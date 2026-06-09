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Τι φταίει όταν τρέχει νερό το ψυγείο, έτσι θα λύσετε το πρόβλημα

Τι φταίει όταν τρέχει νερό το ψυγείο, έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
Pexels from Pixabay
Newsroom
Τρίτη, 09/06/2026 - 06:49
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Η σωστή και τακτική συντήρηση του ψυγείου, όπως ο καθαρισμός στα λάστιχα της πόρτας και ο έλεγχος της αποχέτευσης, μπορεί να προλάβει τις περισσότερες διαρροές νερού.

Ένα ψυγείο που χάνει νερά μπορεί να προκαλέσει πραγματικό πανικό στην κουζίνα, ειδικά αν δεν έχετε εμπειρία με τέτοιου είδους βλάβες.

Πριν σηκώσετε το τηλέφωνο για να καλέσετε τεχνικό, δείτε τι μπορείτε να ελέγξετε και να διορθώσετε μόνοι σας για να κερδίσετε χρόνο και χρήματα:

Η πιο συχνή αιτία πίσω από μια τέτοια διαρροή είναι η βουλωμένη αποχέτευση απόψυξης (defrost drain).

Όταν αυτός ο σωλήνας φράζει από υπολείμματα τροφών, το νερό συσσωρεύεται στο εσωτερικό και τελικά καταλήγει στο πάτωμα ή τρέχει μέσα από τα λάστιχα της πόρτας. Ανάλογα με το μοντέλο, η αποχέτευση βρίσκεται είτε στο κάτω μέρος της κατάψυξης είτε στην οροφή ανάμεσα στη συντήρηση και την κατάψυξη.

Για να το διορθώσετε, καθαρίστε προσεκτικά το σημείο, ενώ αν ο σωλήνας έχει πιάσει πάγο, μπορείτε να ρίξετε ζεστό νερό για να τον λιώσετε.

Παράλληλα, η διαρροή μπορεί να οφείλεται σε ένα κακά τοποθετημένο ή φθαρμένο φίλτρο νερού, σε χαλαρές εσωτερικές συνδέσεις ή ακόμη και σε κάποιο πρόβλημα στην παγομηχανή. Πριν ελέγξετε τις σωληνώσεις για τυχόν ρωγμές, θυμηθείτε να βγάλετε το ψυγείο από την πρίζα και να κλείσετε την παροχή νερού.

Φυσικά, η πρόληψη παραμένει η καλύτερη θεραπεία. Απλές εργασίες συντήρησης, όπως ο τακτικός καθαρισμός στα λάστιχα της πόρτας, εμποδίζουν την είσοδο του ζεστού αέρα που δημιουργεί υδρατμούς. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο στο πάτωμα, καθώς η κλίση επηρεάζει τη σωστή λειτουργία των θυρών.

Ένα συχνό λάθος που όλοι κάνουμε είναι να στοιβάζουμε αντικείμενα πάνω από το ψυγείο· η συσκευή όμως χρειάζεται ελεύθερη ροή αέρα για να αποβάλλει τη θερμότητα, διαφορετικά το μοτέρ ζορίζεται.

Αν παρόλα αυτά το πρόβλημα επιμένει και αφορά ηλεκτρολογικά ή περίπλοκα μηχανικά μέρη, μην ρισκάρετε. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερο να εμπιστευτείτε έναν επαγγελματία, εξασφαλίζοντας την ασφάλειά σας και προστατεύοντας τη συσκευή από μεγαλύτερη ζημιά.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 09/06/2026 - 06:49
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