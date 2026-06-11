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ΚΟΣΜΟΣ

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχασε πλήρως την εξωτερική τροφοδοσία σε ηλεκτρικό ρεύμα

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχασε πλήρως την εξωτερική τροφοδοσία σε ηλεκτρικό ρεύμα
Newsroom
Πέμπτη, 11/06/2026 - 13:17
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Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχασε πλήρως την εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας πλήγματος σε εφεδρικό ηλεκτρικό υποσταθμό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ).

Αυτή η απώλεια της τελευταίας εξωτερικής γραμμής του σταθμού, 330 κιλοβόλτ (kV), έγινε ενώ επρόκειτο να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης στην κεντρική γραμμή των 750 kV, που είχε αποσυνδεθεί από τις 24 Μαρτίου, τόνισε ο ΔΟΑΕ σε μήνυμα στο Χ.

«Αυτή η τελευταία απώλεια εξωτερικής ηλεκτροδότησης τονίζει για άλλη μια φορά το πόσο εξαιρετικά ευάλωτο είναι το ηλεκτρικό δίκτυο και τους διαρκείς κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια σε καιρό πολέμου», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ΙΑΕΑ Ραφαέλ Γκρόσι, ζητώντας για άλλη μια φορά «στρατιωτική αυτοσυγκράτηση» για να αποφευχθεί ένα πυρηνικό ατύχημα.

Είναι η 19η φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ότι ο ουκρανικός πυρηνικός σταθμός, που έχει περάσει σε ρωσικό έλεγχο, χάνει κάθε εξωτερική τροφοδοσία σε ηλεκτρικό ρεύμα, τόνισε ο ΔΟΑΕ, του οποίου οι ομάδες διατηρούν εκεί μόνιμη παρουσία από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο ΔΟΑΕ εξήγησε ότι ενημερώθηκε πως η νέα αυτή διακοπή σχετίζεται με επίθεση κατά ηλεκτρικού υποσταθμού στην αντίπερα όχθη του Δνείπερου.

Στη διάρκεια των διακοπών αυτών, ο σταθμός εξαρτάται από εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ για την τροφοδοσία του συστήματος ψύξης των έξι αντιδραστήρων του, που έχουν κλείσει από το 2022.

«Δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση», τόνισε την Τρίτη σε δημοσιογράφους ο Μάρτιν Γκάιντος, τεχνικός συντονιστής, επικεφαλής των ομάδων που έχει αποστείλει στη Ζαπορίζια ο ΔΟΑΕ. Επανέλαβε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί «καμία διαρροή ραδιενέργειας». «Τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν φυσιολογικά», πρόσθεσε. Μια έκτη κατάπαυση πυρός επιτεύχθηκε για να επιτρέψει την αποκατάσταση των ζημιών στην κεντρική γραμμή των 750 Kv και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

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