Νίκος Παπαθανάσης: 14,4 εκατ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της Ακρινής Κοζάνης σε Πρότυπο Πράσινο Οικισμό

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Newsroom
Πέμπτη, 11/06/2026 - 10:24
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Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες κατοικιών και τοπικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας έως 8kW στον οικισμό της Ακρινής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 14.000.000 ευρώ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, δύο πράξεις με στόχο τον μετασχηματισμό της Ακρινής Κοζάνης σε Πρότυπο Πράσινο Οικισμό, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.
Πρόκειται ειδικότερα για τις ακόλουθες πράξεις:

1. Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες κατοικιών και τοπικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας έως 8kW στον οικισμό της Ακρινής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 14.000.000 ευρώ.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:

  • εργασίες επί του κτηριακού κελύφους όπως προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση/προσθήκη κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης,
  • ενεργειακή αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για θέρμανση, ψύξη χώρων και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης,
  • εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), εκτός των ΣΗΘΥΑ ορυκτών καυσίμων,
  • αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά με αποθήκευση (ταυτοχρονισμένοςσυμψηφισμός με δυνατότητα έγχυσης ή μη της πλεονάζουσας ενέργειας),
  • αναβάθμιση συστημάτων φυσικού/τεχνητού φωτισμού,
  • εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών, ενεργειακής διαχείρισης κ.λπ.,δαπάνες για συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες.

2. Εκπόνηση δύο μελετών, συνολικής δημόσιας δαπάνης 400.000 ευρώ, οι οποίες αφορούν:

(α) στην αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου Μπουτζακίων με σκοπό την αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ακρινής και
(β) στη βελτίωση και κατασκευή του δρόμου (Ε35) συνολικού μήκους 10,6 km που συνδέει την Ακρινή με τον κεντρικό οδικό άξονα Κοζάνη-Θεσσαλονίκη.

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