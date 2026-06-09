Πώς πρέπει να φορτίζεις το κινητό σου: Η μικρή λεπτομέρεια που επηρεάζει την μπαταρία

Όταν έρχεται η ώρα να φορτίσεις το τηλέφωνό σου, ποια είναι η πρώτη σου κίνηση; Συνδέεις το καλώδιο στο κινητό ή βάζεις τον φορτιστή στην πρίζα;

Μπορεί να σου φαίνεται ασήμαντο, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά που θεωρείται η πλέον ασφαλής για την «υγεία» της συσκευής σου. Ο λόγος; Η υπέρταση.

Η υπέρταση είναι μια ακαριαία, απότομη αύξηση της τάσης του ρεύματος που ξεπερνά τα κανονικά επίπεδα λειτουργίας. Συμβαίνει μέσα σε ελάχιστα εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου.

Αν και τα σύγχρονα smartphone έχουν εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας, οι επαναλαμβανόμενες μικρο-υπερτάσεις μακροπρόθεσμα μπορούν να επιβαρύνουν τα κυκλώματα, να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή να προκαλέσουν μικροκολλήματα.

Η σωστή σειρά φόρτισης

Όταν ξεκινάς: Βάζεις πρώτα τον φορτιστή στην πρίζα και μετά συνδέεις το καλώδιο στο κινητό. Με αυτόν τον τρόπο, η αρχική «σπίθα» ή το απότομο peak του ρεύματος απορροφάται από τον μετασχηματιστή και δεν φτάνει απευθείας στη συσκευή σου.

Όταν τελειώνεις: Αποσυνδέεις πρώτα το κινητό από το καλώδιο και μετά βγάζεις τον φορτιστή από την πρίζα. Έτσι, αποφεύγεις τυχόν στιγμιαία ανάστροφα ρεύματα που δημιουργούνται κατά την αποσύνδεση από το δίκτυο.

Bonus Tip: Η έξυπνη φόρτιση σώζει την μπαταρία

Tο να αφήνεις το κινητό στην πρίζα για ώρες αφού φτάσει στο 100% δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Ενεργοποίησε τη λειτουργία «Έξυπνης Φόρτισης» (Smart Charging) από τις ρυθμίσεις σου. Το τηλέφωνο θα μαθαίνει το πρόγραμμα του ύπνου σου, θα σταματά τη φόρτιση στο 80% και θα ολοκληρώνει το υπόλοιπο 20% λίγο πριν ξυπνήσεις, προστατεύοντας τα χημικά στοιχεία της μπαταρίας.

Θέλεις το κινητό σου να φορτίζει πιο γρήγορα;

Όταν ο χρόνος πιέζει, κάθε λεπτό μετράει. Γυρίζοντας το τηλέφωνό σου σε «λειτουργία πτήσης» πριν το συνδέσεις στην πρίζα, απενεργοποιείς τις ενεργοβόρες αναζητήσεις δικτύου και τις παρασκήνιες εφαρμογές. Έτσι, η συσκευή σου διοχετεύει όλη την ενέργεια αποκλειστικά στην μπαταρία.

Αν βιάζεσαι ή αν είσαι καθ' οδόν χρησιμοποιώντας ένα power bank, αυτό το μικρό trick μπορεί να σου γλιτώσει πολύτιμο χρόνο.