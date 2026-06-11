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ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 18,6% στα ενοποιημένα συνολικά έσοδα για το α’ τρίμηνο του 2026
Newsroom
Πέμπτη, 11/06/2026 - 08:41
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Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026.

Κύρια σημεία

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 24,4 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2026, σημειώνοντας αύξηση κατά 23,8% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στις 434 χιλ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2026, έναντι 275 χιλ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2025.

Τα Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 24 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 23,3% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα ανήλθαν στα 127 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026, έναντι 157 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025.

Τα Καθαρά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 23% και διαμορφώθηκαν σε 24,1 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2026, έναντι 19,6 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2025.

Τα Κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 23% και ανήλθαν σε 0,104 ευρώ ανά μετοχή.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 31.03.2026 ανέρχονταν στα 15,6 εκατ. ευρώ. Το χρέος της είναι μηδενικό.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. κατέχει το 51% του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και σκοπός της είναι η προαγωγή του έργου της ΑΔΜΗΕ καθώς και η βέλτιστη διαχείριση των σχέσεων και με τους επενδυτές και εταίρους με διαφάνεια.

Οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικό ATHEX: ADMIE, Bloomberg: ADMIE GA, Reuters: ADMr.AT (free float 49%).

Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα στο α’ τρίμηνο 2026 ανήλθαν στα 133,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,6% έναντι 112,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025. Τα έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθαν σε 130 εκατ. ευρώ έναντι 110 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 18,2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 21,5% σε 99,2 εκατ. ευρώ έναντι 81,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025.

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 97,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 18,4% σε σχέση με το αντίστοιχο του α’ τριμήνου 2025 ποσού 82,3 εκατ. ευρώ. εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:
• Πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 120 χιλ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 124 χιλ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2025.

  • Πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 100 χιλ. ευρώ έναντι αντίστοιχης πρόβλεψης ποσού 524 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025,
  • Κέρδη από πώληση συμμετοχής ποσού 1.973 χιλ. ευρώ, δεν είχε προκύψει αντίστοιχο κέρδος το α’ τρίμηνο 2025.

Το ενοποιημένο EBIT αυξήθηκε κατά 33,7% και ανήλθε στα 70,8 εκατ. ευρώ, έναντι 53 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025, με τις αποσβέσεις να μειώνονται κατά 1,1% στα 28,3 εκατ. ευρώ.

Το ενοποιημένο συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 69,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 28,8% έναντι 53,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 63,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,1% έναντι 50,7 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2025, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 49,1 εκατ. ευρώ έναντι 38,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025, αυξημένα κατά 27%.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 47,7 εκατ. ευρώ έναντι 39,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025, αυξημένα κατά 21,9%.

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