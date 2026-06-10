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Παράταση της διαβούλευσης για τα κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Παράταση της διαβούλευσης για τα κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
Newsroom
Τετάρτη, 10/06/2026 - 15:17
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Η δημόσια διαβούλευση επί της Γνώμης του Φορέα ΥΑΠ για τα βασικά κριτήρια συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων του άρθρου 72 του ν. 4964/2022 παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00.

Υπενθυμίζεται ότι, η Αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις απόψεις και τα σχόλιά τους επί της ανωτέρω εισήγησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, έως και την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026.

Η ΡΑΑΕΥ, μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των υποβληθέντων σχολίων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικό ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού ή επιχειρηματικού απορρήτου.

Επιστολή ΕΔΕΥΕΠ

Τελευταία τροποποίηση στις 10/06/2026 - 15:42
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