Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Στρατηγικός συνεργάτης στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα του The Ellinikon

Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία διατηρεί ο Όμιλος Ηρακλής, μέλος της Holcim υποστηριζόμενος από μεγάλα έργα υποδομής, όπως η συμμετοχή στο Ελληνικό, υλοποιώντας ένα ευρύ επενδυτικό πλάνο με στόχο τη βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση και προχωρώντας σε εξαγορές εταιρειών που ενισχύουν τη δυναμική πορεία και τον μετασχηματισμό του.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Δημήτρης Χανής στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, ο Όμιλος Ηρακλής κατάφερε μέσα σε πέντε χρόνια να διπλασιάσει τον τζίρο του και από 255 εκατ. ευρώ το 2021 έκλεισε το 2025 στα 501 εκατ. ευρώ, εξαιτίας μιας πολύ καλής εσωτερικής αγοράς, αλλά και των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν. Εφέτος, εκτιμάται ότι ο τζίρος θα κυμανθεί στα 550 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA από 37 εκατ. ευρώ το 2021 έκλεισαν στα 95 εκατ. ευρώ το 2025. Η πρόβλεψη για την φετινή χρονιά είναι να ξεπεράσουν τα 110 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις το 2025 ανήλθαν στα 42,8 εκατ. ευρώ (από 13,3 εκατ. ευρώ το 2021). Εφέτος οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 65 εκατ. ευρώ, που αφορούν κυρίως σε ενεργειακή μετάβαση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων.

Ο Όμιλος Ηρακλής συμπληρώνει εφέτος τρία χρόνια συνεχούς παρουσίας στο The Ellinikon - το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη - έχοντας διαθέσει από τον Ιούλιο του 2023, 550.000 κυβικά μέτρα έτοιμου σκυροδέματος υψηλών προδιαγραφών και χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, καλύπτοντας περίπου το 70% των αναγκών του έργου. Η παρουσία του Ομίλου εκτείνεται από τα μεγάλα έργα υποδομών και το Integrated Resort Complex - IRC, έως τον Riviera Tower, το Park Rise, τις νέες Αθλητικές Εγκαταστάσεις (The Ellinikon Sports Park) και το Κτίριο Κέντρου Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία.

Για την εξυπηρέτηση του έργου The Ellinikon, ο Όμιλος εγκατέστησε την 1η παγκοσμίως μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος με Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) εντός του εργοταξίου, δυναμικότητας 220 m³/h. H μονάδα ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγικής διαδικασίας με 100% ανακύκλωση νερού και 25% εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία της.

Η παρουσία του Ομίλου Ηρακλής στο έργο έχει συνδεθεί με μερικά από τα πιο σημαντικά και απαιτητικά κατασκευαστικά ορόσημα των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, στον πρώτο πράσινο οικιστικό ουρανοξύστη της χώρας Riviera Tower πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συνεχής σκυροδέτηση στην Ελλάδα, όπου διαστρώθηκαν 7.500 m³ σκυροδέματος χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος ECOPact σε 40 ώρες συνεχούς ροής. Οι λύσεις αυτές, σε συνδυασμό με το σκυρόδεμα υπερ-υψηλών αντοχών DYNA Max, υποστηρίζουν τον Riviera Tower στην κατάκτηση της κορυφαίας αειφόρου πιστοποίησης LEED.

Επίσης, η ολοκλήρωση της θεμελίωσης του Integrated Resort Complex αποτέλεσε ένα μοναδικό επίτευγμα. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο raftfoundation, χυτεύθηκαν συνολικά 11.500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος (σε δύο φάσεις των 5.500 m³ και 6.000 m³ αντίστοιχα). Αναφορικά με την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος μήκους 1,5 χλμ., ο Όμιλος συνεχίζει να τροφοδοτεί αδιάλειπτα το έργο με «πράσινες» λύσεις υψηλών επιδόσεων, εξασφαλίζοντας μέγιστη δομική ανθεκτικότητα και αειφορία.

Η συμμετοχή στα έργα του The Ellinikon πιστοποιεί την συνεχή ανάπτυξη που καταγράφει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος. Μέσα σε μια πενταετία, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε από τα 600.000 μ³ το 2021 στα 1.761.000 μ³ το 2025. Από μόλις 14 μονάδες παραγωγής το 2021, ο Όμιλος διαθέτει σήμερα ένα πανελλαδικό δίκτυο 45 μονάδων. Επίσης, ο Όμιλος διαθέτει πλέον Περιβαλλοντικές Δηλώσεις (EPD) για περισσότερα από 120 προϊόντα σκυροδέματος. Η καινοτόμα σειρά «πράσινου» σκυροδέματος ECO Pact, με εκπομπές CO₂ μειωμένες έως και 30%, έφτασε να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 30% των συνολικών πωλήσεων σκυροδέματος το 2025.

Ο Όμιλος Ηρακλής, εξοπλίζει τα εργοτάξια με έξυπνα ψηφιακά εργαλεία, όπως τα Holcim SMARTCast, SMARTFlow και SMARTherm, παρέχοντας στους κατασκευαστές δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την απόδοση και τη συμπεριφορά του σκυροδέματος.

Επίσης, στο Ελληνικό αξιοποιείται ο πρώτος στόλος 100% ηλεκτρικών οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος στη χώρα, εκμηδενίζοντας τις εκπομπές ρύπων κατά τη μεταφορά και τη λειτουργία.

Τέλος, απαντώντας στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επαναπροσδιορίζει την παραγωγή δομικών υλικών, μετατρέποντας το σκυρόδεμα από ένα παραδοσιακό υλικό σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, μέσω της χρήσης βιομηχανικών υποπροϊόντων και εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών, ο Όμιλος επιτυγχάνει μείωση του αποτυπώματος άνθρακα χωρίς καμία υποβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών του σκυροδέματος. Παράλληλα, η παραγωγή ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, αξιοποιώντας ανακυκλωμένα αδρανή υλικά από κατάλοιπα κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ), μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από φυσικούς πόρους και την απόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής. Σημειώνεται ότι όλες οι μονάδες παραγωγής λειτουργούν με συστήματα κλειστού κυκλώματος νερού, εκμηδενίζοντας τη σπατάλη του πολύτιμου αυτού πόρου, ενώ η σταδιακή μετάβαση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θωρακίζει την πράσινη ταυτότητα της παραγωγικής αλυσίδας.