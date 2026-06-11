Έκδοση άδειας εμπορίας στην βουλγαρική «Natsionalna Elektricheska Kompania EAD»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Natsionalna Elektricheska Kompania EAD» που εδρεύει επί της Τριάντιτσα 8, Δήμος Στόλιτσνα, Περιοχή Ομπόριστε, 1000 Σόφια, Βουλγαρία υπέβαλε την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ Ι-417705/09.06.2026 (αρ. Ειδ. Πρωτ. ΡΑΑΕΥ Γ-9742) αίτηση για χορήγηση Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) σύμφωνα με το Πρώτο Μέρος του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011. Η εταιρεία με την επωνυμία «Natsionalna Elektricheska Kompania EAD» υπέβαλε αίτηση για Άδεια Εμπορίας συνολικής ισχύος 100 MW και διάρκεια ισχύος είκοσι (20) έτη σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.