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Κ. Χατζηδάκης: Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική

Κ. Χατζηδάκης: Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική
Newsroom
Τετάρτη, 10/06/2026 - 15:39
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Τον Ιούλιο ανακοινώσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο

Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική ανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις στο πλαίσιο συνέντευξης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Πρόκειται για την παράκαμψη του Κηφισού, τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον συγκεκριμένο οδικό άξονα και την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με τη Βουλιαγμένης.

«Η παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή η σύνδεση των αξόνων Αθηνών – Λαμίας και Αθηνών – Κορίνθου χωρίς – όπως γίνεται σήμερα – να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των προτύπων προτάσεων», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δηλαδή η δυνατότητα, που παρέχεται σε μία εταιρεία να προτείνει την κατασκευή ενός έργου, την οποία ακολουθεί η διενέργεια διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στο μειοδότη. «Χρειάζεται όμως περαιτέρω προετοιμασία για το εν λόγω θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό. Το τρίτο, η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα ιδιαίτερα μετά τα έργα που εξελίσσονται στο Ελληνικό, και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη – Καρέα μέσω τούνελ με την λεωφόρο Βουλιαγμένης».

«Και οι τρεις πρωτοβουλίες δεν βρίσκονται απλά στο επίπεδο της έκθεσης ιδεών. Ωστόσο έχουν τεχνική περιπλοκότητα και απαιτείται περαιτέρω προεργασία που πιστεύω δεν θα αργήσει», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Εκτός από την τεχνική συνθετότητα δεν πρέπει να υποτιμάται ότι για όλα τα έργα απαιτούνται χρήματα. Και για τη σύνδεση της λεωφόρου Κύμης με τον Κηφισό, έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός αλλά υπάρχει δημοσιονομική πίεση. Παρά τη μόνιμη αύξηση των σχετικών κονδυλίων κατά 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα διαθέσιμα χρήματα είναι λιγότερα σε σχέση με τα αιτήματα. Συνεπώς είναι απαραίτητο να γίνεται μια στάθμιση», τόνισε.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, είναι σε εξέλιξη συζητήσεις του ΔΕΔΔΗΕ με τα συναρμόδια υπουργεία για τη διαχείριση των έργων, που σχετίζονται με τα υπόγεια δίκτυα και τη σχετική ενόχληση των κατοίκων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανήγγειλε επίσης εξελίξεις μέσα στον Ιούλιο στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Στόχος, όπως είπε, είναι η αύξηση της ανακύκλωσης και ο περιορισμός του όγκου των σκουπιδιών που θάβονται και τις λύσεις στην κατεύθυνση αυτή τις επεξεργάζεται η Περιφέρεια σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, να μην έχουμε ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Στις περισσότερες περιοχές της χώρας το θέμα έχει επιλυθεί. Στο λεκανοπέδιο είναι πιο σύνθετο, αλλά μέσα στον Ιούλιο θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις και θα προχωρήσουμε γιατί το θέμα είναι πιεστικό. Η παλιά μονάδα της ΕΜΑΚ στη Φυλή θα εκσυγχρονιστεί, η δεύτερη μονάδα στο Σχιστό θα προχωρήσει με ΣΔΙΤ. Μέρος της εξίσωσης είναι και η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που θα αγοράζουν σκουπίδια για να τα αξιοποιούν στην παραγωγή ενέργειας, όπως γίνεται και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη τα εξής:

– Για τη φοροδιαφυγή: Αισθάνομαι υπερήφανος γιατί και με τη δική μου προσωπική συμβολή, με πολύ μεγάλες δυσκολίες και αντιδράσεις πήραμε πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση των συναλλαγών, τη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, το myData και καταφέραμε να μειώσουμε το κενό ΦΠΑ από 23,5% σε 9,5% δηλαδή στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο ή όχι. Αν δίνουμε σήμερα κοινωνικό μέρισμα και προχωρούμε σε μειώσεις άμεσων φόρων, αυτό οφείλεται αφενός στην ανάπτυξη και αφετέρου στη μείωση της φοροδιαφυγής. Αναγνωρίζεται άλλωστε διεθνώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας έβγαλε από το καθεστώς της όποιας επιτήρησης.

– Για τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ: Το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις στην κατεύθυνση της μείωσης φόρων και της στήριξης των ευάλωτων. Όλα εξετάζονται και υπό το πρίσμα της διεθνούς αβεβαιότητας. Όλα αυτά γίνονται επειδή υπάρχει νοικοκυριό και δημοσιονομική σοβαρότητα.

– Για τη γραφειοκρατία: Η πρόοδος που έχει συντελεστεί με το gov.gr είναι τεράστια. Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του βαθέος κράτους είναι πολυμέτωπη. Θυμίζω το τηλεφωνικό κέντρο 1555 στο υπουργείο Εργασίας που επεκτάθηκε με το 1566 στο υπουργείο Υγείας. Τις παρεμβάσεις για την έκδοση των συντάξεων οι οποίες βγαίνουν πλέον νωρίτερα από ότι στη Γερμανία. Το νόμο που πέρασε πρόσφατα με 14 παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη. Μεταξύ αυτών η αντικατάσταση – υπό προϋποθέσεις – δικαιολογητικών από υπεύθυνες δηλώσεις και η ηλεκτρονική πλατφόρμα που τέθηκε ήδη σε λειτουργία, μέσω της οποίας οι πολίτες παρακολουθούν σε ποιο σημείο βρίσκεται η αίτηση που έχουν υποβάλει, ποια υπηρεσία είναι αρμόδια και ποιος ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης. Η εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας θα αποτελεί βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση των υπαλλήλων από τους προϊσταμένους τους. Και έχουμε προτείνει στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, η αξιολόγηση να συνδεθεί με την άρση της μονιμότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που το υποστηρίζει αυτό. Από τη μία πλευρά κάποιοι διαμαρτύρονται για τη διοίκηση, αλλά όταν πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, οι δήθεν προοδευτικοί είναι σταθερά απέναντι. Θεωρούν προφανώς ότι τα πράγματα θα διορθωθούν με ευχέλαια.

«Αυτήν την ώρα και λυπάμαι που το λέω», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «η μόνη δύναμη που κοιτάζει προς το μέλλον είναι η Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι αναλώνονται σε επιθέσεις, τοξικότητα, εχθροπάθεια και κάποιοι σε ψεκασμένες θεωρίες. Κι αν δίνουν μια υπόσχεση είναι για 20 μισθούς και 25 συντάξεις».

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