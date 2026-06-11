Κλιματιστικό όλη μέρα ανοιχτό: Εξοικονόμηση ή σπατάλη;

Όταν ένα σύστημα ψύξης λειτουργεί ασταμάτητα, κάτι δεν πάει καλά.

Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι κρατώντας τη θερμοκρασία σταθερή όλο το 24ωρο, το σύστημα ψύξης λειτουργεί πιο οικονομικά. Είναι όμως έτσι;

Τρεις ειδικοί στον κλιματισμό (HVAC) ξεκαθαρίζουν το τοπίο και δίνουν συμβουλές για μέγιστη αποδοτικότητα χωρίς φουσκωμένους λογαριασμούς.

Εξοικονομεί χρήματα το κλιματιστικό που λειτουργεί ασταμάτητα;

Η απάντηση δεν είναι μονοδιάστατη. Ο στόχος δεν είναι να δουλεύει το κλιματιστικό όλη μέρα, αλλά να λειτουργεί αποδοτικά.

Ένα σωστά συντηρημένο σύστημα πρέπει να κάνει κύκλους (να ανάβει και να σβήνει φυσιολογικά). Αν λειτουργεί ασταμάτητα, αυτό μάλλον σημαίνει πρόβλημα στη ροή του αέρα, κακή μόνωση ή ότι το μηχάνημα «ζορίζεται» να ανταπεξέλθει.

Το αν πρέπει να μένει ανοιχτό εξαρτάται από το αν βρίσκεται κάποιος στο σπίτι, το επιθυμητό επίπεδο άνεσης και την παλαιότητα της συσκευής.

Αν λείπετε όλη μέρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να λειτουργεί το κλιματιστικό στο full.

Πότε έχει νόημα να μένει αναμμένο;

Οι ειδικοί δεν συνιστούν να σβήνετε τελείως το κλιματιστικό όταν φεύγετε για τη δουλειά, αλλά να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη μερικούς βαθμούς υψηλότερα. Αν το σβήσετε τελείως, το σπίτι θα συσσωρεύσει υπερβολική ζέστη και υγρασία. Όταν επιστρέψετε, το κλιματιστικό θα χρειαστεί να λειτουργεί ασταμάτητα για ώρες για να επαναφέρει τη θερμοκρασία, καταναλώνοντας τελικά περισσότερο ρεύμα.

Ο χρυσός κανόνας: Ανεβάστε τον θερμοστάτη κατά 2 έως 4 βαθμούς Κελσίου όταν λείπετε (π.χ. από τους 22°C στους 25°C ή 26°C). Έτσι αποφεύγονται οι ακραίες αυξομειώσεις θερμοκρασίας.

Συχνά λάθη που κοστίζουν:

Η ρύθμιση του ανεμιστήρα στο "On" αντί για "Auto" : Στο "On" ο ανεμιστήρας δουλεύει συνεχώς, ακόμα κι όταν το κλιματιστικό δεν ψύχει τον χώρο, αυξάνοντας κατακόρυφα την κατανάλωση.

: Στο "On" ο ανεμιστήρας δουλεύει συνεχώς, ακόμα κι όταν το κλιματιστικό δεν ψύχει τον χώρο, αυξάνοντας κατακόρυφα την κατανάλωση. Η πλήρης απενεργοποίηση σε περιβάλλον με υγρασία: Η υγρασία κάνει τη ζέστη πιο ανυπόφορη και δυσκολεύει το μηχάνημα όταν πάρει ξανά μπροστά.

Έξυπνα tips για δροσιά χωρίς υπερβολική κατανάλωση

Προγραμματίστε την ετήσια συντήρηση πριν από τις μεγάλες ζέστες.

Αλλάζετε τακτικά τα φίλτρα αέρα.

Εγκαταστήστε έναν έξυπνο ή προγραμματιζόμενο θερμοστάτη.

Ανάψτε τους ανεμιστήρες οροφής για να κυκλοφορεί καλύτερα ο δροσερός αέρας.

Κλείνετε πόρτες, παράθυρα, κουρτίνες και στόρια τις ώρες της μεγάλης ηλιοφάνειας.

Πηγή: Southern Living