GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάιος 2026

Αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης αερίου τον Μάιο (4.6 TWh), κυρίως λόγω ηλεκτροπαραγωγής (+15.4% σε σχέση με τον Απρίλιο). Στην πρώτη θέση εισαγωγών το LNG μέσω Ρεβυθούσας με 1.85 TWh. Ακολουθεί ωστόσοσε απόσταση αναπνοής με 1.78 TWh το ρωσικό αέριο μέσω Σιδηροκάστρου. Στο πεντάμηνο του 2026, η εγχώρια κατανάλωση ήταν σε παρόμοια επίπεδα με πέρυσι (29.35 TWh), ενώ οι εισαγωγές LNG έφτασαν σε ιστορικό υψηλό (18.9 TWh), και οι εξαγωγές αερίου τετραπλασιάστηκαν συγκριτικά με το 2025 (8 TWh).

Η παρούσα ανάλυση αφορά την εγχώρια κατανάλωση, τις εισαγωγές αλλά και τις εξαγωγές ορυκτού αερίου. Βασίζεται στα ιστορικά στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για τις Επικυρωμένες Ημερήσιες Παραδόσεις / Παραλαβές Φ.Α (έως και Δεκέμβριο 2025), καθώς και στα τελευταία διαθέσιμα Στοιχεία Κατανομών Φ.Α. από το Νέο Σύστημα Εμπορικών Πληροφοριών του ΔΕΣΦΑ (Μάιος 2026). Επίσης, χρησιμοποιεί τα τελευταία δημοσιευμένα μηνιαία στοιχεία από τη Eurostat για τις εισαγωγές υγροποιημένου ορυκτού αέριου (LNG) από τη Ρωσία (Απρίλιος 2026).

Κατανάλωση

Μάιος

Τον Μάιο 2026 η εγχώρια κατανάλωση αερίου κατέληξε στις 4.6 TWh, αυξημένη κατά 4.4% συγκριτικά με τον Απρίλιο και κατά 6.7% συγκριτικά με τον Μάιο 2025.

Ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής ήταν υπεύθυνος για το 71% της εγχώριας κατανάλωσης, με 3.2 TWh και αύξηση 15.4% σε σχέση με τον Απρίλιο. Ακολούθησε ο τομέας των δικτύων με 762 GWh και 16.7% του συνόλου, παρά τη μείωση κατά 22.7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τελευταία η βιομηχανία με 562 GWh και πολύ κοντά στα επίπεδα του Απριλίου (-2.6%), ενώ το μερίδιό της στη συνολική κατανάλωση ήταν 12.3%.

Πρώτο πεντάμηνο του έτους

Αθροιστικά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν 29.35 TWh σημειώνοντας ιστορικό υψηλό καθώς ήταν αυξημένη κατά 1% σε σχέση με την κατανάλωση του 2025 για το ίδιο διάστημα, .

Ο τομέας του ηλεκτρισμού παρέμεινε ο μεγαλύτερος καταναλωτής με 18.5 TWh παρά τη μικρή μείωση (-2.1%) συγκριτικά με το 2025. Τα δίκτυα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής με 7.4 TWh και τη δεύτερη μεγαλύτερη κατανάλωση γι’ αυτό το διάστημα μετά το 2022. Συγκριτικά με το πρώτο πεντάμηνο πέρυσι η κατανάλωση των δικτύων αυξήθηκε κατά 4.4%. Η βιομηχανία βρέθηκε στην τελευταία θέση με 3.4 TWh και αύξηση 12.3% σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025.

Όσον αφορά τον καταμερισμό της εγχώριας κατανάλωσης στους τρεις τομείς, ο ηλεκτρισμός είχε μερίδιο 63.1%, τα δίκτυα 25.3% και η βιομηχανία 11.6%.

Εξαγωγές

Οι συνολικές εξαγωγές αερίου τον Μάιο 2026 ήταν 1.4 TWh, υπερδιπλάσιες του Απριλίου και εξ’ ολοκλήρου μέσω Σιδηροκάστρου, αφού οι εξαγωγές μέσω των σημείων εξόδου της Νέας Μεσημβρίας και της Κομοτηνής-IGB ήταν μηδενικές.

Αθροιστικά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους οι εξαγωγές αερίου έφτασαν τις 8 TWh, τετραπλάσιες των εξαγωγών του πρώτου πεντάμηνου του 2025. Το μεγαλύτερο μερίδιο (83.6%) ήταν μέσω Σιδηροκάστρου με 6.7 TWh. Ακολούθησε η πύλη της Κομοτηνής-IGB με συνολικές εξαγωγές 1 TWh για το πεντάμηνο και μερίδιο 12.8%. Τελευταία ήταν η πύλη της Νέας Μεσημβρίας με εξαγωγές 0.3 TWh και μερίδιο 3.7%.

Εισαγωγές

Μάιος

Οι συνολικές καθαρές εισαγωγές στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς -που κάλυψαν αποκλειστικά εγχώριες ανάγκες- τον Μάιο ήταν 4.57 TWh, αυξημένες κατά 5% συγκριτικά με τον Απρίλιο λόγω μείωσης των εισαγωγών LNG.

Στην πρώτη θέση των εισαγωγών ήταν η πύλη της Αγίας Τριάδας (FSRU Ρεβυθούσας) με εισαγωγές LNG που έφτασαν τις 1.85 TWh (-12.4% συγκριτικά με τον Απρίλιο). Οι εισαγωγές από την πύλη της Αμφιτρίτης (FSRU Αλεξανδρούπολης) ήταν μηδενικές, όπως και τον προηγούμενο μήνα, καθώς το τερματικό βρίσκεται σε τρίμηνη περίοδο συντήρησης.

Στη δεύτερη θέση εισαγωγών αλλά σε απόσταση αναπνοής, βρέθηκε η πύλη του Σιδηροκάστρου (που είναι η κύρια πύλη εισόδου ρωσικού αερίου) με καθαρές εισαγωγές 1.78 TWh, αυξημένες κατά 35.3% σε σχέση με τον Απρίλιο.

Στην τελευταία θέση ήταν η πύλης της Νέας Μεσημβρίας (απ’ όπου εισάγεται αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού TAP) με 0.94 TWh. Μηδενικές ήταν οι εισαγωγές από την πύλη των Κήπων όπως συμβαίνει από τον Ιανουάριο του 2024.

Πρώτο πεντάμηνο του έτους

Αθροιστικά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, οι συνολικές καθαρές[1] εισαγωγές αερίου που αξιοποιήθηκαν για εγχώρια χρήση ήταν 29.4 TWh, αυξημένες κατά 0.9% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025.

Το LNG μέσω της πύλης Αγίας Τριάδας και της πύλης Αμφιτρίτης, ήταν πρώτο με αθροιστικές εισαγωγές 18.9 TWh και σε ιστορικό υψηλό γι’ αυτήν την περίοδο. Ακολούθησαν οι εισαγωγές μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου που έφτασαν τις 7.2 TWh σημειώνοντας μείωση κατά 39.3% συγκριτικά με πέρυσι. Οι εισαγωγές αερίου μέσω της πύλης της Νέας Μεσημβρίας ήταν 4.3 TWh, μειωμένες κατά 4.5% σε σχέση με το 2025.

Όσον αφορά τον καταμερισμό των καθαρών εισαγωγών, το LNG είχε μερίδιο 64.3%, ενώ η πύλη του Σιδηροκάστρου και η πύλη της Νέας Μεσημβρίας, 24.4% και 14.7%, αντίστοιχα.

Η εξάρτηση της Ελλάδας από το ρωσικό αέριο

Η Ελλάδα έχει μηδενίσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG από τον Νοέμβριο 2024, οπότε ήδη ευθυγραμμίζεται με την μετέπειτα απόφαση της ΕΕ για απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, όσον αφορά το ρωσικό αέριο αγωγού, αυτό συνεχίζει να εισάγεται. Ένα μέρος χρησιμοποιείται για εγχώρια χρήση ενώ το μεγαλύτερο φαίνεται να διοχετεύεται σε γειτονικές χώρες αφού οι εξαγωγές μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου είναι σε υψηλά επίπεδα από τις αρχές του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, για το πρώτο πεντάμηνο του 2026, οι συνολικές εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου ήταν 13.9 TWh. Ωστόσο, οι εξαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου ήταν πάνω από το ½ της ποσότητας των εισαγωγών, κι έτσι οι καθαρές εισαγωγές κατέληξαν σε 7.2 TWh, μειωμένες κατά 39.3% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του REPowerEU, τα κράτη μέλη της ΕΕ-27 έπρεπε να υποβάλουν πλάνο πλήρους απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο μέχρι το 2027, πράγμα που φαίνεται να έχει κάνει η Ελλάδα[2].

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τις αναλύσεις των προηγούμενων μηνών από την έναρξη των μέτρων μείωσης της ΕΕ τον Αύγουστο του 2022.

[1]Ως συνολικές καθαρές εισαγωγές θεωρούμε τη διαφορά μεταξύ των συνολικών εισαγωγών από όλες τις πύλες εισόδου και συνολικών εξαγωγών από όλες τις πύλες εξόδου.

[2] Στην Κομισιόν το ελληνικό roadmap για τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού αερίου – «Αντίβαρα» LNG και μείωση της ζήτησης: https://bit.ly/4vFSTz9