Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει τη χονδρική τιμή ρεύματος- Ανησυχία για τους λογαριασμούς του καλοκαιριού

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Άννα Διανά
Πέμπτη, 11/06/2026 - 08:03
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Νέες πιέσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας φέρνει η άνοδος της συμμετοχής του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή διατηρεί ακριβό το καύσιμο και ωθεί τη χονδρική αγορά πάνω από τα 100 ευρώ/MWh, παρά την ισχυρή παρουσία των ΑΠΕ.

Η άνοδος του φυσικού αερίου στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής των τελευταίων ημερών επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση των τιμών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Την ίδια ώρα, η τιμή του φυσικού αερίου στο ολλανδικό hub TTF έχει ενισχυθεί σημαντικά λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με τα συμβόλαια Ιουλίου να κινούνται πλέον πάνω από τα 50 ευρώ/MWh. Παρά το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής ηλεκτρισμού, η αυξημένη λειτουργία των μονάδων αερίου και το υψηλότερο κόστος καυσίμου διατηρούν τη χονδρική αγορά σε επίπεδα άνω των 100 ευρώ/MWh, προκαλώντας ανησυχία για τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα (11/6) όπου η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 100,74 ευρώ/MWh (χθες 10/6 ήταν στα 104,15 ευρώ/MWh και προχθές 9/6 στα 114,46 ευρώ/MWh) παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή των ΑΠΕ είναι 49,45%. Η χρήση φυσικού αερίου σε ποσοστό 33,55% του μείγματος οδηγεί σε άνοδο τη χονδρική τιμή, λόγω και αυξημένης ζήτησης. Μάλιστα αξίζει να αναφερθεί ότι οι εξαγωγές είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα 11%, ενώ περιορισμένη προφανώς για λόγους ασφαλείας είναι και η συμμετοχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών της ΔΕΗ στο 5,78%. Η συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα είναι στο 4,6% και των μπαταριών στο 0,28%.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις άλλες χώρες της Ευρώπης κυρίως σε εκείνες που η ηλεκτροπαραγωγή τους έχει μεγάλη σχέση με το φυσικό αέριο.

Για σήμερα στη Βουλγαρία η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 100,74 ευρώ/MWh δηλαδή ακριβώς ίδια με την ελληνική, ενώ στη Ρουμανία είναι στα 100,57 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 100,91 ευρώ/MWh και στη Γερμανία στα 112,06 ευρώ/MWh. Στη Γαλλία εξαιτίας των πυρηνικών η τιμή είναι στα 11,64 ευρώ/MWh, στην Ισπανία όπου υπάρχει μεγάλη παραγωγή ΑΠΕ στα 34,86 ευρώ/MWh, στην Πορτογαλία στα 35,16 ευρώ/MWh και στην Ιταλία η οποία είναι σε υψηλό βαθμό εξαρτημένη από το φυσικό αέριο στα 128,14 ευρώ/MWh.

Την ίδια ώρα η τιμή του φυσικού αερίου στο ολλανδικό hub TTF για τα συμβόλαια Ιουλίου έχει κλείσει στα 50,28 ευρώ/MWh δηλαδή τουλάχιστον 20 ευρώ/MWh πάνω από την τιμή που διαμορφωνόταν πριν την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο. άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου καταγράφεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναπλήρωσης των αποθεμάτων ενόψει του επόμενου χειμώνα. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι οι υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου των κρατών-μελών θα πρέπει να έχουν φτάσει σε πληρότητα 90% έως την 1η Νοεμβρίου, γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση για φορτία LNG κατά τους θερινούς μήνες.

Η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν η περίοδος αποθεματοποίησης ξεκινά από χαμηλά επίπεδα. Στις αρχές του 2026 οι ευρωπαϊκές αποθήκες βρίσκονταν μόλις στο 28%-31% της χωρητικότητάς τους, υποχρεώνοντας τις εταιρείες να συνεχίσουν τις αγορές φυσικού αερίου ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένων τιμών. Αντίθετα, όταν η πληρότητα την άνοιξη υπερβαίνει το 40%-50%, η αγορά διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον χρόνο και τον ρυθμό προμήθειας ποσοτήτων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στις 8 Ιουνίου η πληρότητα των ευρωπαϊκών υπόγειων αποθηκών είχε ανέλθει στο 42,8%, ενώ στα τερματικά LNG διαμορφωνόταν στο 61,9%. Στην Ελλάδα, η πληρότητα των εγκαταστάσεων LNG έφτανε το 43%, από 29,4% έναν μήνα νωρίτερα, αλλά χαμηλότερα από το 51,2% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

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