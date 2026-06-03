Ισχυρή παρουσία της ΕΑΓΜΕ στην 5η Attica Green Expo 2026 – Επένδυση στη γνώση, τη νέα γενιά και την κυκλική οικονομία

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σημαντική απήχηση στο κοινό ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) στην 5η Attica Green Expo 2026. Τη μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον, την πράσινη ανάπτυξη και τη βιώσιμη μετάβαση στη χώρα μας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 30 Μαΐου στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο.

Η Attica Green Expo αποτελεί πλέον θεσμό υψηλής πολιτικής και κοινωνικής σημασίας, φέρνοντας κοντά την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και την αγορά, σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΓΜΕ συμμετείχε δυναμικά, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο των γεωεπιστημών στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και επενδύοντας με συνέπεια στη διάχυση της γνώσης προς την κοινωνία και ιδιαίτερα προς τη νέα γενιά.

Πόλος έλξης για εκατοντάδες μαθητές αναδείχθηκε και φέτος το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΑΓΜΕ, «Ορυχείο Ανακύκλωσης». Ενα βιωματικό εργαστήριο γεωπεριβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά, το οποίο μέσα από διαδραστικές δράσεις, παιχνίδια και εξερεύνηση ανέδειξε τη σημασία των ορυκτών πόρων και της κυκλικής οικονομίας.

Παράλληλα, η ΕΑΓΜΕ είχε ενεργή παρουσία στα θεματικά Eco Panels της έκθεσης, συμβάλλοντας στον δημόσιο διάλογο για τις σύγχρονες προκλήσεις της πράσινης μετάβασης.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ κ. Διονύσης Γκούτης συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο «Κυκλική οικονομία ως εθνική πολιτική: ενέργεια, πόροι και περιβαλλοντικό αποτύπωμα», όπου αναδείχθηκε η ανάγκη για ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων, με όρους βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Το περίπτερο της ΕΑΓΜΕ, το οποίο αποτέλεσε σημείο συνάντησης θεσμικών εκπροσώπων, πολιτικών και στελεχών της αυτοδιοίκησης, επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων οι: Παύλος Μαρινάκης (Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος), Νίκος Ρωμανός, (Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας Πρωθυπουργού), Μανώλης Γραφάκος (Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΥΠΕΝ), Κωνσταντίνος Ζώμπος (Εκπρόσωπος Τύπου Περιφέρειας Αττικής), Μαρία Τζίμα (Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων), Πέτρος Τζεφέρης (Γενικός Διευθυντής Ορυκτών Πρώτων Υλών ΥΠΕΝ) και πολλοί άλλοι διοικητές και εκπρόσωποι δημοσίων φορέων και ΟΤΑ.