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Κλιματιστικό: Τα 5 συχνότερα λάθη στη λειτουργία του

Κλιματιστικό: Τα 5 συχνότερα λάθη στη λειτουργία του
Newsroom
Τετάρτη, 10/06/2026 - 06:34
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Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ήλιο, τη θάλασσα και... το κλιματιστικό.

Τα κλιματιστικά αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, προσφέροντας την απαραίτητη δροσιά και ανακούφιση κατά τους θερμούς μήνες του καλοκαιριού.

Όπως κάθε ηλεκτρική συσκευή, ωστόσο, το κλιματιστικό χρειάζεται φροντίδα, καθώς η καθημερινή και έντονη χρήση μπορεί να προκαλέσει διάφορες δυσλειτουργίες.

Για να αποφύγουμε τις ξαφνικές βλάβες στην καρδιά του καύσωνα, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τα πιο κοινά προβλήματα που παρουσιάζουν και πώς μπορούμε να τα προλάβουμε.

Το πιο συχνό και ταυτόχρονα το πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί πρόβλημα αφορά τα βρόμικα φίλτρα.

Όταν τα φίλτρα φράζουν από τη σκόνη, η ροή του αέρα παρεμποδίζεται σημαντικά. Αυτό αναγκάζει το μηχάνημα να λειτουργεί πολύ πιο έντονα για να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα την κατανάλωση ρεύματος και καταπονεί τα εσωτερικά του εξαρτήματα. Ο τακτικός καθαρισμός ή η αντικατάστασή τους, ειδικά σε περιόδους συνεχούς χρήσης, είναι το κλειδί για την καλή λειτουργία του συστήματος.

Η μειωμένη απόδοση όμως μπορεί να οφείλεται και σε γενικότερα προβλήματα ροής αέρα, όπως για παράδειγμα σε κάποιες διαρροές στους αεραγωγούς ή στην έλλειψη ψυκτικού υγρού. Όταν το κλιματιστικό ζορίζεται, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης των ηλεκτρικών του κυκλωμάτων, κάτι που σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει ακόμα και πυρκαγιά.

Επίσης, η σωστή διαρρύθμιση του σπιτιού παίζει ρόλο: Αν διαθέτουμε κεντρικό σύστημα ψύξης και κρατάμε κλειστές τις εσωτερικές πόρτες, εμποδίζουμε τη σωστή κυκλοφορία του δροσερού αέρα σε όλο το σπίτι.Αν βέβαια έχουμε κάποια αυτόνομη μονάδα, τα πράγματα αλλάζουν.

Ένας άλλος παράγοντας που σαμποτάρει την απόδοση είναι η εισροή ζεστού αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Ακόμα και αν έχουμε κλειστά τα παράθυρα, μικρά κενά στις μονώσεις ή στα λάστιχα γύρω από τα κουφώματα επιτρέπουν στη ζέστη να μπει στο σπίτι. Η προσθήκη μονωτικών υλικών ή αεροστόπ βοηθά το κλιματιστικό να διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή χωρίς άσκοπη σπατάλη ενέργειας.

Σημαντικό ρόλο παίζει όμως και η σωστή θέση του θερμοστάτη. Αν η εσωτερική μονάδα ή ο θερμοστάτης είναι εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως ένας φούρνος, η συσκευή θα λαμβάνει λανθασμένες ενδείξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανοιγοκλείνει ακανόνιστα, κάτι που επιβαρύνει το μηχάνημα και μειώνει τη διάρκεια ζωής του.

Τέλος, αν χρησιμοποιούμε φορητό κλιματιστικό, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα την τοποθέτησή του. Οι φορητές μονάδες χρειάζονται αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω τους για να αποβάλλουν σωστά τον αέρα και δεν πρέπει να ακουμπούν σε τοίχους.

Παράλληλα, ο σωλήνας εξαγωγής πρέπει να παραμένει όσο το δυνατόν πιο ίσιος, καθώς κάθε τσάκισμα αναγκάζει το κλιματιστικό να υπερλειτουργεί, αυξάνοντας το κόστος χρήσης και τον κίνδυνο βλάβης.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 10/06/2026 - 06:34
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