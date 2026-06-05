Κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»

Υπέρ της κύρωσης του νέου Κώδικα Χωροταξίας-Πολεοδομίας “Νίκος Ταγαράς” τάχθηκε – κατά πλειοψηφία – η ολομέλεια της Βουλής.

Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρου Παπασταύρου:

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και σήμερα και την Τρίτη σε μια διαδικασία που ήταν αντικειμενικά φορτισμένη, καθώς συζητήσαμε για μια σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση χωρίς τον ουσιαστικό πρωταγωνιστή της, τον Νίκο Ταγαρά, έναν άνθρωπο που, όπως όλες οι πτέρυγες της Βουλής αναγνώρισαν, διακρίθηκε στον δημόσιο βίο για τη σεμνότητά του, για την ανιδιοτέλεια του, για την προσφορά του.

Λίγες μέρες πριν φύγει από κοντά μας, τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο.

Μιλήσαμε για αρκετή ώρα. Δεν το είπαμε ανοιχτά, δεν παραδεχτήκαμε τίποτα, αλλά νομίζω και οι δύο αισθανόμασταν ότι ίσως δεν ξανανταμώσουμε ξανά.

Και μέσα σε αυτή τη συζήτηση, ο Νίκος Ταγαράς γύρισε πίσω. Μου μίλησε για την αρχή της διαδρομής του. Για την περίοδο που, όπως μου είπε, ξεκίνησε στο Χιλιομόδι και κουβαλούσε σακιά πατάτες από το χωράφι του πατέρα του.

Μου μίλησε για την πορεία του στην αυτοδιοίκηση, πώς έγινε κοινοτάρχης, μετά δήμαρχος, νομάρχης, βουλευτής, υπουργός.

Μοιράστηκε μαζί μου μια διαδρομή ζωής, μια διαδρομή προσφοράς, που ξεκίνησε από τον μόχθο της γης και έφτασε στην ευθύνη της Πολιτείας.

Και πιστέψτε το, ακόμα και εκείνες τις στιγμές, ήθελε να μιλήσουμε για τον Κώδικα. Για τις διατάξεις του, για τα επιχειρήματα που έπρεπε να αναδειχθούν, για την κριτική που θα μπορούσε να γίνει, για τη σημασία αυτής της μεταρρύθμισης.

Παρά τη δύσκολη μάχη που έδινε, λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή, το μυαλό του ήταν εδώ, στο έργο που είχε υπηρετήσει με τόσο πάθος. Ήθελε να είναι σήμερα μαζί μας. Μου έλεγε πως θα έρθει με καροτσάκι να μιλήσει, για να υπερασπιστεί ο ίδιος μια προσπάθεια, στην οποία είχε αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.

Δεν τα κατάφερε. Όμως, νομίζω όλοι αισθανόμαστε ότι με κάποιο τρόπο η παρουσία του είναι εδώ. Στο έργο που αφήνει πίσω του, στους θεσμούς που υπηρέτησε, στον Κώδικα που συζητούμε σήμερα και θα φέρει το όνομά του. Και στην παρακαταθήκη που μας κληροδότησε. Ο Κώδικας είναι ένα έργο, που είναι τιτάνιο. Ένα έργο που, όταν ξεκίνησε, θεωρούσαν ότι η κωδικοποίηση θα πάρει ενάμιση χρόνο.

Χρειάστηκαν πάνω από έξι χρόνια. Και μάλιστα από μια ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή των πλέον εξειδικευμένων επιστημόνων, με πρόεδρο τον κύριο Κωνσταντίνο Μενουδάκο, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας επί τιμή.

Πηγαίνοντας στην πολιτική συζήτηση, ακούστηκαν κυρίως από την αντιπολίτευση πολλά για τον Κώδικα και θα ήθελα να απαντήσω σε όσο περισσότερα σχόλια μπορώ στον διαθέσιμο χρόνο.

Κάποιοι είπαν ότι η κωδικοποίηση είναι μια γραμματειακή, τυπική διαδικασία. Ότι ουσιαστικά, παίρνουμε κάποιες διάσπαρτες διατάξεις, τις βάζουμε σε μια σειρά, είναι κάτι, αλλά είναι κάτι μηχανικό και σίγουρα δεν είναι κάτι ουσιαστικό.

Δεν είναι έτσι. Η κωδικοποίηση είναι βαθιά πολιτική επιλογή. Είναι κίνηση με θεσμική αξία. Είναι πράξη σεβασμού προς τον πολίτη, τον μηχανικό, τον δικηγόρο, τον επενδυτή, τη διοίκηση και τη δικαιοσύνη. Γιατί ο πολίτης δεν αρκεί να έχει δικαιώματα στα χαρτιά. Πρέπει να μπορεί να τα γνωρίζει, να τα κατανοεί και να μπορεί να τα ασκεί.

Ο επενδυτής δεν αρκεί να ακούει ότι μια χώρα είναι φιλική στις επενδύσεις. Πρέπει να ξέρει ή να μπορεί να ξέρει ποιος κανόνας ισχύει, ποια διαδικασία ακολουθείται, ποια προθεσμία τηρείται. Ο μηχανικός και ο υπάλληλος της διοίκησης δεν μπορούν να λειτουργούν μέσα σε έναν λαβύρινθο διατάξεων, εγκυκλίων, εξαιρέσεων και αντιφάσεων.

Η πολυνομία για εμάς δεν είναι απλώς ένα νομικό πρόβλημα. Για τη Νέα Δημοκρατία η πολυνομία είναι ένας αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία, στις επενδύσεις και στην παραγωγικότητα. Αυτός ο φόρος δεν εισπράττεται από το κράτος, αλλά πληρώνεται καθημερινά από την κοινωνία.

Πληρώνεται σε καθυστερήσεις, πληρώνεται σε αβεβαιότητα, πληρώνεται σε γραφειοκρατία, πληρώνεται σε δικαστικές εκκρεμότητες, πληρώνεται σε χαμένες ευκαιρίες.

Η κυβέρνησή μας έχει αποδείξει ότι μειώνει τους φόρους και με την κωδικοποίηση αυτή μειώνουμε έναν ακόμη φόρο. Τον φόρο της πολυνομίας. Έναν φόρο που δεν φαίνεται στον προϋπολογισμό, αλλά βαραίνει καθημερινά τον πολίτη, την ιδιοκτησία, την επένδυση και την παραγωγική Ελλάδα. Και ειδικά στην πολεοδομική νομοθεσία η σημασία είναι ακόμη μεγαλύτερη. Γιατί αγγίζει την ιδιοκτησία του πολίτη, αγγίζει την οικοδομή, αγγίζει την προστασία του περιβάλλοντος, αγγίζει την ανάπτυξη των πόλεων και των οικισμών μας.

Αγγίζει την ίδια την καθημερινότητα.

Γι’ αυτό ο Κώδικας δεν είναι μια συγκέντρωση κειμένων, όπως κάποιοι απλοποιημένα λένε.

Είναι μετάβαση από τη σύγχυση στην καθαρότητα, από την αβεβαιότητα στην ασφάλεια δικαίου, από την αποσπασματική ρύθμιση στον ενιαίο κανόνα. Αυτό είναι το πολιτικό περιεχόμενο αυτής της μεταρρύθμισης. Θέλουμε ένα κράτος που δεν αιφνιδιάζει τον πολίτη. Ένα κράτος που δεν κρύβει τον νόμο μέσα σε δυσνόητες διατάξεις. Ένα κράτος που δεν μετατρέπει την άδεια, την ιδιοκτησία ή την επένδυση σε διαδρομή μέσα σε λαβύρινθο.

Θέλουμε ένα κράτος με καθαρούς κανόνες, διαφάνεια, προβλεψιμότητα και λογοδοσία.

Αυτό υπηρετεί η κωδικοποίηση.

Για εμάς, λοιπόν, δεν είναι μια γραμματειακή εργασία, όπως κάποιοι είπαν. Είναι μια μεταρρύθμιση ελευθερίας. Γιατί ελευθερία χωρίς καθαρούς κανόνες δεν υπάρχει.

Υπάρχει αυθαιρεσία, υπάρχει καθυστέρηση και αβεβαιότητα. Και είναι ταυτόχρονα και μια μεταρρύθμιση ανάπτυξης. Γιατί όταν ο κανόνας είναι γνωστός, ενιαίος και εφαρμόσιμος, τότε μειώνεται το κόστος, ενισχύεται η εμπιστοσύνη και απελευθερώνονται οι υγιείς δυνάμεις της οικονομίας. Και αυτό κάνουμε σήμερα. Οργανώνουμε τον χώρο. Βάζουμε τάξη σε έναν από τους πιο δύσκολους και πιο κρίσιμους τομείς της δημόσιας ζωής.

Κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για ένα κράτος πιο σοβαρό, πιο αποτελεσματικό, πιο φιλικό στον πολίτη και τελικά πιο δίκαιο. Η κωδικοποίηση είναι η πολιτική επιλογή να μπει τέλος στον λαβύρινθο της πολυνομίας. Δηλαδή, στον αόρατο φόρο που πληρώνουμε όλοι καθημερινά. Να περάσουμε από το κράτος της ασάφειας στο κράτος των καθαρών κανόνων. Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της μεταρρύθμισης.

Και με την κωδικοποίηση πετυχαίνουμε κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Για πρώτη φορά το χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο γίνεται ενιαίο, ψηφιακά προσβάσιμο και κατανοητό σε όλους.

Κάθε Έλληνας πολίτης που ζει και δραστηριοποιείται στο εξωτερικό μπορεί τώρα να γνωρίζει με σαφήνεια ποιο είναι το καθεστώς της ιδιοκτησίας και της περιουσίας του.

Χωρίς να χρειάζεται τις λίγες μέρες που έρχεται από το εξωτερικό για διακοπές εδώ να περνά με δικηγόρους και μηχανικούς, για να καταλάβει ποιο είναι το δίκαιο που ισχύει. Χωρίς να χρειάζεται να αναζητά διάσπαρτες και συχνά αντιφατικές διατάξεις δεκαετιών.

Αυτή είναι η ουσία της ασφάλειας δικαίου, της διαφάνειας και της ίσης πρόσβασης στην πληροφορία για όλους τους Έλληνες, όπου και αν κατοικούν.

Ειπώθηκε ότι αφαιρέσαμε τον έλεγχο από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης. Όντως. Πράγματι. Προβλέφθηκε εξαίρεση με το άρθρο 239 του ν. 5193/2025.

Και αυτό, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, γιατί μιλάμε για ένα εξαιρετικά τεχνικό και εξειδικευμένο αντικείμενο. Ο Κώδικας καταρτίστηκε από επιτροπή εγνωσμένου κύρους.

Με πρόεδρο τον επίτιμο πρόεδρο του ΣτΕ, Κωνσταντίνο Μενουδάκο, και τη συμμετοχή ανώτατων δικαστικών λειτουργών, πανεπιστημιακών και εξειδικευμένων νομικών.

Επομένως, η επεξεργασία έγινε από την πλέον αρμόδια και εξειδικευμένη σύνθεση. Ουσιαστικά δεν καταλαβαίνω τι αμφισβητείται. Αμφισβητείται το κύρος της;

Πιστεύετε ότι μια χρονοβόρα, μια πρόσθετη διαδικασία δεν θα κινδύνευε τελικά να καταστήσει όλο τον Κώδικα ανεπίκαιρο;

Αυτή η επιλογή δεν έγινε για να παρακαμφθούν εγγυήσεις, αλλά για να ολοκληρωθεί με επάρκεια, ταχύτητα και θεσμική σοβαρότητα ένα έργο που η χώρα χρειάζεται εδώ και δεκαετίες. Δεν εμπιστεύεστε τον κύριο Μενουδάκο, τον κύριο Ντουχάνη, αντιπρόεδρο του ΣτΕ, τον κύριο Βασιλειάδη, σύμβουλο του ΣτΕ; Δεν εμπιστεύεστε την επιστημονική τους κρίση;

Κοιτάξτε. Θέλω να αναφέρω τα ονόματα της επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, με ονοματεπώνυμο. Αυτό που δεν αναφέρθηκε είναι ότι όλα τα μέλη της επιτροπής εργάστηκαν για πάνω από έξι χρόνια εντατικά, αφιλοκερδώς.

Προσέφεραν τον χρόνο τους επί πολλά χρόνια, κάθε εβδομάδα, αφιλοκερδώς.

Και οφείλουμε όλοι να ευχαριστήσουμε πέρα από τον κύριο Μενουδάκο, τον κύριο Ντουχάνη, τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον κύριο Βασιλειάδη Δημήτριο, σύμβουλο του ΣτΕ, τον κύριο Παπανικολάου Χρήστο, Σύμβουλο του ΣτΕ, τον κ. Πυργάκη Δημήτριο, Παρέδρο του ΣτΕ, την κα Ιωσηφίδου Αφεντία, Παρέδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την κα Καρτάλου Αθηνά, δικηγόρο, την κα Κουρουπάκη Καλλιόπη, είναι μαζί μας, δικηγόρο, τον κ. Καρατσώλη Κωνσταντίνο, δικηγόρο, την κα Σκάρλα Αθηνά, την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ, τον κύριο Ψυχογιό Θεοδόση, επίτιμο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, την κυρία Θεοδώρα Γαλάνη, την κυρία Γεωργία Κοτίνη, την καθηγήτρια την κυρία Σιούτη, ομότιμη καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Περιβάλλοντος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τον κ. Γώγο Κωνσταντίνο, καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, τον κύριο Λουδοβίκο Βασενχόβεν, ομότιμο καθηγητή Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την κυρία Γεωργία Γιαννακούρου, καθηγήτρια Δικαίου και Πολιτικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, την κυρία Ευαγγελία Κουτούπα, καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, τον κύριο Δημήτρη Μέλισσα, καθηγητή Πολεοδομικού Δικαίου του ΕΜΠ, τον κύριο Στυλιανό Τσακίρη, αρχιτέκτονα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσελίκη, πολιτικό μηχανικό και την κυρία Σταμάτα Ασημακοπούλου, δικηγόρο, γιατί, όπως είπα, δούλεψαν για έξι χρόνια αφιλοκερδώς.

Και επειδή έγινε αρκετά μεγάλη συζήτηση και από τον κ. Ζαμπάρα, ο οποίος δεν είναι εδώ, για τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν αντισυνταγματικές διατάξεις του ισχύοντος ΝΟΚ, θα ήθελα να πω ότι παραλείπετε ένα γεγονός. Μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση με το νόμο 5197 του 2025, ουσιαστικά καταργώντας τις διατάξεις που κρίθηκαν τις αντισυνταγματικές και δίνοντας λύση στα ζητήματα που είχαν ανακύψει για τους πολίτες.

Ο κώδικας που παρουσιάζουμε σήμερα προφανώς δεν αποτελεί έναν αιφνιδιαστικό νόμο τελευταία στιγμής.

Είναι, όπως είπα, το αποτέλεσμα μιας επίπονης και μακράς διαδικασίας που ξεκίνησε ήδη από το 2020. Πρόκειται για ένα έργο έξι και πλέον ετών. Δεν μπορεί να υπάρχει κριτική και επειδή καθυστερήσαμε και επειδή αιφνιδιάσαμε.

Ένα από τα δύο πρέπει. Τώρα, η κωδικοποίηση, κάποιοι είπαν, επιλέγει πολιτικά ποια διάταξη μας αρέσει. Προφανώς δεν ισχύει αυτό.

Η κωδικοποίηση αποτυπώνει το ισχύον δίκαιο με βάση τους κανόνες ερμηνείας του δικαίου. Όπως ακριβώς θα έκανε και ένας δικαστής όταν καλείται να επιλύσει αντιφάσεις ή αλληλοκαλύψεις διατάξεων. Η διαφορά είναι ότι εδώ επιχειρούμε να δημιουργήσουμε σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου πριν χρειαστεί οι πολίτες να φτάσουν στις δικαστικές αίθουσες.

Μας είπατε ότι δεν αλλάζουμε το περιεχόμενο του ισχύοντος δικαίου. Προφανώς δεν εισάγουμε νέες διατάξεις. Κωδικοποιούμε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για να αποκτήσει ενότητα σαφή.

Φέρνουμε επιτέλους ένα ολοκληρωμένο συστηματικό και διαφανές πλαίσιο αντί να διαιωνίσουμε το χάος των αποσπασματικών και αντιφατικών διατάξεων που ταλαιπώρησαν επί δεκαετίες πολίτες, μηχανικούς, διοίκησης και δικαιοσύνη. Και επειδή ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε ειδικά στο θέμα των οικισμών, ας θυμίσουμε ορισμένες αλήθειες. Το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την οριοθέτηση των προϋφιστάμενων του 1923 οικισμών ήταν το Προεδρικό Διάταγμα του 1921.

Ενώ το βασικό θεσμικό πλαίσιο για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ήταν το Προεδρικό Διάταγμα του 1985, που θεσπίστηκε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσω ότι μετά την έκδοση του τελευταίου αυτού, το οποίο εφαρμοζόταν συλλήβδην, έγιναν οι οριοθετήσεις για πολλές περιπτώσεις οικισμών ακόμα και για προ του 1923. Άρα οι οριοθετήσεις των οικισμών γινόντουσαν σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα του ΠΑΣΟΚ με αποφάσεις των Δημάρχων.

Ήρθε όμως το συμβούλιο της επικρατείας το 2005 και έκρινε ότι η διαδικασία που προέβλεπε το Προεδρικό διάταγμα του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν σύμφωνη με τις συνταγματικές και πολεοδομικές απαιτήσεις.

Η σημερινή κυβέρνηση έπρεπε να διορθώσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα προϋπήρχε εδώ και δεκαετίες. Αναδείχθηκε από την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και την ακύρωση των ορίων σε εκατοντάδες οικισμούς οι οποίοι και μέχρι σήμερα τελούν σε πολεοδομική ομηρία.

Τι έπρεπε λοιπόν να κάνουμε; Να αγνοήσουμε τις αποφάσεις δικαιοσύνης; Να αφήσουμε χιλιάδες οικισμούς σε καθεστώς αβεβαιότητας και να περιμένουμε τις επόμενες ακυρώσεις; Ή να επιλέξουμε τον δρόμο της ευθύνης. Να μην κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Να βάλουμε τάξη σε ένα πεδίο που για δεκαετίες λειτουργούσε με ασάφειες επικαλύψεις και νομικές εκκρεμότητες.

Το νέο προεδρικό διάταγμα του 2025 για τις οριοθετήσεις των οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους καθώς και των προϋφιστάμενων του 1923, το οποίο σήμερα ενσωματώνεται στο νέο κώδικα θωρακίζει τους οικισμούς της χώρας μας αποκαθιστά την ασφάλεια δικαίου και δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Και θυμίζω ότι για πρώτη φορά, με τον 52-15 του 2025, τον οποίο επίσης κωδικοποιούμε σήμερα, δημιουργήσαμε ένα ειδικό πολεοδομικό εργαλείο. Ένα καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας για την οριοθέτηση και τους οικισμούς έως 800 κατοίκους, ώστε να στηριχτούν τα χωριά στην επικράτεια, να ενισχυθεί η αποκέντρωση, να ζωντανέψει η κατοικία των οικογενειών που έχουν περιουσίες εκεί.

Τέλος να πούμε ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί στην κωδικοποίηση οι επιμέρους κανονιστικές ή γενικές ατομικές πράξεις, για το λόγο ότι αυτές δεν έχουν γενική, αλλά τοπικά εντοπισμένη εφαρμογή. Και οι πράξεις αυτές θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται και μετά την κύρωση στον κώδικα.

Όχι μόνο ως προς το ατομικό τους αλλά και ως προς το κανονιστικό. Ουσιαστικά η κεντρική κριτική που κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα έπρεπε να προηγηθεί η ολοκλήρωση των θαλάσσιων και περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων και τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων της κύρωσης του κώδικα. Βάλαμε το κάρο πριν τα άλογα. Αυτό είπατε. Ισχύει ακριβώς αντίθετο. Με όλο το σεβασμό.

Ο κώδικας δεν αποτελεί εργαλείο σχεδιασμού όπως τα θαλάσσια και περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια και τα τοπικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Είναι εργαλείο κωδικοποίησης και συστηματικοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Επομένως, νοηματικά, δεν προϋποθέτει την ολοκλήρωση των σχεδίων αυτών για να εκδοθεί.

Είναι ακριβώς ανάποδα. Η ύπαρξη ενός ενιαίου και σαφούς νομοθετικού πλαισίου διευκολύνει την εκπόνηση και εφαρμογή των σχεδίων χωρικού σχεδιασμού. Εξασφαλίζοντας ασφάλεια δικαίου, ενιαία ερμηνεία και συνέπεια διοικητική πρακτική.

Ο κώδικας κωδικοποιεί τις διατάξεις δυνάμει των οποίων θα εγκριθούν τα ανωτέρω πλαίσια σχέδια και όχι το αντίστροφο. Πρόκειται για διαφορετικά επίπεδα ρύθμισης τα οποία δεν συνδέονται με σχέση χρονικής προτεραιότητας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η πολυνομία, το δαιδαλώδες ρυθμιστικό τοπίο, η άγνοια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όπως είπαμε, κοστίζουν.

Και εν τέλει δεν αρμόζουν σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου που θέλει να εξυπηρετεί τον πολίτη με αποτελεσματικότητα, με διαφάνεια και ισονομία. Αν και γνωρίζαμε τη δυσκολία του εγχειρήματος, βλέπαμε το μακροπρόθεσμο όφελος για την προστιθέμενη αξία του. Γι’ αυτό και αναλάβαμε την πρωτοβουλία της κωδικοποίησης του πλέον κατακερματισμένου, πολυσύνθετου νομοθετικού πεδίου, της χωροταξίας και της πολεοδομίας.

Από σήμερα, στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων στην ιστοσελίδα του ypen.gov.gr, κάθε πολίτης θα έχει δυνατότητα δωρεάν, για εύκολη πλοήγηση και στοχευμένη αναζήτηση μέσα στο περιεχόμενο του νόμου. Και κάθε μεταβολή της νομοθεσίας θα ενσωματώνεται συστηματικά και ενιαία επί του ίδιου του κώδικα, ώστε η χώρα να μην βρεθεί ποτέ ξανά αντιμέτωπη με το ίδιο φαινόμενο πολυδιάσπασης και αβεβαιότητας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Συνέργειας και τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Μπακογιάννη και όλη την ομάδα για τις άοκνες προσπάθειές τους και την ουσιαστική τους συμβολή στις πολιτικές μας για τη χωροταξία και την πολεοδομία. Είμαι βεβαίως ότι όλοι συμφωνούμε στην ανάγκη εξυπηρέτησης του πολίτη άμεσα, αποτελεσματικά με διαφάνεια και γι’ αυτό σας καλώ να υπερψηφίσετε τον κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας Νικόλαος Ταγαράς. Σας ευχαριστώ πολύ.