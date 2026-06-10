ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κ. Χατζηδάκης: Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/06/2026 - 15:39
Παράταση της διαβούλευσης για τα κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/06/2026 - 15:17
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,1% στο δείκτη βιομηχανικής παραγωγής για τον Απρίλιο του 20226
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/06/2026 - 14:53
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/06/2026 - 14:23
Ο Θερμαϊκός Κόλπος της Θεσσαλονίκης εκπέμπει SOS – Η κυβέρνηση οφείλει να εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/06/2026 - 13:19
Ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε τη συντήρηση και αποκατάσταση της Αγοράς, του Τείχους των Εθνών και των Εισόδων του ΟΑΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/06/2026 - 12:27
Όταν η πράσινη ενέργεια συναντά τον αθλητισμό: Επιτυχής πρεμιέρα για το Vlasti Wind Trail
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/06/2026 - 11:50
Τεχνητή νοημοσύνη, εργασία και δημοκρατία στο επίκεντρο της παρουσίασης του νέου βιβλίου του Θόδωρου Σκυλακάκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/06/2026 - 10:58
Copernicus: Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα μετατρέπονται σε «κανόνα»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/06/2026 - 10:15
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική προτεραιότητα η ενεργειακή ασφάλεια σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/06/2026 - 10:05
Σύμφωνο για τη Μεσόγειο: Η ΕΕ θα κινητοποιήσει έως και 25 δισ. ευρώ για ΑΠΕ και καθαρές τεχνολογίες έως το 2035
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/06/2026 - 09:44
ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας διερευνούν τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις οπτικές ίνες
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/06/2026 - 09:16
Κοινή δήλωση Γαλλίας, Γερμανίας, ΗΒ στον ΟΗΕ: Σοβαρές και επίκαιρες οι ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
10/06/2026 - 08:59
Δημ. Τσιόδρας προς Jørgensen: Χρειάζονται πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις στα δίκτυα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/06/2026 - 08:41
Μνημόνιο Συνεργασίας ΡΑΑΕΥ και ΟΠΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/06/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Κοινωνικός εφιάλτης η «σταθερότητα» του Κ. Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/06/2026 - 08:07
Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση της ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση της Κοζάνης- Τι προβλέπει η απόφαση της ΡΑΑΕΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/06/2026 - 08:05
Προειδοποιήσεις για ακριβότερο φυσικό αέριο από το 2027 λόγω των νέων χρεώσεων του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/06/2026 - 08:02
Κλιματιστικό: Τα 5 συχνότερα λάθη στη λειτουργία του
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/06/2026 - 06:34
Γιατί το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το πιο ρυπογόνο στην ιστορία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/06/2026 - 06:33
Η ZeniΘ ανέδειξε τη δύναμη της ανθρώπινης ενέργειας στο φετινό BeWell Festival
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/06/2026 - 15:45
Στ. Παπασταύρου στο Fox Business: Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην ενέργεια και δύναμη σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 15:35
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τους λειτουργικούς περιορισμούς μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/06/2026 - 15:28
2 χρόνια δουλειάς Γ. Μανιάτη στην Ευρωβουλή: Φέρνουμε αποτελέσματα και παρουσιάζουμε έργο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 15:18
Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία ’26-’28. Οι επενδύσεις αυτές θα μειώσουν το κόστος ενέργειας για τους πολίτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 14:51
Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/06/2026 - 14:28
ΔΕΗ: Δημιούργησε 23 πάρκα τσέπης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/06/2026 - 13:56
ΔΑΠΕΕΠ: Έναρξη ετήσιας εκκαθάρισης αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/06/2026 - 13:42
Σάκης Αρναούτογλου: Το «Ελλάδα 2.0» κινδυνεύει να γίνει «Ελλάδα… ξανά και ξανά από την αρχή».
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 12:46
ΠΣΑΦ: Δυναμική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/06/2026 - 11:34

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε τη συντήρηση και αποκατάσταση της Αγοράς, του Τείχους των Εθνών και των Εισόδων του ΟΑΚΑ

Ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε τη συντήρηση και αποκατάσταση της Αγοράς, του Τείχους των Εθνών και των Εισόδων του ΟΑΚΑ
Newsroom
Τετάρτη, 10/06/2026 - 12:27
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Μέσα σε 1,5 χρόνο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε το απαιτητικό έργο της Συντήρησης, Επισκευής και Αντικατάστασης Τμημάτων των Μεταλλικών Κατασκευών των δύο Εισόδων, του Τείχους των Εθνών και της Αγοράς στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) «Σπύρος Λούης», στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου προγράμματος τεχνικής αναβάθμισης και προστασίας των εμβληματικών υποδομών του συγκροτήματος.

Οι μηχανικοί του Ομίλου AKTOR μελέτησαν και εργάστηκαν με γρήγορους ρυθμούς για τη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση αναγνωρίσιμων και εμβληματικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του ΟΑΚΑ που σχεδιάστηκαν από τον Σαντιάγκο Καλατράβα. Επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και την παρακαταθήκη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Και στις τρεις μνημειακού χαρακτήρα υποδομές, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης της ανθεκτικότητας των μεταλλικών επιφανειών, με εκτεταμένες εφαρμογές αμμοβολής και υδροβολής ή υδροαμμοβολής, αναλόγως του βαθμού οξείδωσης, για την πλήρη απομάκρυνση αποφλοιώσεων, οξειδώσεων, σαθρών επιστρώσεων και φαινομένων κιμωλίασης. Ακολούθησε η εφαρμογή νέου συστήματος αντιδιαβρωτικής προστασίας με αντισκωριακά αστάρια και τελικές επιστρώσεις βαφής υψηλής αντοχής κατηγορίας, κατάλληλες για περιβάλλον μέσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αυξημένων διαβρωτικών επιδράσεων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Επιπλέον, στο σύνολο του έργου αντικαταστάθηκαν διαβρωμένοι κοχλίες με νέους γαλβανισμένους συνδέσμους ίδιας ποιότητας και χαρακτηριστικών, ενώ οι διατηρούμενοι σύνδεσμοι καθαρίστηκαν και βάφτηκαν εκ νέου. Επίσης, και στα τρία σημεία υλοποιήθηκαν διάφορες τοπικές επεμβάσεις είτε για καλύτερη αποστράγγιση είτε για αποκατάσταση σκυροδέματος ή συγκολλήσεων ή ρηγματώσεων.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιούνταν συνεχείς επιθεωρήσεις και έλεγχοι από ανεξάρτητο Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου, ο οποίος παρακολουθούσε το σύνολο των επιμέρους εργασιών και επεμβάσεων. Παράλληλα, όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν υπό συνεχή τεχνική επίβλεψη και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους κανονισμούς που διέπουν τις μεταλλικές κατασκευές.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αλ. Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010
Αλ. Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010 08 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα

H Ελληνικά Λατομεία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 51% της ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ ενισχύοντας τις λατομικές δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

H Ελληνικά Λατομεία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 51% της ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ ενισχύοντας τις λατομικές δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR

Αν. Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αν. Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor

Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας

Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR