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Στα 3 δισ. ευρώ τα «φέσια» στους προμηθευτές ρεύματος – Να σταματήσει η είσπραξη δημοτικών τελών ζητά ο ΕΣΠΕΝ

Στα 3 δισ. ευρώ τα «φέσια» στους προμηθευτές ρεύματος – Να σταματήσει η είσπραξη δημοτικών τελών ζητά ο ΕΣΠΕΝ
Άννα Διανά
Τρίτη, 09/06/2026 - 08:09
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Πάνω από 3 δισ. ευρώ υπολογίζει η ΕΣΠΕΝ ότι έχουν διαμορφωθεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προειδοποιώντας ότι η περαιτέρω φόρτωση των λογαριασμών ρεύματος με τέλη υπέρ των ΟΤΑ επιτείνει το πρόβλημα. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Σύνδεσμος ζητά την απεμπλοκή των προμηθευτών από την είσπραξη των συγκεκριμένων τελών.

Με επιστολή του προς το υπουργείο Εσωτερικών, ο Σύνδεσμος εκφράζει την αντίθεσή του στις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου που διατηρούν την είσπραξη δημοτικών τελών μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι οι προμηθευτές δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως μηχανισμός είσπραξης χρεώσεων που δεν σχετίζονται με την παροχή ενέργειας.

Ο ΕΣΠΕΝ εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στην εμπλοκή των προμηθευτών στην είσπραξη του Τέλους Καθαριότητας - Φωτισμού, του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης και κάθε άλλης επιβάρυνσης υπέρ των ΟΤΑ. Όπως αναφέρει, οι συγκεκριμένες χρεώσεις δεν συνδέονται με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και η ενσωμάτωσή τους στους λογαριασμούς αυξάνει το κόστος για τους καταναλωτές, δυσχεραίνει την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών και δημιουργεί σύγχυση ως προς το πραγματικό ενεργειακό κόστος.

Πρόκειται για πάγια θέση των προμηθευτών την οποία υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο ΕΣΠΕΝ τονίζει ότι πως το διαχειριστικό κόστος των προμηθευτών για την είσπραξη και απόδοση των τελών υπέρ ΟΤΑ υπερβαίνει κατά πολύ το προβλεπόμενο αντάλλαγμα, ενώ οι προβλέψεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου για την τροποποίηση των κατηγοριών και του ύψους των τελών υπέρ ΟΤΑ που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ενέργειας αυξάνουν περαιτέρω το ήδη δυσανάλογα υψηλό διαχειριστικό κόστος που τους μετακυλίεται.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ζητά την απαλοιφή των προβλέψεων που συνδέουν τη μη καταβολή τελών υπέρ ΟΤΑ με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, τονίζοντας ότι η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο είσπραξης δημοτικών εσόδων. Όπως αναφέρει «η πρόβλεψη που θεσπίστηκε πριν σχεδόν 50 έτη για υποχρέωση διακοπής της σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν καταβάλλει τα εν λόγω τέλη υπέρ ΟΤΑ είναι προβληματική για τους ακόλουθους λόγους:

- Τα τέλη αυτά δεν συνδέονται επ’ ουδενί με το αγαθό της ενέργειας, συνεπώς η μη καταβολή τους δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει υποχρέωση των Προμηθευτών να διακόψουν την πρόσβαση του υπόχρεου στην ηλεκτρική ενέργεια, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον κρίσιμο χαρακτήρα του εν λόγω αγαθού.

- Ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΠΗΕ) που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ρυθμίζει κάθε ζήτημα σχετικό με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4001/2011, προβλέπει μεταξύ άλλων και τη διαδικασία για την εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα τέλη υπέρ ΟΤΑ). Στα άρθρα 39 και 42 προβλέπεται ότι η υποβολή εντολής απενεργοποίησης μετρητή σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση του Προμηθευτή και μάλιστα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συνεπώς, η χρήση της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια, ήτοι ενός βασικού κοινωνικού αγαθού, ως μέσου αναγκαστικής είσπραξης δημοτικών εσόδων εγείρει σοβαρά ζητήματα, ενώ οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 390 και 395 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου εκθέτουν τους Προμηθευτές σε κίνδυνο πιθανής επιβολής κυρώσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για καταχρηστικές διακοπές παροχής».

Τέλος ο ΕΣΠΕΝ ζητά να τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη απαλοιφή των τελών υπέρ ΟΤΑ από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και να αναλάβουν οι αρμόδιοι ΟΤΑ την είσπραξη των σχετικών οφειλών μέσω διακριτών μηχανισμών.

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