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Παπασταύρου για OceanEye: Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την προστασία των θαλασσών και την αξιοποίηση των θαλάσσιων δεδομένων

Newsroom
Πέμπτη, 04/06/2026 - 12:04
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Η Ελλάδα στηρίζει ενεργά αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που ενισχύει την κοινή μας ικανότητα να παρακολουθούμε, να κατανοούμε και να προστατεύουμε αποτελεσματικά το θαλάσσιο περιβάλλον.

Με την έγκριση του Θαλάσσιου Παρατηρητηρίου (OceanEye) από την Κομισιόν χθες, η Ευρώπη κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την προστασία των θαλασσών και την αξιοποίηση των θαλάσσιων δεδομένων, σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Η Ελλάδα στηρίζει ενεργά αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που ενισχύει την κοινή μας ικανότητα να παρακολουθούμε, να κατανοούμε και να προστατεύουμε αποτελεσματικά το θαλάσσιο περιβάλλον.

Το OceanEye φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συλλογής και ανάλυσης θαλάσσιων δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα, το οποίο θα περιλαμβάνει υφιστάμενες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, όπως η θαλάσσια υπηρεσία Copernicus, το EMODnet, το WISE Marine και το WISE Freshwater.

Τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο από ισχυρά υπολογιστικά συστήματα, επιτρέποντας καλύτερη κατανόηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και ακριβέστερη πρόβλεψη ακραίων φαινομένων.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Σταθερά μπροστά για την επίτευξη του στόχου του ΟΗΕ για την προστασία του 30% των θαλάσσιων περιοχών έως το 2030 (30x30), προχωρούμε στη θεμελίωση των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο 1-Νότιες Κυκλάδες, πρωτοπορούμε με πρωτοβουλίες, όπως το Αμοργόραμα και συνεχίζουμε να πρωτοστατούμε στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες για την προστασία των θαλασσών και την προώθηση της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας.

Παράλληλα, τον περασμένο μήνα Ελλάδα και Γαλλία ανέλαβαν κοινή πρωτοβουλία για τη δημιουργία ομάδας φίλων για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η θαλάσσια πολιτική αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη.

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