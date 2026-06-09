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Συζήτηση για την ανθεκτικότητά των υδάτων στη Θεσσαλονίκη

Συζήτηση για την ανθεκτικότητά των υδάτων στη Θεσσαλονίκη
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Τρίτη, 09/06/2026 - 09:53
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Στα πλαίσια του 45ο Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στη Νέα Παραλία, Άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, ώρα 20:30

Το νερό είναι το πρωταρχικό στοιχείο για τη ζωή. Και απαραίτητο για όλες τις διαστάσεις της καθημερινότητας και της οικονομίας. Με δεδομένη την κλιματική κρίση και τη σοβαρή απειλή στην υδροδότηση, η ανάγκη εξασφάλισης της διαθεσιμότητας αλλά και ποιότητας του νερού προβάλλει επιτακτική.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει μια στρατηγική για την ανθεκτικότητα των υδάτων ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισης των υδάτων και να διασφαλίσουν το πολύτιμο αυτό αγαθό για τους πολίτες, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις. Οι επιμέρους στόχοι της στρατηγικής αυτής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποκατάσταση και προστασία του κύκλου των υδάτων, την υιοθέτηση έξυπνων πρακτικών και υποδομών για τη διαχείριση και συγκράτηση των υδάτων, τη διασφάλιση καθαρού και ποιοτικού νερού για τους πολίτες, και την ευαισθητοποίηση του κοινού με την προώθηση της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την εξοικονόμηση του νερού.

Η χώρα μας επηρεάζεται έντονα από την κλιματική κρίση με αποτέλεσμα να έχουμε όλο και περισσότερες ξηρασίες αλλά και καταστροφικές πλημύρες. Δεκάδες νησιών και περιοχές στην ενδοχώρα αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ύδρευσης και άρδευσης ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ πλημύρες κατά τα τελευταία χρόνια βύθισαν ολόκληρες περιοχές προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές. Αυτό αναδεικνύει ξεκάθαρα την ανάγκη ενδυνάμωσης των προσπαθειών για αποτελεσματική ανθεκτικότητα έναντι πλημμυρών, ξηρασίας και λειψυδρίας, τη βελτίωση των υποδομών, την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων, καθώς και την κατάλληλη παιδεία για τους πολίτες.

Η επίκαιρη αυτή συζήτηση αφορά όλους μας. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει την ανθεκτικότητα των υδάτων και πώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει το κρίσιμο αυτό θέμα;

Πρόγραμμα συζήτησης

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα8 Ιουνίου 2026

Πρόγραμμα - Συζήτηση για την ανθεκτικότητά των υδάτων

20:30 Έναρξη – πρόλογος

Χάρης Κούντουρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

20:40 Πάνελ - συζήτηση

Σάκης Αρναούτογλου, Ευρωβουλευτής (Σ&Δ), Μέλος της επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Νικόλαος Γεωργιάδης, Ανώτερος λειτουργός στο Τμήμα Διαχείρισης Υδάτων και υπεύθυνος για θέματα Υδάτων Ελλάδας και Κύπρου, ΓΔ Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ελπίδα Γ. Κολοκυθά, Καθηγήτρια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Πρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου UNESCO C2C Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΚΕΟΔΔΥΠ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Άγις Μ. Παπαδόπουλος, Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΥΑΘ και Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Συντονίζει ο Κώστας Μπλιάτκας, Δημοσιογράφος

22:00 Τέλος εκδήλωσης

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