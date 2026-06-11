Η Schneider Electric αναγνωρίζεται ως «Φάρος για το Μέλλον της Ένταξης» από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Η Schneider Electric , ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, ανακοίνωσε ότι αναγνωρίστηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ως «Φάρος για το Μέλλον της Ένταξης» (Future of Inclusion Lighthouse) για το παγκόσμιο πρόγραμμά της που απευθύνεται σε έμπειρους επαγγελματίες. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της καριέρας τους, βοηθώντας τους να γράψουν το επόμενο κεφάλαιο της επαγγελματικής τους πορείας μέσω εξατομικευμένης ανάπτυξης και ευκαιριών που συνάδουν με τις φιλοδοξίες τους.

Η αναγνώριση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Schneider Electric να προάγει την ένταξη ανεξαρτήτως ηλικίας και σταδίου σταδιοδρομίας, ενισχύοντας την οργανωτική ανθεκτικότητα ως απάντηση στις παγκόσμιες δημογραφικές μεταβολές, στο αυξανόμενο χάσμα δεξιοτήτων και στη μεγαλύτερη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τους υπαλλήλους καθώς ακολουθούν διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές, είτε πρόκειται για την ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών, τη συνέχιση της ουσιαστικής συνεισφοράς τους, τη μετάβαση σε νέους ρόλους, τις ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων είτε την προετοιμασία για τη συνταξιοδότηση, ενισχύοντας παράλληλα τη διαγενεακή συνεργασία μεταξύ των ομάδων.

Ανθρωποκεντρική εταιρεία από τη φύση της

Η Schneider Electric ξεκίνησε το Senior Talent Program το 2021, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της για το ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών και συνεχούς υποστήριξης σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής ζωής. Η πρωτοβουλία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να διαμορφώσουν την επόμενη φάση της καριέρας τους σύμφωνα με τις φιλοδοξίες τους, προωθώντας παράλληλα τους ευρύτερους στόχους της εταιρείας σε θέματα ένταξης και βιωσιμότητας.

Συνδυάζοντας ένα ισχυρό παγκόσμιο πλαίσιο με τοπικές προσαρμογές, η Schneider Electric έχει αναπτύξει μια ευέλικτη και επεκτάσιμη προσέγγιση. Το πρόγραμμα είναι δομημένο γύρω από τέσσερις ενδεικτικές κατηγορίες, Accelerate, Continue, Pivot και Transition και υποστηρίζεται από ένα κοινό σύνολο εργαλείων που περιλαμβάνει την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση δεξιοτήτων, τη μεταφορά γνώσης, την αμοιβαία καθοδήγηση, το coaching, νέες συμβατικές ευκαιρίες και τη συνεργασία μετά τη συνταξιοδότηση.

Μέχρι το 2025, το πρόγραμμα έχει επιτύχει μετρήσιμη πρόοδο. Το 93% των υπαλλήλων της Schneider Electric που βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια της καριέρας τους εργάζονται πλέον σε χώρες με πρόσβαση σε ουσιαστική υποστήριξη για την επαγγελματική τους εξέλιξη, παράλληλα με αυξημένη αφοσίωση των υπαλλήλων και αύξηση των συζητήσεων σχετικά με την καριέρα μεταξύ των έμπειρων ταλέντων.

«Είναι τιμή μας να αναγνωριστούμε ως “Φάρος του Μέλλοντος της Ένταξης” για το πρόγραμμά μας για τα έμπειρα στελέχη», δήλωσε η Charise Le, Chief HR Officer της Schneider Electric. «Στη Schneider Electric, θεωρούμε ότι η εμπειρία αποτελεί ισχυρό μοχλό ανθεκτικότητας, καινοτομίας και ένταξης. Δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να διαμορφώσουν το επόμενο στάδιο της καριέρας τους, δημιουργούμε πιο ισότιμες ευκαιρίες, ενισχύουμε τη συνεργασία μεταξύ των γενεών και διασφαλίζουμε ότι η κρίσιμη εμπειρογνωμοσύνη συνεχίζει να δημιουργεί αξία για το προσωπικό μας, τους πελάτες μας και την επιχείρησή μας».

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην παγκόσμια στρατηγική Sustainability Impact 2030 της Schneider Electric, η οποία τοποθετεί την ένταξη όλων των ηλικιών ως πυλώνα της μακροπρόθεσμης επίδρασης της εταιρείας. Η πρόοδος παρακολουθείται μέσω ειδικών δεικτών απόδοσης (KPI), με την υποστήριξη τακτικών αξιολογήσεων από την ηγεσία και λογοδοσίας σε όλες τις χώρες και τις οντότητες.

Το πρόγραμμα «Φάρος για το μέλλον της ένταξης»

Το πρόγραμμα «Φάρος για το μέλλον της ένταξης» αποτελεί μια ετήσια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ανάδειξη, προβολή και επέκταση πρωτοβουλιών εταιρικής ένταξης με σημαντικό αντίκτυπο, και διοργανώνεται από το Κέντρο για τη Νέα Οικονομία και Κοινωνία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Έχει σχεδιαστεί με στόχο τον πρακτικό εντοπισμό αποδεδειγμένων και αποτελεσματικών πρωτοβουλιών από εταιρείες διαφόρων κλάδων και γεωγραφικών περιοχών, καθώς και τη διάδοση βασικών διδαγμάτων σε ηγέτες του επιχειρηματικού και του δημόσιου τομέα σε όλο τον κόσμο.

Η έκθεση με τις πρωτοβουλίες που έχουν αναγνωριστεί και αναδειχθεί είναι διαθέσιμη εδώ .