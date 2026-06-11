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Η ElvalHalcor και η Cenergy Holdings στηρίζουν το πρόγραμμα «Ζήσε την Επιστήμη» του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Η ElvalHalcor και η Cenergy Holdings στηρίζουν το πρόγραμμα «Ζήσε την Επιστήμη» του Ιδρύματος Μποδοσάκη
Newsroom
Πέμπτη, 11/06/2026 - 09:28
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Η ElvalHalcor και η Cenergy Holdings υποστήριξαν κατά την περίοδο 2025-2026 το πρόγραμμα «Ζήσε την Επιστήμη» του Ιδρύματος Μποδοσάκη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στα δημόσια γυμνάσια της χώρας και την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων στους μαθητές.

Το πρόγραμμα «Ζήσε την Επιστήμη» αποτελεί πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και στοχεύει στην ενίσχυση και αναβάθμιση του απαραίτητου και σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.).

Με τη στήριξη της ElvalHalcor και της Cenergy Holdings και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εξοπλίστηκαν τα εργαστήρια φυσικών επιστημών σε 17 δημόσια γυμνάσια στις περιοχές της Βοιωτίας, της Εύβοιας και των Ιωαννίνων

το σχολικό έτος 2025-2026, ωφελώντας περισσότερους από 3.260 μαθητές.

Οι ωφελούμενες σχολικές μονάδες βρίσκονται σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες της Cenergy Holdings και της ElvalHalcor, όπως η Θήβα, η Λιβαδειά, η Αλίαρτος, οι Θεσπιές, η Δομβραίνα, η Χαλκίδα, τα Οινόφυτα, το Σχηματάρι, ο Αυλώνας και τα Δολιανά Ιωαννίνων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχονται:

  • Εκτενής εργαστηριακός εξοπλισμός, οργανωμένος σε κιτ Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και κιτ εκπαιδευτικού
  • Σύγχρονος εξοπλισμός υποδομής, φύλαξης και προβολής
  • Δυνατότητα αξιοποίησης του εξοπλισμού και τα επόμενα σχολικά έτη, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να αυξάνονται οι ωφελούμενοι μαθητές.

Σημειώνεται ότι οι εταιρίες ElvalHalcor και Cenergy Holdings δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν το πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και την ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. και ήδη σχεδιάζεται η υλοποίηση εξοπλισμού εργαστηρίων φυσικών επιστημών και σε άλλα δημόσια γυμνάσια της χώρας.

Ο Γιώργος Μαυραγάνης, Strategic Planning and Sustainability Director του κλάδου χαλκού της ElvalHalcor, δήλωσε ότι: «Η πρωτοβουλία «Ζήσε την Επιστήμη», που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, αποτελεί για την ElvalHalcor μια έμπρακτη απόδειξη του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρίας «Δίπλα σας με Αξία», καθώς επενδύει ουσιαστικά στη γνώση και στις ευκαιρίες για όλους. Η δημιουργία εργαστηρίων φυσικών επιστημών στα σχολεία δεν αποτελεί απλώς μια υποδομή, αλλά ένα παράθυρο πρόσβασης στη σύγχρονη εκπαίδευση, ενισχύοντας την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Για εμάς, η ενίσχυση της περιφέρειας και η στήριξη της νέας γενιάς, ανεξαρτήτως γεωγραφικών περιορισμών, είναι στρατηγική επιλογή και ευθύνη με ουσιαστικό αποτύπωμα».

O Κώστας Βαβαρούτας, Senior HR Director της Cenergy Holdings, δήλωσε ότι: «Η επένδυση στη νέα γενιά και στην εκπαίδευση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Cenergy Holdings και τις θυγατρικές της, Hellenic Cables και Σωληνουργεία Κορίνθου. Μέσα από τη στοχευμένη στήριξή μας στο πρόγραμμα “Ζήσε την Επιστήμη”, ενισχύουμε ουσιαστικά την εργαστηριακή εκπαίδευση και τον προσανατολισμό προς τις φυσικές επιστήμες στους μαθητές δημοσίων γυμνασίων, συμβάλλοντας ενεργά στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε. Η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει έμπρακτα τη δέσμευσή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, επενδύοντας σήμερα στους νέους που διαμορφώνουν το αύριο».

Η Χαρά Τασόγλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Ιδρύματος Μποδοσάκη, σημείωσε: «Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι διαχρονικά προσηλωμένο στην προαγωγή της παιδείας και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και παράλληλα δρα συστηματικά ως δίαυλος προσφοράς προς την ελληνική κοινωνία, ενώνοντας τις δυνάμεις του με εταιρείες με δέσμευση στην κοινωνική προσφορά. Το πρόγραμμα “Ζήσε την Επιστήμη” αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών και μαθητριών στην ποιοτική εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, με την πολύτιμη στήριξη επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε θερμά την ElvalHalcor και την Cenergy Holdings για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους σε μια πρωτοβουλία με σημαντικό αποτύπωμα για τη νέα γενιά».

Η Cenergy Holdings και η ElvalHalcor στηρίζουν με συνέπεια πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα, που ανοίγουν δρόμους γνώσης, δημιουργίας και προόδου για τη νέα γενιά. Μέσα από δράσεις που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στις επιστήμες, τη μάθηση και την καινοτομία, επενδύουν έμπρακτα σε ένα καλύτερο αύριο, προσφέροντας προοπτική και δυνατότητες για τη νέα γενιά.

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