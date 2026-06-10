Ο Θερμαϊκός Κόλπος της Θεσσαλονίκης εκπέμπει SOS – Η κυβέρνηση οφείλει να εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και προστασίας

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Newsroom
Τετάρτη, 10/06/2026 - 13:19
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Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την περιβαλλοντική υποβάθμιση του Θερμαϊκού Κόλπου και την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης κατέθεσε ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πέτρος Παππάς.

Με αφορμή την επανεμφάνιση του φαινομένου της ερυθράς ή καφέ παλίρροιας και τις εικόνες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στον Θερμαϊκό Κόλπο, ο κ. Παππάς αναδεικνύει την αυξανόμενη περιβαλλοντική πίεση που δέχεται ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια οικοσυστήματα της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να εγκαταλείψει τη λογική των αποσπασματικών παρεμβάσεων και να προχωρήσει σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό πρόληψης, παρακολούθησης και διαχείρισης.

Στην ερώτησή του επισημαίνεται ότι η συχνότερη εμφάνιση του φαινομένου συνδέεται, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης όσο και με τη διαχρονική επιβάρυνση του κόλπου από θρεπτικά φορτία που καταλήγουν μέσω των ποταμών της περιοχής. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανησυχία που προκαλούν οι αναφορές για σταδιακή υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων και η απουσία ενός ενιαίου μηχανισμού διαχείρισης του Θερμαϊκού.

Ο Πέτρος Παππάς ζητά από το Υπουργείο να παρουσιάσει τα επίσημα στοιχεία για την οικολογική κατάσταση του Θερμαϊκού, να εξηγήσει ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τον περιορισμό των ρυπαντικών φορτίων και να καταθέσει τον συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των φαινομένων ευτροφισμού και μαζικών ανθίσεων φυτοπλαγκτού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα ή μόνιμου μηχανισμού διοίκησης και διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των παράκτιων δήμων, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των αρμόδιων κρατικών φορέων, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών σχημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων οικοσυστημάτων.

Σε δήλωσή του ο Πέτρος Παππάς τονίζει:

«Ο Θερμαϊκός δεν είναι απλώς ένα φυσικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης. Είναι ένας ζωτικός περιβαλλοντικός, κοινωνικός και οικονομικός πόρος για ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία. Η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση φαινομένων περιβαλλοντικής υποβάθμισης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια νέα κανονικότητα. Η χώρα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας και διαχείρισης του Θερμαϊκού, με επιστημονική τεκμηρίωση, θεσμική συνέχεια και επαρκείς πόρους. Η προστασία του περιβάλλοντος, η ποιότητα ζωής των πολιτών και η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.»

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