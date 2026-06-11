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Κυριάκος Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην ενέργεια  αποτελούν την πιο παραγωγική και αποτελεσματική μορφή κοινωνικής πολιτικής

Κυριάκος Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην ενέργεια αποτελούν την πιο παραγωγική και αποτελεσματική μορφή κοινωνικής πολιτικής
Newsroom
Πέμπτη, 11/06/2026 - 13:41
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Συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη στην τηλεόραση του Euronews και στη δημοσιογράφο Μαρία Ταδέο.

Για την επερχόμενη αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, είπε: «Εμπιστευόμαστε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιτελέσει τον θεσμικό της ρόλο, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα των τιμών και την αποτελεσματική συγκράτηση των πληθωριστικών προσδοκιών.

Από την άλλη πλευρά, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εμείς πρέπει να ασκούμε δημοσιονομική πολιτική. Πρέπει να εφαρμόζουμε πολιτικές που δεν έρχονται σε αντίθεση με τη νομισματική πολιτική. Χρειαζόμαστε συντονισμένες πολιτικές που να στηρίζουν με τον βέλτιστο τρόπο τους πολίτες.

Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί μία πρόκληση, η ανάπτυξη αποτελεί εξίσου μια πρόκληση. Και γι’ αυτό προσπαθούμε να σχεδιάζουμε τις πολιτικές μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, ενώ παράλληλα επενδύουμε στις μακροπρόθεσμες ανάγκες μας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και των ενεργειακών υποδομών».

Για την στήριξη των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στις αυξημένες τιμές ρεύματος, ο Προέδρος του Eurogroup, τόνισε: «Είναι εις γνώσιν μας ότι καλούμαστε να πετύχουμε τρεις στόχους ταυτόχρονα, κάτι που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο απαιτητική.

Πρώτον, πρέπει να στηρίξουμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Δεύτερον, πρέπει να επιδείξουμε δημοσιονομική σύνεση, διότι ξέρουμε ότι η δημοσιονομική κατάσταση σήμερα είναι πιο απαιτητική σε σχέση με το 2022.

Και τρίτον, οι πολιτικές που εφαρμόζουμε μακροπρόθεσμα πρέπει να είναι συνεπείς με τις βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις μας. Όταν επενδύουμε στην ενέργεια, στην πραγματικότητα επενδύουμε στη μακροπρόθεσμη κυριαρχία, στις δυνατότητες και στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά.

Ξέρουμε καλά ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε ως Ευρωπαίοι από το 2022 και μετά μας επέτρεψαν να βιώσουμε την κρίση με κατά 12% μικρότερη ένταση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΔΝΤ, σε σύγκριση με το τι θα είχε συμβεί εάν δεν είχαμε προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις.

Και τι προτείνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Προτείνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία όσον αφορά τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές».

Για την πρόταση της Ιταλία η οποία ζητά μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την ενέργειας και υποστηρίζει ότι οι δαπάνες για την ενέργεια δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται στους υπολογισμούς για το έλλειμμα και το χρέος, ανέφερε: «Καταρχάς να κάνω δύο επισημάνσεις. Όταν συμφωνήσαμε στη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, αντιλαμβανόμασταν ότι οι επενδύσεις στην άμυνα αφορούν την ελευθερία της Ευρώπης. Αντίστοιχα, οι επενδύσεις στην ενέργεια αφορούν την οικονομική ανεξαρτησία της Ευρώπης.

Τι γνωρίζουμε; Γνωρίζουμε ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι να μειώσουμε τις τιμές της ενέργειας. Να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος με βιώσιμο τρόπο σε βάθος χρόνου και όχι απλώς να εφαρμόζουμε βραχυπρόθεσμα μέτρα ή αποσπασματικές λύσεις για να αντιμετωπίζουμε τις άμεσες ανάγκες που έχουμε μπροστά μας.

Υπό αυτή την έννοια, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, συνιστά μια ιδιαίτερα στοχευμένη και δίκαιη προσέγγιση.

Πρόκειται για μια πολύ ισορροπημένη πρόταση και ακριβώς αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το πώς βλέπει την ευρωπαϊκή οικονομία να εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον που παραμένει δύσκολο, αλλά δεν έχει λάβει καταστροφικές διαστάσεις, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Αποστολή μας είναι να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ανθεκτική. Υπό αυτή την έννοια κατανοούμε ότι δεν βρισκόμαστε στο δυσμενέστερο σενάριο, όπως αναφέρατε, αλλά ούτε στο καλύτερο δυνατό σενάριο. Βρισκόμαστε σε μια απαιτητική και σύνθετη συγκυρία.

Τι έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Στοχευμένα μέτρα, προσωρινά μέτρα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της συγκυρίας, ώστε να στηριχθούν οι πιο ευάλωτοι και όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι οι επενδύσεις στην ενέργεια, όπως ανέφερα και προηγουμένως, καθιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ενεργειακή Ένωση πιο ανθεκτικές. Και τελικά αποτελούν την πιο παραγωγική και αποτελεσματική μορφή κοινωνικής πολιτικής.

Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα που θα συζητήσουμε σήμερα.

Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, με βάση τα στοιχεία που έχουν αναθεωρηθεί και έχουν επικαιροποιηθεί. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης προς τα κάτω.

Βρισκόμαστε σε μια τάση στασιμοπληθωρισμού; Ναι, υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Βρισκόμαστε όμως σε καθεστώς στασιμοπληθωρισμού; Όχι.

Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσαρμόζει συνολικά τις προτάσεις της στις εκάστοτε συνθήκες. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει και γι’ αυτό ακριβώς η Επιτροπή πρότεινε πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, θα συζητήσουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν στο τραπέζι. Το έχω πει δημόσια και στο παρελθόν. Και θα προσπαθήσουμε να λάβουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις».

Για τη συμμετοχή της επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα στις συζητήσεις του Eurogroup, η οποία τάσσεται υπέρ του κοινού δανεισμού για κοινά ευρωπαϊκά έργα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέφερε: «Το ΔΝΤ συμμετείχε ήδη στις συζητήσεις μας. Ανέφερα προηγουμένως τον υπολογισμό σύμφωνα με τον οποίο ο αντίκτυπος της ενεργειακής κρίσης ήταν κατά 12% μικρότερος χάρη στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήσαμε. Πρόκειται για εκτίμηση του ΔΝΤ σχετικά με τον αντίκτυπο των ενεργειακών παρεμβάσεων.

Είχα επίσης την ευκαιρία να συναντήσω χθες την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, υπό μια άλλη ιδιότητά μου, εκείνη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας.

Και αν μου επιτρέπετε μια σύντομη παρατήρηση, θεωρώ ιδιαίτερα συμβολικό το γεγονός ότι η Ελλάδα, από χώρα που συμμετείχε σε πρόγραμμα του ΔΝΤ, έχει πλέον εξελιχθεί σε χώρα που συνεισφέρει τεχνογνωσία στο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του ΔΝΤ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πιστεύω λοιπόν ότι το έργο του ΔΝΤ είναι εξαιρετικά χρήσιμο και συμβάλλει ουσιαστικά στις προσπάθειες που καταβάλλουμε εμείς, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης. Όλα αυτά θα συζητηθούν στο Eurogroup. Όπως γνωρίζετε, ο ρόλος μου ως Προέδρου του Eurogroup είναι να εκφράζω όσα μας ενώνουν και όσα συγκεντρώνουν τη συναίνεση όλων.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα που να μην είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε».

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