ. Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/06/2026 - 08:07
Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση της ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση της Κοζάνης- Τι προβλέπει η απόφαση της ΡΑΑΕΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/06/2026 - 08:05
Προειδοποιήσεις για ακριβότερο φυσικό αέριο από το 2027 λόγω των νέων χρεώσεων του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/06/2026 - 08:02
Κλιματιστικό: Τα 5 συχνότερα λάθη στη λειτουργία του
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/06/2026 - 06:34
Γιατί το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το πιο ρυπογόνο στην ιστορία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/06/2026 - 06:33
Η ZeniΘ ανέδειξε τη δύναμη της ανθρώπινης ενέργειας στο φετινό BeWell Festival
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/06/2026 - 15:45
Στ. Παπασταύρου στο Fox Business: Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην ενέργεια και δύναμη σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 15:35
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τους λειτουργικούς περιορισμούς μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/06/2026 - 15:28
2 χρόνια δουλειάς Γ. Μανιάτη στην Ευρωβουλή: Φέρνουμε αποτελέσματα και παρουσιάζουμε έργο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 15:18
Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία ’26-’28. Οι επενδύσεις αυτές θα μειώσουν το κόστος ενέργειας για τους πολίτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 14:51
Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/06/2026 - 14:28
ΔΕΗ: Δημιούργησε 23 πάρκα τσέπης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/06/2026 - 13:56
ΔΑΠΕΕΠ: Έναρξη ετήσιας εκκαθάρισης αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/06/2026 - 13:42
Σάκης Αρναούτογλου: Το «Ελλάδα 2.0» κινδυνεύει να γίνει «Ελλάδα… ξανά και ξανά από την αρχή».
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 12:46
ΠΣΑΦ: Δυναμική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/06/2026 - 11:34

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Όταν η πράσινη ενέργεια συναντά τον αθλητισμό: Επιτυχής πρεμιέρα για το Vlasti Wind Trail

Όταν η πράσινη ενέργεια συναντά τον αθλητισμό: Επιτυχής πρεμιέρα για το Vlasti Wind Trail
Newsroom
Τετάρτη, 10/06/2026 - 11:50
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Βλάστη Κοζάνης το Vlasti Wind Trail, μια πρωτοβουλία του Ομίλου VALOREM που συνδύασε τον αθλητισμό, τη φύση και την πράσινη ενέργεια. Η διοργάνωση τέλεσε υπό την αιγίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη των χορηγών AirEnergy, Thestamar και Misko, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αιολικής Ενέργειας (Global Wind Day), η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Ιουνίου.

Η πρώτη διοργάνωση του αγώνα συγκέντρωσε 120 δρομείς, οι οποίοι συμμετείχαν σε δύο απαιτητικές διαδρομές 9 και 21 χιλιομέτρων, διασχίζοντας τα ορεινά μονοπάτια της περιοχής και απολαμβάνοντας το μοναδικό φυσικό τοπίο που περιβάλλει το αιολικό πάρκο «Ανατολικό Άσκιο - Μαγούλα».

Την παραμονή του αγώνα πραγματοποιήθηκε pasta party, όπου αθλητές, εθελοντές, συνεργάτες και διοργανωτές συναντήθηκαν σε ένα ιδιαίτερα φιλικό και θερμό κλίμα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός Σαββατοκύριακου αφιερωμένου στον αθλητισμό και τη συλλογικότητα.

Το αιολικό πάρκο «Ανατολικό Άσκιο - Μαγούλα», το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2024 από τον Όμιλο VALOREM, υπό την τεχνική υποστήριξη της VALEMO, παράγει ετησίως 57 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα που αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 13.000 ελληνικών νοικοκυριών. Ως απτό παράδειγμα για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, αποτέλεσε το ιδανικό σημείο αναφοράς για να αναδείξει τη σύνδεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την τοπική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Μέσα από το Vlasti Wind Trail, η VALOREM επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προωθεί δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν τη σχέση των τοπικών κοινωνιών με τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η διοργάνωση ανέδειξε επίσης τις δυνατότητες της περιοχής για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η συμμετοχή του κοινού, η παρουσία των εθελοντών και η θερμή ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας επιβεβαίωσαν τη δυναμική της πρωτοβουλίας και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης.

Η VALOREM ευχαριστεί θερμά όλους τους δρομείς, εθελοντές, χορηγούς, συνεργάτες και κατοίκους της Βλάστης για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους και ανανεώνει το ραντεβού για τις επόμενες διοργανώσεις.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη, εργασία και δημοκρατία στο επίκεντρο της παρουσίασης του νέου βιβλίου του Θόδωρου Σκυλακάκη
Τεχνητή νοημοσύνη, εργασία και δημοκρατία στο επίκεντρο της παρουσίασης του νέου βιβλίου του Θόδωρου Σκυλακάκη 10 Ιουνίου 2026
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,1% στο δείκτη βιομηχανικής παραγωγής για τον Απρίλιο του 20226 10 Ιουνίου 2026
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,1% στο δείκτη βιομηχανικής παραγωγής για τον Απρίλιο του 20226

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παράταση της διαβούλευσης για τα κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παράταση της διαβούλευσης για τα κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Γιατί το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το πιο ρυπογόνο στην ιστορία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γιατί το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το πιο ρυπογόνο στην ιστορία

Η ελληνική AI Scaleup nvisionist παρουσιάζει νέα επιστημονική καινοτομία στο κορυφαίο διεθνές forum της αιολικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ελληνική AI Scaleup nvisionist παρουσιάζει νέα επιστημονική καινοτομία στο κορυφαίο διεθνές forum της αιολικής ενέργειας

ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ

Δημόσια διαβούλευση για τα βασικά κριτήρια συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια διαβούλευση για τα βασικά κριτήρια συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό