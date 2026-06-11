AKTOR: Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025 ύψους €140 εκατ.

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Newsroom
Πέμπτη, 11/06/2026 - 14:27
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Σύμφωνα με τους όρους του από 15 Δεκεμβρίου 2025 Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ («η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την Πρώτη (1η) Περίοδο Εκτοκισμού από 15 Δεκεμβρίου 2025 έως 15 Ιουνίου 2026 είναι η Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 1ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Πρώτη (1η) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €3.326.555,56, ήτοι ποσό €23,76111111 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 4,70% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 140.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά της Euronext Athens.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens A.E. τη

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται

  • μέσω της Euronext Securities Athens εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και
  • μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

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