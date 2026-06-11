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Το ΥΠΕΝ συγκροτεί Επιστημονική Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής με τριετή θητεία

Το ΥΠΕΝ συγκροτεί Επιστημονική Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής με τριετή θητεία
Newsroom
Πέμπτη, 11/06/2026 - 15:32
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Στη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Με την απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπεται η συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής (ΕΕΚΑ) του άρθρου 29 του ν. 4936/2022, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

1. Κωνσταντίνο Συνολάκη, Ακαδημαϊκό, με ειδίκευση στον Τομέα Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Φυσικών Καταστροφών, ως Πρόεδρο.
2. Παντελή Κάπρο, Καθηγητή Ενεργειακής Οικονομίας & Επιχειρησιακής Έρευνας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου,
3. Κώστα Καρτάλη, Καθηγητή Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
4. Χρήστο Γιαννακόπουλο, Διευθυντή Ερευνών Αστεροσκοπείου Αθηνών,
5. Μαργαρίτα Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη, Καθηγήτρια Οικολογίας στον Τομέα Οικολογίας και Ταξινομικής του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
6. Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια Οικονομικής Θεωρίας & Πολιτικής στην Οικονομική Σχολή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
7. Κωνσταντίνα Γεωργακοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
8. Νίκο Μάντζαρη, συνιδρυτή και αναλυτή πολιτικής της περιβαλλοντικής δεξαμενής σκέψης «The Green Tank»,
9. Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής πολιτικής του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού «WWF Ελλάς».

Σύμφωνα με την απόφαση, έργο της ΕΕΚΑ είναι:

α) εισήγηση για τη διαμόρφωση πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και τον συνδυασμό τους με τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
β) επιστημονική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα των προτεινόμενων πολιτικών,
γ) γνωμοδότηση για κάθε θέμα σχετικό με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που παραπέμπεται σε αυτήν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, την Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα ή το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή,
δ) συνεργασία με άλλες επιστημονικές επιτροπές για την προώθηση λύσεων απέναντι στην κλιματική αλλαγή που βασίζονται στη φύση και συνυπολογίζουν την ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας και της ακεραιότητας των φυσικών οικοσυστημάτων,
ε) συντονισμός ετήσιας διαβούλευσης με φορείς, εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών γύρω από ζητήματα κλιματικής πολιτικής και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της στην ετήσια έκθεση προόδου, πριν από την κατάθεσή της στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα,
στ) υποβολή στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα προτάσεων για την ανάγκη πιθανής αναπροσαρμογής της κλιματικής πολιτικής,
ζ) γνωμοδότηση προς την Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα κάθε πέντε (5) έτη για τους πενταετείς προϋπολογισμούς άνθρακα σε όλους τους τομείς της οικονομίας, για την ανάγκη ή μη επικαιροποίησης του μακροπρόθεσμου και των ενδιάμεσων κλιματικών στόχων, των δράσεων και μεθόδων επίτευξης αυτών, σε συμφωνία με τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και διεθνείς συμφωνίες.

Περαιτέρω προβλέπεται ότι στις εργασίες της ΕΕΚΑ μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο προϊστάμενος του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και ο προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σημειώνεται ότι η ΕΕΚΑ συνεργάζεται με την Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η θητεία της ΕΕΚΑ είναι τριετής, ενώ η διοικητική και τεχνική υποστήριξη της παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

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