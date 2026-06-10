Παράταση της διαβούλευσης για τα κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Η δημόσια διαβούλευση επί της Γνώμης του Φορέα ΥΑΠ για τα βασικά κριτήρια συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων του άρθρου 72 του ν. 4964/2022 παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00 .

Υπενθυμίζεται ότι, η Αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις απόψεις και τα σχόλιά τους επί της ανωτέρω εισήγησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, έως και την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026.

Η ΡΑΑΕΥ, μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των υποβληθέντων σχολίων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικό ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού ή επιχειρηματικού απορρήτου.

Επιστολή ΕΔΕΥΕΠ