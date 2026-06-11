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7 έξυπνοι τρόποι για να κρατήσετε το υπνοδωμάτιο δροσερό όλη νύχτα

7 έξυπνοι τρόποι για να κρατήσετε το υπνοδωμάτιο δροσερό όλη νύχτα
StockSnap from Pixabay
Newsroom
Πέμπτη, 11/06/2026 - 06:43
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Ο καλός ύπνος το καλοκαίρι μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική πρόκληση όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει.

Όταν οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες χτυπούν κόκκινο, ο νυχτερινός ύπνος μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εφιάλτη.

Mερικές μικρές και στοχευμένες αλλαγές στο υπνοδωμάτιο, ωστόσο, μπορούν να κάνουν τη διαφορά, εξασφαλίζοντάς σας ένα δροσερό περιβάλλον χωρίς να υπερχρεώνεστε στο ρεύμα.

Δείτε 7 συμβουλές από ειδικούς στον κλιματισμό (HVAC) για να κοιμάστε άνετα ακόμα και τις πιο ζεστές νύχτες:

1. Εξαφανίστε τις «κρυφές» πηγές θερμότητας

Συσκευές όπως μεγάλες τηλεοράσεις, λάπτοπ, οθόνες, ακόμα και οι φορτιστές κινητών λειτουργούν σαν μικρά καλοριφέρ, εκπέμποντας θερμότητα ακόμα και σε κατάσταση αναμονής (standby). Βγάλτε από την πρίζα ό,τι δεν χρησιμοποιείτε πριν πέσετε για ύπνο.

2. Διαχειριστείτε έξυπνα τα παράθυρα

Το να ανοίγετε τα παράθυρα μέσα στην ντάλα του μεσημεριού φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Κρατήστε τα ερμητικά κλειστά κατά τη διάρκεια της ημέρας και ανοίξτε τα μόνο το βράδυ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει. Αν είναι εφικτό, ανοίξτε παράθυρα σε αντίθετες πλευρές του σπιτιού για να δημιουργήσετε ένα δροσερό ρεύμα αέρα.

3. Προσοχή στο χρώμα της κουρτίνας

Οι κουρτίνες συσκότισης (blackout) είναι απαραίτητες για τα παράθυρα που βλέπουν στον ήλιο, καθώς εμποδίζουν τους τοίχους και τα έπιπλα να απορροφήσουν ζέστη.

Το λάθος: Πολλοί επιλέγουν σκούρα, βαριά υφάσματα. Αυτά όμως εγκλωβίζουν τη θερμότητα και λειτουργούν σαν θερμαντικά σώματα μέσα στο δωμάτιο.

Προτιμήστε κουρτίνες blackout σε ανοιχτές αποχρώσεις (π.χ. λευκό ή μπεζ) που αντανακλούν το φως.

4. Μην κλείνετε τις εσωτερικές πόρτες

Αν το σπίτι σας δεν έχει επαρκή εξαερισμό, κρατήστε την πόρτα του υπνοδωματίου ανοιχτή κατά τη διάρκεια της ημέρας για να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας.

Επίσης, μην κλείνετε ποτέ τις περσίδες/στόμια του κλιματισμού σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιείτε (π.χ. ξενώνες). Το σύστημα ψύξης είναι σχεδιασμένο για τα συνολικά τετραγωνικά του σπιτιού· κλείνοντας τα στόμια, αυξάνεται η πίεση στους αεραγωγούς και μειώνεται η συνολική απόδοση.

5. Τοποθετήστε στρατηγικά τους ανεμιστήρες

Θυμηθείτε ότι οι ανεμιστήρες δροσίζουν εσάς και όχι τον χώρο, οπότε κλείνετέ τους όταν λείπετε. Το βράδυ, αν έχετε δύο ανοιχτά παράθυρα, βάλτε έναν επιτραπέζιο ανεμιστήρα να κοιτάζει προς τα έξω από το ένα παράθυρο για να διώχνει τον ζεστό αέρα, επιτρέποντας στη δροσιά να μπει από το άλλο. Αν έχετε ανεμιστήρα οροφής, βεβαιωθείτε ότι γυρίζει αριστερόστροφα.

6. Μειώστε την υγρασία

Η χαμηλή υγρασία κάνει ένα δωμάτιο να φαίνεται πολύ πιο δροσερό και λιγότερο «πνιγηρό». Παρόλο που οι αφυγραντήρες βοηθούν, οι ίδιοι εκπέμπουν μια μικρή ποσότητα θερμότητας κατά τη λειτουργία τους.

Ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσετε την υγρασία χαμηλά είναι η χρήση του κλιματιστικού, η χρήση των εξαεριστήρων στο μπάνιο/κουζίνα και η άμεση επισκευή τυχόν διαρροών.

7. Αλλάξτε θέση στο κρεβάτι σας

Αν το κρεβάτι σας είναι κολλημένο σε τοίχο που τον χτυπάει ο ήλιος όλο το απόγευμα, μετακινήστε το.

Τα τούβλα και το μπετόν απορροφούν τη ζέστη τη μέρα και την απελευθερώνουν σταδιακά τη νύχτα, πράγμα που σημαίνει ότι ουσιαστικά κοιμάστε αγκαλιά με μια... σόμπα.

Πηγή: realsimple.com

Τελευταία τροποποίηση στις 11/06/2026 - 06:43
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