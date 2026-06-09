ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στ. Παπασταύρου: Η προεδρία της Ελλάδας στο East Med Gas Forum αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα της ενέργειας στην Αν. Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 09:27
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με τα Τιμολόγια του έτους 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/06/2026 - 08:52
Η ελληνική AI Scaleup nvisionist παρουσιάζει νέα επιστημονική καινοτομία στο κορυφαίο διεθνές forum της αιολικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/06/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ακόμα και οι βιομήχανοι βλέπουν φτώχεια και ανισότητες. Η κυβέρνηση;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/06/2026 - 08:12
Στα 3 δισ. ευρώ τα «φέσια» στους προμηθευτές ρεύματος – Να σταματήσει η είσπραξη δημοτικών τελών ζητά ο ΕΣΠΕΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 08:09
Ποιες ενεργειακές επενδύσεις θα «χωρέσουν» στη νέα ρήτρα διαφυγής της ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 08:04
Πώς πρέπει να φορτίζεις το κινητό σου: Η μικρή λεπτομέρεια που επηρεάζει την μπαταρία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/06/2026 - 06:49
Τι φταίει όταν τρέχει νερό το ψυγείο, έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/06/2026 - 06:49
ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:52
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη δυνατότητα αναβίωσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 15:50
Νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:49
Πράσινο Λάδι: 15 χρόνια δράσης για την κυκλική οικονομία – Το app συλλογής οικιακού τηγανελαίου πλέον και στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 15:42
Το Πράσινο Δίπολο δείχνει το δρόμο της Ενεργειακής Δημοκρατίας, απέναντι στον κυβερνητικό αποκλεισμό της τοπικής κοινωνίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:31
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούνιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:27
Συνάντηση εργασίας της Enaon με τους Χρήστες Διανομής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/06/2026 - 15:25
Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:22
Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την παροχή αέργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:04
Αλ. Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/06/2026 - 15:02
3ος Κύκλος Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονα ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής – ΔΕΔΔΗΕ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 14:58
Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά ψυκτικών μονάδων Uniflair XCA
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/06/2026 - 14:53
Ι. Μάργαρης: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 14:47
Μότορ Όιλ: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους έως 400 εκατ.ευρώ με λήξη το 2031
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 14:26
Η Πράσινη Μετάβαση και η Ενεργειακή Ασφάλεια της στη δίνη των Στενών του Ορμούζ: η ανθεκτικότητα των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 13:51
ΕΣΠΕΝ: Οι λογαριασμοί ρεύματος πρέπει να αφορούν την ενέργεια, όχι την είσπραξη τελών τρίτων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 13:47
ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το FTTH internet από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/06/2026 - 13:09
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Παράδοση 10 νέων τρακτόρων Renault Trucks στο Πυροσβεστικό Σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 12:33
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 12:06
Στ. Παπασταύρου: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά όσο διαρκεί η κρίση στη Μ. Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 11:30
ΣΥΦΩΕΛ: Θετική η παρέμβαση του ΥΠΕΝ για τις μηδενικές-αρνητικές τιμές στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 11:07
ΠΟΣΠΗΕΦ: Θετικό πρώτο βήμα από το ΥΠΕΝ για τη στήριξη των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 10:38

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς πρέπει να φορτίζεις το κινητό σου: Η μικρή λεπτομέρεια που επηρεάζει την μπαταρία

Πώς πρέπει να φορτίζεις το κινητό σου: Η μικρή λεπτομέρεια που επηρεάζει την μπαταρία
StockSnap from Pixabay
Newsroom
Τρίτη, 09/06/2026 - 06:49
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Όταν έρχεται η ώρα να φορτίσεις το τηλέφωνό σου, ποια είναι η πρώτη σου κίνηση; Συνδέεις το καλώδιο στο κινητό ή βάζεις τον φορτιστή στην πρίζα;

Μπορεί να σου φαίνεται ασήμαντο, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά που θεωρείται η πλέον ασφαλής για την «υγεία» της συσκευής σου. Ο λόγος; Η υπέρταση.

Η υπέρταση είναι μια ακαριαία, απότομη αύξηση της τάσης του ρεύματος που ξεπερνά τα κανονικά επίπεδα λειτουργίας. Συμβαίνει μέσα σε ελάχιστα εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου.

Αν και τα σύγχρονα smartphone έχουν εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας, οι επαναλαμβανόμενες μικρο-υπερτάσεις μακροπρόθεσμα μπορούν να επιβαρύνουν τα κυκλώματα, να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή να προκαλέσουν μικροκολλήματα.

Η σωστή σειρά φόρτισης

Όταν ξεκινάς: Βάζεις πρώτα τον φορτιστή στην πρίζα και μετά συνδέεις το καλώδιο στο κινητό. Με αυτόν τον τρόπο, η αρχική «σπίθα» ή το απότομο peak του ρεύματος απορροφάται από τον μετασχηματιστή και δεν φτάνει απευθείας στη συσκευή σου.

Όταν τελειώνεις: Αποσυνδέεις πρώτα το κινητό από το καλώδιο και μετά βγάζεις τον φορτιστή από την πρίζα. Έτσι, αποφεύγεις τυχόν στιγμιαία ανάστροφα ρεύματα που δημιουργούνται κατά την αποσύνδεση από το δίκτυο.

Bonus Tip: Η έξυπνη φόρτιση σώζει την μπαταρία

Tο να αφήνεις το κινητό στην πρίζα για ώρες αφού φτάσει στο 100% δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Ενεργοποίησε τη λειτουργία «Έξυπνης Φόρτισης» (Smart Charging) από τις ρυθμίσεις σου. Το τηλέφωνο θα μαθαίνει το πρόγραμμα του ύπνου σου, θα σταματά τη φόρτιση στο 80% και θα ολοκληρώνει το υπόλοιπο 20% λίγο πριν ξυπνήσεις, προστατεύοντας τα χημικά στοιχεία της μπαταρίας.

Θέλεις το κινητό σου να φορτίζει πιο γρήγορα;

Όταν ο χρόνος πιέζει, κάθε λεπτό μετράει. Γυρίζοντας το τηλέφωνό σου σε «λειτουργία πτήσης» πριν το συνδέσεις στην πρίζα, απενεργοποιείς τις ενεργοβόρες αναζητήσεις δικτύου και τις παρασκήνιες εφαρμογές. Έτσι, η συσκευή σου διοχετεύει όλη την ενέργεια αποκλειστικά στην μπαταρία.

Αν βιάζεσαι ή αν είσαι καθ' οδόν χρησιμοποιώντας ένα power bank, αυτό το μικρό trick μπορεί να σου γλιτώσει πολύτιμο χρόνο.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/06/2026 - 06:49
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι φταίει όταν τρέχει νερό το ψυγείο, έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
Τι φταίει όταν τρέχει νερό το ψυγείο, έτσι θα λύσετε το πρόβλημα 09 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones

Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας

Η Schneider Electric λανσάρει τον Schneider StarCharge Fast 720 Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ισχύος για όλους τους οδηγούς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric λανσάρει τον Schneider StarCharge Fast 720 Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ισχύος για όλους τους οδηγούς

Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας

Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο