Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026

Με την ενέργεια να επανακαθορίζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, η Enterprise Greece έδωσε το «παρών» στην EGYPES 2026 , που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου, μετατρέποντας το ελληνικό περίπτερο σε σημείο αναφοράς για νέες συνεργασίες.

Η εθνική αποστολή στο Κάιρο λειτούργησε ως μοχλός ενεργειακής διπλωματίας, συνδέοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα με τα μεγάλα project της ευρύτερης περιοχής.

Τα Highlights της Ελληνικής Συμμετοχής:

Εθνικό Περίπτερο-Πύλη Εξωστρέφειας: Η Enterprise Greece οργάνωσε υψηλού επιπέδου αποστολή με επιχειρήσεις και φορείς που καλύπτουν όλο το φάσμα της ενέργειας: από την έρευνα υδρογονανθράκων και τις ΑΠΕ, μέχρι τον εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και την ψηφιοποίηση δικτύων.

Τεχνολογική Υπεροχή: Κατά τη διάρκεια της έκθεσης αναδείχθηκαν καινοτόμες λύσεις σε τομείς αιχμής, όπως η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS), οι υποδομές upstream και η διαχείριση ενεργειακών συστημάτων.

Διεθνής Διάκριση: Η ελληνική εταιρεία Protasis ξεχώρισε και διακρίθηκε για το έργο της στην καινοτομία και τη βιώσιμη ενέργεια. Η διάκρισή της δεν ήταν απλώς μια εταιρική επιτυχία, αλλά μια ισχυρή απόδειξη ότι η Ελλάδα εξάγει πλέον τεχνογνωσία αιχμής, ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στρατηγικές Επαφές: Εκπρόσωποι των ελληνικών εταιρειών συμμετείχαν σε πάνελ υψηλού επιπέδου για την ενεργειακή ασφάλεια και τις διεθνείς διασυνδέσεις, ενισχύοντας τις περιφερειακές συνεργασίες σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η EGYPES 2026 σε αριθμούς: Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε το παγκόσμιο κύρος της, συγκεντρώνοντας:

Περισσότερους από 500 εκθέτες και 14 εθνικά περίπτερα .

Περίπου 000 επισκέπτες .

Πάνω από 350 ομιλητές στο συνεδριακό σκέλος.

Αναφερόμενος στην επιτυχημένη ελληνική συμμετοχή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η παρουσία μας στην EGYPES 2026 υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της Αιγύπτου και της ευρύτερης περιοχής για το ελληνικό επιχειρείν. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην Μεσόγειο αλλά και αξιόπιστο εταίρο σε θέματα ενέργειας. Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας με την Αίγυπτο και την Κύπρο σε στρατηγικές υποδομές δε θωρακίζει μόνο την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, αλλά ανοίγει νέους δρόμους για επενδύσεις και εξαγωγές για τις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις».