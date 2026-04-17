ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
16/04/2026 - 09:31

Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026

Newsroom
Παρασκευή, 17/04/2026 - 11:50

Με την ενέργεια να επανακαθορίζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, η Enterprise Greece έδωσε το «παρών» στην EGYPES 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου, μετατρέποντας το ελληνικό περίπτερο σε σημείο αναφοράς για νέες συνεργασίες.

Η εθνική αποστολή στο Κάιρο λειτούργησε ως μοχλός ενεργειακής διπλωματίας, συνδέοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα με τα μεγάλα project της ευρύτερης περιοχής.

Τα Highlights της Ελληνικής Συμμετοχής:

  • Εθνικό Περίπτερο-Πύλη Εξωστρέφειας: Η Enterprise Greece οργάνωσε υψηλού επιπέδου αποστολή με επιχειρήσεις και φορείς που καλύπτουν όλο το φάσμα της ενέργειας: από την έρευνα υδρογονανθράκων και τις ΑΠΕ, μέχρι τον εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και την ψηφιοποίηση δικτύων.
  • Τεχνολογική Υπεροχή: Κατά τη διάρκεια της έκθεσης αναδείχθηκαν καινοτόμες λύσεις σε τομείς αιχμής, όπως η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS), οι υποδομές upstream και η διαχείριση ενεργειακών συστημάτων.
  • Διεθνής Διάκριση: Η ελληνική εταιρεία Protasis ξεχώρισε και διακρίθηκε για το έργο της στην καινοτομία και τη βιώσιμη ενέργεια. Η διάκρισή της δεν ήταν απλώς μια εταιρική επιτυχία, αλλά μια ισχυρή απόδειξη ότι η Ελλάδα εξάγει πλέον τεχνογνωσία αιχμής, ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Στρατηγικές Επαφές: Εκπρόσωποι των ελληνικών εταιρειών συμμετείχαν σε πάνελ υψηλού επιπέδου για την ενεργειακή ασφάλεια και τις διεθνείς διασυνδέσεις, ενισχύοντας τις περιφερειακές συνεργασίες σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η EGYPES 2026 σε αριθμούς: Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε το παγκόσμιο κύρος της, συγκεντρώνοντας:

  • Περισσότερους από 500 εκθέτες και 14 εθνικά περίπτερα.
  • Περίπου 000 επισκέπτες.
  • Πάνω από 350 ομιλητές στο συνεδριακό σκέλος.

Αναφερόμενος στην επιτυχημένη ελληνική συμμετοχή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η παρουσία μας στην EGYPES 2026 υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της Αιγύπτου και της ευρύτερης περιοχής για το ελληνικό επιχειρείν. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην Μεσόγειο αλλά και αξιόπιστο εταίρο σε θέματα ενέργειας. Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας με την Αίγυπτο και την Κύπρο σε στρατηγικές υποδομές δε θωρακίζει μόνο την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, αλλά ανοίγει νέους δρόμους για επενδύσεις και εξαγωγές για τις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις».

