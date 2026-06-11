ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 400 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031

Οι Ομολογίες θα φέρουν επιτόκιο 3,750% ετησίως και τιμολογήθηκαν στο 99,437% της ονομαστικής τους αξίας

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (TICKER: MOH:GA ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2031.

Οι Ομολογίες θα φέρουν επιτόκιο 3,750% ετησίως και τιμολογήθηκαν στο 99,437% της ονομαστικής τους αξίας. Οι Ομολογίες θα λήξουν στις 18 Ιουνίου 2031. Η διάθεση των Ομολογιών (η «Έκδοση») προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 18 Ιουνίου 2026, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι Ομολογίες θα διατεθούν σε υπεράκτιες συναλλαγές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Regulation S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε.

Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ειδοποίηση αποπληρωμής των Υφιστάμενων Ομολογιών. Τυχόν αποπληρωμή των Υφιστάμενων Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει επίσημης ειδοποίησης αποπληρωμής που απεστάλη στις 8 Ιουνίου 2026 σύμφωνα με το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου (indenture) που διέπει τις Υφιστάμενες Ομολογίες και τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της Έκδοσης.

Οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe και MorganStanley Europe SE ενεργούν ως Γενικές Συντονίστριες και Συνδιαχειρίστριες Βιβλίου Προσφορών, και οι AXIA Ventures Group Ltd., CrediaBank S.A., Eurobank S.A., ING Bank N.V., National Bank of Greece S.A., Natixis, Nomura Financial Products Europe GmbH, Optimabank S.A. και Piraeus Bank S.A. ενεργούν ως Συνδιαχειρίστριες Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Έκδοση.