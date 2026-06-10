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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,1% στο δείκτη βιομηχανικής παραγωγής για τον Απρίλιο του 20226

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,1% στο δείκτη βιομηχανικής παραγωγής για τον Απρίλιο του 20226
Newsroom
Τετάρτη, 10/06/2026 - 14:53
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Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,1% έναντι μείωσης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2026, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,1% έναντι μείωσης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,4%).

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε μείωση 3,5%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Απρίλιο 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο 2026. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Απριλίου 2026 με τους αντίστοιχους δείκτες του Απριλίου 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Απριλίου 2026

Ι. Σύγκριση Απριλίου 2026 με Απρίλιο 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,1% τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 9,8% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  • Κατά 1,0% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων.
  • Κατά 0,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Από τη μείωση:

  • Κατά 2,8% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. H μείωση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2026 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2026 κατά 4,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 13,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
  • Κατά 2,8% του Δείκτη Μεταποίησης.

Από τη μείωση:

  • Κατά 1,1% του Δείκτη Παροχής Νερού
  • Κατά 12,7% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

IΙΙ. Σύγκριση Απριλίου 2026 με Μάρτιο 2026

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,5% τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από τη μείωση:

  • Κατά 18,4% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  • Κατά 2,0% του Δείκτη Παροχής Νερού.
  • Κατά 1,8% του Δείκτη Μεταποίησης.
  • Κατά 0,5% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
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